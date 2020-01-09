 زوجة كارلوس غصن بشأن هروب زوجها: ″سعيدة لأنه فعل ذلك″ | أخبار | DW | 15.01.2020

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أخبار

زوجة كارلوس غصن بشأن هروب زوجها: "سعيدة لأنه فعل ذلك"

تقول كارول غصن إنها سعيدة بهروب زوجها كارلوس غصن من اليابان لأنها بعد مرور الوقت ورؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبداً على محاكمة عادلة هناك. وعبرت عن سعادتها لأن زوجها " فعل ذلك".

Frankriech Nizza Renault-Nissan Boss Ghosn und seine Frau Carole Ghosn (picture-alliance/ZUMA Wire/F. Injimbert)

 التئم من جديد شمل كارلوس وكارول غصن في بيروت. تتشابك أيديهما في الشوارع ويتهامسان بمزيج من العربية والفرنسية. ويتبادلان القبلات.

لكن المشهد الأكثر تعبيراً عن التضامن بين الزوجين حدث بينما كانا يتحدثان عن بيت كارلوس غصن السابق، عندما كانا يعملان في شركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات والتي كان غصن رئيسا تنفيذيا لها.

وقالت كارول غصن في مقابلة بصحبة زوجها في منزل خاص ببيروت إن علاقتها مع اليابان انتهت.

مختارات

عقد الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن مؤتمرا صحفيا قال فيه إن الاتهامات ضده "لا أساس لها" ودافع عن هروبه من اليابان. وبعد المؤتمر الصحفي استدعت النيابة العامة اللبنانية غصن إلى جلسة تحقيق. (08.01.2020)

بعد هروب كارلوس غصن من اليابان وعودته إلى بلده الأصلي لبنان، اصدر الادعاء العام الياباني مذكرة توقيف ضد زوجته، كارول غصن، وذلك بتهمة شهادة الزور، وتسلمت الشرطة الدولية "انتربول" الإشعار الياباني بهذا الخصوص. (10.01.2020)

وقبل أسبوعين، قام كارلوس بهروب مثير من الإقامة الجبرية في اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته بتهم بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن جميعاً.

وبعد فترة قصيرة من ظهور غصن في بيروت، أصدرت السلطات اليابانية مذكرة اعتقال ضد كارول بتهمة الشهادة الزور فيما يتصل بتهمة الاختلاس ضد زوجها.

وقالت كارول (54 عاما) الأمريكية من أصل لبناني، التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء في نيويورك والتي يعيش فيها أبناؤها، إن الاتهامات التي يوجهونها لها "جزء من مزحة"، وتابعت تقول إنها بعد الإدلاء بشهادتها لساعات، تم إبلاغها بأن بوسعها الذهاب وبعد تسعة أشهر صدرت مذكرة الاعتقال. ووصفت هذا التحرك بأنه انتقامي ولا علاقة له بالقانون.

وكان كارلوس غصن أكثر صلابة وقال إنه أمضى 18 عاماً في اليابان لم يتوقع خلالها قط هذه الوحشية وهذا الافتقار للإنصاف والتعاطف -على حد قوله. لكن المدعين في طوكيو قالوا إن مزاعم غصن بوجود مؤامرة غير صحيحة وإنه أخفق في تبرير أفعاله.

وذكر غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة. وتابع قائلاً إن القاعدة الأولى في الإقدام على شيء كهذا هو ألا يعلم به أي من أفراد الأسرة لأنهم سيكونون قلقين للغاية.

وعندما سئلت كارول هل كانت ستثني زوجها عن الهروب فقالت دون تفكير "نعم". لكنها توقفت عن الكلام ونظرت إلى زوجها ومضت تقول "لا"، وأضافت أنها لو كانت علمت من البداية لأبدت اعتراضها وأنها كانت تؤيد أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته. لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبداً على محاكمة عادلة. وعبرت عن سعادتها لأن زوجها " فعل ذلك".

وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري إن هروب غصن من محاكمته قد يشكل جريمة.

وقال الزوجان إنه سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة. لكن بالنسبة للعودة إلى اليابان قالت كارول "مستحيل".

ع.ح./ح.ز. (رويترز)

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