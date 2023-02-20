زوجة ماريو غوتسه تعلن عن حبها لمدينة عربية ورغبتها في الهجرة إليها

صحيح أنها ليست بشهرة زوجها "الفتي الذهبي" الذي يعرفه عشاق كرة القدم في أنحاء العالم، إلا أنّ آن-كاترين غوتسه تعتبر "مؤثرة" ومشهورة أيضا، خصوصا على موقع "إنستغرام، الذي تنشر عليه باستمرار قصصا يتفاعل معها متابعوها سواء بالإيجاب أو السلب.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن زوجة النجم ماريو غوتسه (30 عامًا)، صاحب هدف مونديال 2014، تريد أن تدير ظهرها إلى ألمانيا والهجرة إلى مدينة عربية شهيرة.
وخلال جولة أسئلة على إنستغرام أكدت آن-كاترين غوتسه (33 عاما) شائعات كانت تتردد عن انتقالها إلى دبي. فقد وجه لها أحد معجبيها على إنستغرام سؤالا "أنت ستنتقلين إلى دبي"، لترد آن-كاترين "صحيح 100 في الـ100".
ولم تكشف زوجة غوتسه عن أي تفاصيل أخرى حول خطط هجرتها إلى دبي، لكن السؤال الملح الآن هو: هل سيهاجر الزوج ماريو غوتسه معها أم أنها ستهاجر وحدها فقط برفقة ابنهما رومى المولود في يونيو/ حزيران 2020؟
في الواقع فإن ماريو غوتسه يعيش حاليا، على عكس السنوات الماضية، مرحلة توهج في الدوري الألماني، مع أينتراخت فرانكفورت، الذي انتقل إليه الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2025.
وبحسب بيلد فإن من الواضح أن ماريو ليس لديه فكرة عن خطط زوجته آن-كاترين. فعلى هامش المؤتمر الصحفي للمباراة المهمة الليلة لفرانكفورت أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، سأله أحد المراسلين عن خطط زوجته بخصوص دبي فأجاب سوبر ماريو "هذا أمر جديد بالنسبة لي". لكن أغلب الظن أن ماريو غوتسه لن يستطيع أن يسافر بانتظام بين فرانكفورت ودبي.
وكانت آن-كاترين قد صرحت الصيف الماضي بحبها لدبي وقالت إنه يمكنها أن تتصور الهجرة إليها. لكنها عادت بعد ذلك وقالت في مقابلة مع بيلد: "أنا أنتقل إلى حيث يلعب ماريو. هذا هو اتفاقنا. ولكن بمجرد اعتزاله كرة القدم، يمكنني اختيار المكان الذي سننتقل إليه"
وتقول بيلد إنه في ذلك الوقت، كانت أمريكا أيضًا في سباق مع دبي والآن يبدو أن القرار قد تم اتخاذه. وأوضحت آن-كاترين لبيلد أن تفكيرها في الانتقال إلى دبي "ربما يكون في غضون سنوات قليلة، لكن ليس الآن".
ص.ش/ح.ز
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