زوجة إيكاردي تزيد الغموض حول مستقبل نجم إنتر ميلانو!

جلب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأنظار إليه بقوة في السنوات الأخيرة، فمهاجم إنتر ميلانو يتمتع بحس تهديفي كبير أمام المرمى ولا يتوقف عن تسجيل الأهداف، ومساعدة "النيرازوري" على تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على الألقاب.

ومنذ مدة، ترصد رادارات أندية أوروبية كبيرة على غرار ريال مدريد وتشيلسي ماورو إيكاردي رغبة منها في الحصول على خدمات واحد من أحسن المهاجمين حالياً في كرة القدم، فيما يبدو أن مستقبل إيكاردي برفقة إنتر ميلانو يكتنفه الكثير من الغموض.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن واندا نارا زوجة الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ووكيلة أعماله في نفس الوقت تنتظر تمديد نجم إنتر ميلانو إيكاردي عقده مع النادي الإيطالي العريق.

وقالت واندا "لا أعرف إن كان إيكاردي سيبقى دائماً مع فريق إنتر ميلانو، لكننا نتمنى ذلك". وأضافت أن ماورو يريد دائما اللعب ومساعدة فريقه إنتر ميلانو على الفوز، من أجل مواصلة مطاردة متصدر "الكالتشيو" فريق يوفنتوس.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت عزم ريال مدريد التعاقد مع ماورو إيكاردي بهدف مساعدة "الميرنغي" على فك النحس التهديفي الذي يُعاني منه الفريق، لاسيما مع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الجدير ذكره أن ماورو إيكاردي (25 عاماً) يرتبط بعقد مع إنتر ميلانو يمتد حتى صيف 2021، بينما تبلغ قيمة إيكاردي المالية الآن حوالي 95 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.