زودر: خسرنا الانتخابات بسبب عدم شعبية لاشيت وضعف الاستراتيجية!

أرجع رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، هزيمة التحالف المسيحي في الانتخابات العامة بألمانيا إلى أن مرشح التحالف للمنافسة على المستشارية، أرمين لاشيت، لا يحظى بشعبية، بالإضافة إلى ضعف استراتيجية الحملة الانتخابية.



وقال زودر اليوم السبت (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021) خلال انعقاد اتحاد شباب التحالف المسيحي الإقليمي في مدينة ديغيندورف: "مضى الأمر على هذا النحو: في النهاية أراد الألمان مرشحاً مختلفاً لمنصب المستشار عن المرشح الذي طرحه الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري".

وأضاف: "لعبنا دوراً لم نكن متأكدين تماماً منذ بدايته من طبيعة الاستراتيجية التي كنا نتبعها بالفعل من حيث المحتوى". وذكر زودر أن حزبه كان يأمل في "تأكيدات جوهرية نحو التجديد"، مشيراً إلى مطالب الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى، ومؤسسي الشركات ومقدمي الخدمات، على سبيل المثال. وقال زودر: "مجرد الإشارة إلى أن لا شيء سيتغير، لا تعد دافعاً أو تحفيزاً".

وبدون تسمية الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه لاشيت، طلب زودر من الحزب الشقيق بعدم التملق للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر من أجل البقاء في الحكومة، وقال: "ائتلاف إشارة المرور هو القادم"، وذلك في إشارة منه إلى محادثات تشكيل ائتلاف محتمل بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين، وهو ما يعرف بناء على ألوان كل حزب باسم "ائتلاف إشارة المرور".

ووصف زودر الهزيمة في الانتخابات بأنها نقطة تحول بالنسبة للتحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل، وقال: "لقد خسر التحالف في كل مكان، على نطاق واسع وعميق. (...) نحن في المركز الرابع بين الناخبين الشباب"، مضيفاً أن حزبه البافاري مُني أيضاً بـ"نتيجة سيئة للغاية".



وكان الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب الخضر أعلنا قبل أيام قليلة عزمهما الدخول في محادثات استطلاعية ثلاثية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول تشكيل ائتلاف بات يعرف باسم "إشارة المرور"، نسبة إلى ألوان أعلام هذه الأحزاب. وأكد الحزبان في الوقت نفسه أن المحادثات لتشكيل ما يسمى بائتلاف "جامايكا" مع التحالف المسيحي ستظل خياراً أيضاً.

وحصل الاشتراكيون على المركز الأول في الانتخابات، وحل التحالف المسيحي في المركز الثاني، والخضر في الثالث، والليبرالي في الرابع.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)