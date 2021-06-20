 زوجة المعارض الروسي نافالني تزوره في السجن لثلاثة أيام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2021

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زوجة المعارض الروسي نافالني تزوره في السجن لثلاثة أيام

تلقى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني زيارة من زوجته وسمح لها بالبقاء ثلاثة أيام معه. وذكرت زوجته أنه أصبح نحيلا فيما وصفت السجن بأنه "لائق جدا"، لكنها كانت مندهشة من أن أحدا لم يحاول منعها من الوصول لزوجها.

أليكسي نافالني في المحكمة

أليكسي نافالني في المحكمة

تلقى المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون في معسكر احتجاز في روسيا زيارة من زوجته يوليا نافالنايا، والتي تمّ السماح لها بالبقاء معه في السجن لثلاثة أيام.

وكتبت نافالنايا (45 عاما) عبر حسابها على إنستغرام أمس الخميس (الخامس من آب/أغسطس 2021)، بعد أن انهت الزيارة: "لقد أمضيت بعض الوقت في السجن. إنه رائع جدًا!"، وأرفقت المنشور بصورة لها.

ووصفت لقاء زوجها بهذه الطريقة، "لقد أحضروا لي رجلا نحيفا وأسمر البشرة مبتسما ويرتدي بذلة السجن". وقالت إنهما أمضيا تلك الفترة معا في غرفة الزيارة المزودة بمطبخ. وكتبت نافالنايا تقول إنها لا زالت مندهشة من أن أحدا لم يحاول منعها من الوصول لزوجها.

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بعد التوقف عن الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية، يبدو أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بدأ في استعادة عافيته وتحسن حالته الصحية، حسبما أكدت متحدثة باسمه.

بعد منع أطبائه من زيارته، حذر محامو المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد أن زاروه من أنه "أصبح ضعيفاً جداً ولا يتلقى رعاية طبية" مناسبة. وأبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قلقها حيال وضع نافالني.

ووصفت السجن قائلة: "كل شيء لائق جدا في معسكر سجن بوكروف، ويشبه فندقا ذو نجمتين، حتى أن هناك لوحات على الجدران". ويقع السجن على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو.

وكان القضاء الروسي قد أكد حظر العديد من منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني.  وأفادت بيانات القضاء الروسي بأن فريق نافالني فشل الأربعاء في الطعن على حكم صادر في منتصف حزيران/يونيو الماضي.

كانت محكمة في موسكو قد صنفت مؤسسة نافالني المناهضة للفساد "اف بي كيه" والعاملين الإقليميين، وآخرين، كمتشددين وقررت حظر عملهم. كان مؤيدو المعارض نافالني قد انتقدوا إجراءات المحاكمة ووصفوها بأنها مسيسة.

وبموجب قانون تمّ سنه مؤخرا، تم حظر مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة الشهر المقبل، وغيرها من الأنشطة. وأفادت وكالة أنباء "انترفاكس" بأن المحامي إيفان بافلوف أعلن أنه سيستأنف على قرار المحكمة. وفي حال استنفاد كافة الطعون أمام القضاء الروسي، يمكن التقدم باستئناف إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

وقضى نافالني (45 عاما) بضعة أشهر في السجن حتى الآن، وكان قد اعتقل بمطار موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي لدى عودته من ألمانيا. وحكمت عليه محكمة بعد ذلك بوقت وجيز بالسجن عدة سنوات في معسكر عقابي.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ)

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روسيا: محاكمة أنصار نافالني

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