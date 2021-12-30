زوج وزيرة الخارجية الألمانية يترك عمله.. والسبب؟

لتعويض انشغال وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بملف العلاقات الخارجية وغيابها المتكرر وأسفارها حول العالم استقال زوجها من وظيفته في شركة كبرى.

وذكر موقع "إر إن دي RND" الألماني أن "دانييل هولفلايش"، زوج بيربوك، استقال من وظيفته في مجموعة DHL اللوجستية من أجل دعم زوجته ورعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل.

وتأتي هذه الخطوة لتعويض انشغال وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك، 41 عاما، بملف العلاقات الخارجية وغيابها المتكرر عن البلاد في ظل أسفارها حول العالم.

وبدوره أكد متحدث باسم شركة DHL لمجلة "بونته" الألمانية أن هولفلايش، زوج الوزيرة، قد تخلى عن منصبه في المجموعة وأنه توقف عن العمل فعليا منذ شهر يوليو/ تموز 2021 للاعتناء بابنتيهما.

وكانت بيربوك قد أكدت في وقت سابق قبل الانتخابات العامة أنها إذا تولت منصبا حكوميا فمن الواضح جدا أن زوجها لا يمكنه مواصلة عمله على هذا النحو. يذكر أن "دانييل هولفلايش"، زوج بيربوك، دعم زوجته منذ بداية حياتها السياسية.

ويشار إلى أن بيربوك تتولى أيضا وبالمشاركة مع روبرت هابيك، نائب المستشار ووزير الاقتصاد، رئاسة حزب الخضر. ونظرا لأنهما يتوليان مناصب وزارية، يتعين عليهما التخلي عن مناصبهما الحزبية.

وسينتخب حزب الخضر قيادة ثنائية جديدة خلفا لبيربوك وهابيك في المؤتمر العام له في نهاية يناير/ كانون الثاني 2022.

ع.اع/ أ.ح