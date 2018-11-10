زميل سابق يكشف سر نجاح وتألق صلاح مع ليفربول

قال كواسي جيرفينيو لاعب فريق بارما الإيطالي إن معدل عمل النجم المصري محمد صلاح الاستثنائي، هو السبب وراء نجاحه في عالم الساحرة المستديرة. وأضاف النجم الإيفواري في تصريحات نقلها موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "صلاح شخص قوي. دائماً هادئ وقوي. لديه عقلية شخص يعمل بجد".

وأوضح جيرفينيو، الذي لعب مع صلاح في فريق روما الإيطالي "لن أنسى أبداً حصصه التدريبية. نسق عالٍ جداً. إنه يتدرب مثل رجل مجنون، وعندما تشاهده تصاب بالدهشة". وأردف: أن "لديه نوع من التأثير الإيجابي، فعندما ترى محمد صلاح تريد أن تعمل أيضاً بجد. لديه الموهبة والتضحية".

وكان صلاح تألق بشكل كبير برفقة فريق روما الإيطالي، ليشد بعدها الرحال مرة ثانية إلى الدوري الإنجليزي لكن هذه المرة من بوابة ليفربول، الذي كان نجمه الأول في السنة الماضية من دون منازع، وقاده إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا وبدأ محمد صلاح (26 عاماً) يستعيد مستواه المعهود، الذي ظهر به في الموسم الماضي مع ليفربول، إذ فاز صاحب القدم اليسرى مؤخراً بلاعب الشهر في "الريدز"، وذلك بعدما قاده إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن تسجيله أربعة أهداف في نفس الشهر.

من جهة أخرى، أكد صلاح في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية أنه سعيد بما حققه في "البريميرليغ"، مشدداً على رغبته في اعتلاء منصة التتويج قريباً مع ليفربول، الذي يبحث عن استعادة أمجاد الماضي.