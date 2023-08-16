زميل ميسي على رادار بايرن ميونيخ

كشف موقع "شبورت" الألماني أن فريق بايرن ميونيخ، وضع اسم إميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي في قائمة الأسماء، التي يرغب في التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعاني بايرن ميونيخ من مشكلة كبيرة في مركز حراسة المرمى، بعدما تعرض حارس الفريق الأول مانويل نوير قبل شهور إلى إصابة قوية تبعده عن الملاعب إلى أجل غير مسمى. كما أن الفريق البافاري باع حارسه يان سومر إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، ويعتمد حاليا على الحارس سفين أولرايش.

وأوضح موقع "شبورت" أن بايرن ميونيخ يفكر في ضم إميليانو مارتينيز، الذي ساعد المنتخب الأرجنتيني على الفوز بكأس العالم الأخيرة في قطر. وكان مارتينيز برفقة زميله ليونيل ميسي من أبرز المساهمين في إنجاز منتخب "التانغو".

وتابع المصدر ذاته أن بايرن ميونيخ لم يقم بعد بأي خطوة ملموسة للتعاقد مع مارتينيز، إذ يضعه في المرتبة الثالثة بين المرشحين لشغل مركز حراسة المرمى خلف الإسباني ديفيد دي خيا، وحارس مرمى مانشستر سيتي ستيفان أورتيغا.

وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا، إلا أن حارس تشيلسي السابق فضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. كما أن بايرن ميونيخ انسحب من صفقة ضم الحارس المغربي ياسين بونو بعدما تمسك فريقه إشبيلية بالحصول على مبلغ 20 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، بينما عرض بايرن ميونيخ مبلغا أقل، حسب وسائل إعلام إسبانية.

ومع عودة عجلة "البوندسليغا" للدوران من جديد بداية الأسبوع الحالي، يُتوقع أن يسرع بايرن ميونيخ من خطواته لضم حارس أستون فيلا إميليانو مارتينيز، لاسيما مع تعقد مهمة الحصول على أكثر من حارس مرمى يرغب الفريق البافاري في الحصول على خدماتهم.

ويرتبط إميليانو مارتينيز (30 عاماً) بعقد مع أستون فيلا بعقد يمتد حتى صيف 2027، وتبلغ القيمية السوقية للحارس الأرجنتيني حوالي 28 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في الشؤون الرياضية.