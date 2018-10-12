زوج ملكة بريطانيا يعرض سيارته للبيع

إذا كان الهاجس الأول عند شراء سيارة مستعملة هو مدى عناية آخر مالك للسيارة بها، فإن شراء سيارة مملوكة للأمير فيليب يعني، بالتأكيد، ضمان أن السيارة تتمتع بجميع أنواع الرعاية. ويبلغ عمر السيارة "رينج روفر 4.4 إس.دي في8" المعروضة للبيع عامين فقط، وقد تم طرحها للبيع على موقع "أوتو تريدر" للتجارة الإلكترونية على موقع الإنترنت بسعر 129850 جنيه إسترليني (143 ألف دولار)، حيث أشار الموقع إلى أن السيارة كانت تعامل معاملة السيارات الملكية والدبلوماسية.
وتم استخدام هذه السيارة في نيسان/أبريل 2016 عندما قادها الأمير فيليب بنفسه، وبرفقة قرينته الملكة إليزابيث، لاستقبال الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما وزوجته ميشيل خلال زيارتهما الرسمية لبريطانيا. ونظرا لأنها لم تقطع أكثر من 3000 ميل بحسب لوحة العدادات، فإن السيارة "رينج روفر" تأتي بخصائص لن تتوافر إلا في سيارة ملكية.
وإلى جانب تجهيز السيارة بإضاءة الطوارئ المستخدمة في سيارات الشرطة، تم تزويدها بعتبة إضافية جانبية تتيح للملكة بريطانيا ركوبها من الباب الخلفي براحة أكثر، إلى جانب خصائص الفئة الأعلى من هذا الطراز الذي يباع عادة بسعر 105080 جنيه إسترليني (131 ألف دولار).
وقال متحدث باسم موقع "أوتو تريدر" "في السنوات الأخيرة، وجدنا تدفقا كبيرا للسيارات الملكية (المعروضة للبيع)، والكثير منها له قيمة عالية للغاية بسبب مكانة ملاكها السابقين". ومن السيارات الملكية المعروضة للبيع حاليا على الموقع، السيارة "بنتلي مولسلاني" الخاصة بالملكة إليزابيث، والسيارة "أودي آر.إس6" المملوكة للأمير هاري، والسيارة "بنتلي" المملوكة للأمير أندرو.
وأضاف المتحدث باسم الموقع أن "قلة المسافة التي قطعتها السيارات والتكاليف الإضافية والصيانة التي يقوم بها خبراء، من الأسباب التي تجعل من السيارات الملكية أغلى عند طرحها للبيع مقارنة بنفس الطراز في السوق".
ط.أ/ع.ج.م (د ب أ)
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
انضم بعض نجوم كرة القدم الألمانية إلى قائمة هذا العام لأثرياء ألمانيا، ومنهم مسعود أوزيل (29 عاماً) وتوني كروس (28 عاماً) وفيليب لام (34 عاماً) وباستيان شفاينشتايغر (34 عاماً). ورغم أن ثروة كل منهم تُقدر بنحو 150 مليون يورو، إلا أنهم أتوا في المراكز الأخيرة من القائمة على خلاف المراكز المتقدمة التي تُوجوا بها خلال مشوارهم الكروي.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
أسطورة التنس الألمانية السابقة شتيفي غراف (49 عاماً) أتت بثروتها التي زادت عن 150 مليون يورو في المركز الـ980 من القائمة، مركز متأخر لكنه يبقى أفضل من المركز الأخير.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
حقق نجم الفورميلا واحد سيباستيان فيتل (31 عاماً) الكثير من الألقاب لسرعته في سباقات السيارات، لكن يبدو أن هذه السرعة لم تكن كافية ليحتل مراكز متقدمة من القائمة، إذ أتى في المركز الـ 771 فقط من قائمة أغنياء ألمانيا بثروة تُقدر بـ 250 مليون يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
نجم كرة السلة الألماني المخضرم ديرك نوفيتسكي (40 عاماً) حقق رقماً قياسياً في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن استمرار 21 موسماً مع فريق دالاس مافريكس. لكنه لم ينل إلا المركز الـ590 من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن بلغت ثروته نحو 300 مليون يورو. ورغم هذه المرتبة المتأخرة نسبياً من القائمة، لكنه يبقى ثاني أغنى رياضي فيها.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
كشفت قائمة "بيلانس" لأثرياء ألمانيا أن الرياضي الأغنى في ألمانيا هو أسطورة سباقات الفورميلا واحد ميشائيل شوماخر، إذ تبلغ ثروته قرابة 650 مليون يورو. لكن رغم تقدمه على جميع الرياضين الأغنياء في القائمة، إلا أنه أتى رغم ذلك في المركز الـ 306 فقط.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
تُعدّ الشركة المنتجة لنظام "SAP" من الشركات الألمانية القليلة التي تمكنت من تحقيق مكانة دولية في سوق البرامج الرقمية. كما أن رئيسها الأمريكي بيل مكديرموت أعلى المدراء التنفيذيين أجراً في ألمانيا، إذ يحصل 22 مليون يورو سنوياً. أما عائلتي مؤسسي "ساب"، هاسو بلاتنر وكلاوس تشيرا فقد كان نصيبهما المركز التاسع (11.6 مليار يورو) والحادي عشر (10.6 مليار يورو).
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
عائلة بورشه التي ارتبط اسمها بالسيارة الفاخرة والسريعة التي تنتجها والتابعة لمجموعة لفولكسفاغن العملاقة لصناعة السيارات، احتلت المركز السابع من قائمة أثرياء ألمانيا بعد أن قُدرت ثروتها بـ 18.45 مليار يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
تمتلك سوزانه كلاتن مع شقيقها شتيفان كفانت نحو نصف الأسهم العادية لشركة "بي إم دبليو". وفيما أتت كلاتن في المركز الخامس من القائمة (19 مليار يورو)، أتى شقيقها في المركز العاشر (18.5 مليار يورو). وبذلك تكون المليارديرة كلاتن أغنى امرأة في ألمانيا ويُعرف عنها تبرعاتها الخيرية، إذ بادرت قبل عامين بالتبرع بـ 100 مليون يورو.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
المراكز العشرة الأولى من قائمة أثرياء ألمانيا هيمن على أغلبها منتجو السيارات وقطع غيارها، فقد أتى جورج شيفلر (53 عاماً)، مدير المجموعة التي تحمل اسم عائلته وتختص بقطع غيار السيارات، في المركز الثالث، إذ بلغت ثروته 20.5 مليار يورو).
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
المركز الثاني كان من نصيب عائلة كارل ألبريشت، مؤسس سلسلة المحلات التجارية الألمانية "آلدي زود"، إذ قُدرت ثروتها بـ25.5 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي عام 2014، إلا أن إمبراطورتيه مازالت تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع "ليدل" في ألمانيا.
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مشاهير ونجوم على قائمة أثرياء ألمانيا
مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية "ليدل" ديتر شفارتس (78 عاماً) هو أغنى أغنياء ألمانيا، إذ تُقدر ثروته بـ 39.5 مليار يورو. وكانت أولى فروع ليديل قد اُفتتحت في سبعينات القرن الماضي حول مدينة لودفيغ شافين، لكنها سرعان ما توسعت وانتشرت في جميع أنحاء العالم، وبات ليدل أكبر شركة عائلية في ألمانيا كلها.