زميل ميسي على رادار بايرن ميونيخ

كشف موقع "شبورت" الألماني أن فريق بايرن ميونيخ، وضع اسم إميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي في قائمة الأسماء، التي يرغب في التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعاني بايرن ميونيخ من مشكلة كبيرة في مركز حراسة المرمى، بعدما تعرض حارس الفريق الأول مانويل نوير قبل شهور إلى إصابة قوية تبعده عن الملاعب إلى أجل غير مسمى. كما أن الفريق البافاري باع حارسه يان سومر إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، ويعتمد حاليا على الحارس سفين أولرايش.
وأوضح موقع "شبورت" أن بايرن ميونيخ يفكر في ضم إميليانو مارتينيز، الذي ساعد المنتخب الأرجنتيني على الفوز بكأس العالم الأخيرة في قطر. وكان مارتينيز برفقة زميله ليونيل ميسي من أبرز المساهمين في إنجاز منتخب "التانغو".
وتابع المصدر ذاته أن بايرن ميونيخ لم يقم بعد بأي خطوة ملموسة للتعاقد مع مارتينيز، إذ يضعه في المرتبة الثالثة بين المرشحين لشغل مركز حراسة المرمى خلف الإسباني ديفيد دي خيا، وحارس مرمى مانشستر سيتي ستيفان أورتيغا.
وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا، إلا أن حارس تشيلسي السابق فضل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني. كما أن بايرن ميونيخ انسحب من صفقة ضم الحارس المغربي ياسين بونو بعدما تمسك فريقه إشبيلية بالحصول على مبلغ 20 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، بينما عرض بايرن ميونيخ مبلغا أقل، حسب وسائل إعلام إسبانية.
ومع عودة عجلة "البوندسليغا" للدوران من جديد بداية الأسبوع الحالي، يُتوقع أن يسرع بايرن ميونيخ من خطواته لضم حارس أستون فيلا إميليانو مارتينيز، لاسيما مع تعقد مهمة الحصول على أكثر من حارس مرمى يرغب الفريق البافاري في الحصول على خدماتهم.
ويرتبط إميليانو مارتينيز (30 عاماً) بعقد مع أستون فيلا بعقد يمتد حتى صيف 2027، وتبلغ القيمية السوقية للحارس الأرجنتيني حوالي 28 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في الشؤون الرياضية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
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على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان