زلزال قوي يضرب تايوان ومخاوف من "تسونامي" في اليابان

ضرب زلزالبقوة 6,9 درجة على مقياس ريختر شرق تايوان اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2022)، وذلك عقب وقوع زلزال سابق بقوة 6,4 درجة على

مقياس ريختر، وفقا لما ذكره مكتب الطقس المركزي. وسجلت الهزّتان الأرضيتان في أقل من 24 ساعة، فيما ذكر المركز الأمريكي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان بعيدا بنحو 40 كيلومتراً عن تايتون. ويتوقع هبوب رياح بقوة 300 كيلومتراً في الساعة الأحد وفق ما أعلن عنه مكتب الطقس في تايوان.

ويأتي الزلزال بعد وقوع العشرات من الهزات التي بدأت في وقت متأخر من أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم. وكان مركزهما في شرق تايوان. ودمرت العديد من المنازل والمنشآت في لم ترد تقارير حول وقوع إصابات . ويتوقع مكتب الأرصاد المركزي استمرار الهزّات الارتدادية لشهر أو اثنين.

موازاة لذلك أصدرت اليابان تحذيراً من وقوع موجات مدٍّ عاتية " تسونامي" في جنوب غرب البلاد، حيث لجأ الأحد آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء، مع تحرك إعصار "نانمادول" القوي باتجاه المنطقة. وحثّت السلطات أكثر من مليون مقيم على إخلاء منازلهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيراً خاصاً" نادرا، لمنطقتي "كاجوشيما" و"ميازاكي" في جزيرة "كيوشو" ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية الأحد.

وبحلول الصباح، ضربت أمطار غزيرة ورياح قوية المنطقة بالجزيرة الجنوبية لليابان، مع انقطاع الكهرباء بالفعل عن حوالي 98 ألف أسرة في كاجوشيما وكوماموتو وناغازاكي وميازاكي.

وتم إلغاء خدمة القطارات والرحلات الجوية ورحلات العبارات، لحين انتهاء العاصفة. وحتى بعض متاجر البقالة، التي يتم فتحها بشكل عام طوال ساعات العمل وتعتبر شريان الحياة في الكوارث، أغلقت أبوابها.

ع.ش/و.ب (د ب أ، أ ف ب)