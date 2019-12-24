زوجة إيكاردي تكشف متى "يضرب" زوجها عن ممارسة الجنس!

غالباً ما يتوجه نجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي إلى زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، من أجل الاحتفال معها بتسجيل الأهداف في شباك الفرق المنافسة، إذ يوجه الهداف الأرجنتيني التحية لزوجته الفاتنة المتواجدة عادة في المدرجات، والتي يبدو عليها التأثر الشديد في أكثر من مرة.

إلاّ أن هذه الصورة تكون مغايرة تماماً بعيداً عن عدسات الكاميرا وأعين الجماهير، خصوصاً أثناء مرور ماورو إيكاردي بيوم سيء للغاية فوق المستطيل الأخضر. ففي تصريحات نقلتها صحيفة "تاغيس تسايتونغ" الألمانية، قالت واندا نارا إن زوجها ماورو إيكاردي، يمتنع عن ممارسة الجنس معها عندما يتعرض فريقه باريس سان جيرمان للخسارة.

بيد أن الأمر قد يتغير في حال حقق إيكاردي الفوز. وأضافت "ماورو لاعب محترف للغاية".

وواصلت واند نارا، كشف بعض خبايا علاقتها مع زوجها إيكاردي قائلة إن المهاجم الأرجنتيني الهداف، يتحاشى أيضاً النظر إليها في أحيان كثيرة، ويتوقف كذلك عن ممارسة الجنس معها قبل المباراة.

تصريحات مثيرة للجدل

وتثير واندا نارا (33 عاماً) الكثير من الجدل بسبب حياتها الخاصة فضلاً عن تصريحاتها، التي تُوصف في أحيان كثيرة بالمستفزة تجاه بعض اللاعبين على غرار أحدث تصريحاتها، إذ قالت زوجة إيكاردي إن مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو لا يتألق في المباريات الكبيرة، حسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما تتعرض واندا نارا لانتقادات لاذعة، بسبب نشرها في أكثر من مرة صوراً جريئة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قصة انفصالها عن اللاعب الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز قبل سنوات وزواجها من إيكاردي، الذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية بلوبيز.

وكان ماكسي لوبيز قد أكد قبل أسابيع أنه وضع حداً لحالة العداء مع ماورو إيكاردي. وكتب لوبيز على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً "لا أكتفي بمسامحة ماورو بل أشكره أيضاً لأنه أبعد واندا عني". فيما لم تتأخر واندا في الرد على زوجها السابق قائلة "الاحترام مثل المال يمكن أن تطلبه لكن الأفضل أن تكسبه".

يشار إلى ماورو إيكاردي (26 عاماً)، انتقل بداية هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من فريق إنتر ميلان. ونجح الهداف الأرجنتيني في حجز مكانة رسمية له في تشكيلة الفريق الباريسي، وساعد باريس سان جيرمان على تحقيق الفوز في أكثر من مباراة.

ر.م/ع.ج.م