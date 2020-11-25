 زمن كورونا.. ألمانيا تستعد لزيادة العنف المنزلي خلال الكريسماس | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.12.2020

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منوعات

زمن كورونا.. ألمانيا تستعد لزيادة العنف المنزلي خلال الكريسماس

يتخذ العنف المنزلي أشكالا عديدة أبرزها الاعتداءات الجنسية والجسدية، "تكثر في فترة عيد الميلاد"، حسب وزيرة الصحة الألمانية. وتتوقع الوزيرة زيادة الأمر سوءً بسبب كورونا، ولذلك زادت عدد الموظفين والماليات لمواجهة المشكلة.

صورة رمزية للعنف المنزلي

الضغط النفسي في كورونا يزيد من فرص تعرض النساء للعنف المنزلي، خصوصا مع دخول عيد الميلاد.

حذرت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي من زيادة العنف الأسري خلال فترة أعياد الميلاد "الكريسماس". وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "يتزايد العنف المنزلي كل عام في أيام العطل الرسمية مثل عيد الفصح وعيد الميلاد. الخطر كبير بشكل خاص في عام كورونا هذا. الأعصاب متوترة بالفعل، ربما بالإضافة إلى الإحباط. هناك الكثير من القيود. هناك كذلك مخاوف وجودية - كثيرون لا يعرفون ماذا سيحدث لهم العام المقبل".

 

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ألمانيا: تزايد حالات العنف المنزلي خلال فترة الحجر الصحي

أشكال العنف المنزلي

ويشير موقع "وزارة الأسرة ومهام المجتمع المدني" على الإنترنت أن هناك أنثى من كل أربعة تتراوح أعمارهن بين 16 و 85 عاما وقعت ضحية للعنف الأسري في مرحلة ما من حياتها، من قبل شريك حياتها الحالي أو شريك حياة سابق. "ويعتبر العنف المنزلي مرهقا بشكل خاص، جسديا وعقليا، لأنه يحدث في المنزل، في مكان يفترض أن يوفر بالفعل الحماية والأمان ويأتي من شخص تثق به"، حسب الموقع نفسه.

ويمكن أن يتخذ العنف المنزلي أشكالا عديدة من الاعتداء الجسدي أو الجنسي، ولكن هناك أيضا أشكال أخرى له مثل السب والإهانة وإساءة السمعة أو التهديد بإيذاء الأطفال والأصدقاء أو الأقارب أو الحيوانات الأليفة، وكذلك المنع من مغادرة المنزل أو منع التواصل مع الأهل والأصدقاء أو المضايقة والإرهاب أثناء الانفصال.

صورة رمزية للعنف المنزلي ضد المرأة

"يعتبر العنف المنزلي مرهقا بشكل خاص، جسديا وعقليا، لأنه يحدث في المنزل، في مكان يفترض أن يوفر بالفعل الحماية والأمان ويأتي من شخص تثق به":

جهات المساعدة

مختارات

ويمكن لمن يتعرض للعنف المنزلي أو الأسري أن يطلب المساعدة، وتروج غيفي لخط المساعدة الخاص بوزارتها ضد العنف، موضحة أنه تم تعزيز الخط من حيث الموظفين والشؤون المالية منذ بداية الجائحة، وقالت غيفي: "اتصل إذا كانت هناك مشاكل. دعنا نساعدك".

وتعتبر أعمال العنف ضد المرأة  جرائم جنائية بغض النظر عما إذا كانت تُرتكب في المنزل أو في الأماكن العامة ومن قبل غرباء أو أقارب أو شركاء حياة.

ويمكن للنساء المتأثرات بالعنف المنزلي، ويمكن كذلك لأقاربهن وأصدقائهن الاتصال بخط المساعدة الخاص بالعنف ضد المرأة لطرح أي أسئلة. وهناك يمكنك الحصول على معلومات حول حماية الضحايا ومقاضاة الجناة بالإضافة إلى الاتصال بمرافق الدعم في منطقتك، على سبيل المثال مراكز التدخل ودور إيواء النساء وكذلك مراكز الإرشاد المتخصصة في أوضاع الأطفال المتأثرين بالعنف الأسري، حسبما أوضح موقع وزارة الأسرة الألمانية على الإنترنت. وقد وضعت الوزارة على موقعها في الانترنت خطا تليفونيا لتلقي طلبات المساعدة هو 08000 116 016 ، ويمكن الاتصال به من داخل ألمانيا فقط.

ص.ش/ ا.ف (د ب أ)

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أوروبيات ضحايا للعنف المنزلي خاصةً في روسيا

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