زلزال في برلين .. متاعب ميركل تسبق انتخابات هيسن بكثير

كانت المستشارة أنغيلا ميركل تكرر دائما أنها لن تقع في خطأ المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر حين تخلى عن رئاسة الحزب واحتفظ بمنصب المستشار الذي سرعان ما فقده أيضا. ميركل كانت تقول، قبل ظهور نتائج انتخابات هيسن، إنها لن تفرط برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي ومنصبها كمستشارة حتى نهاية ولايتها.

اليوم الاثنين (29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) تخلت ميركل عن هذا المبدأ، أي مبدأ الجمع بين المنصبين كتقليد مسيحي ديمقراطي، وأعلنت أنها لن تترشح لرئاسة الحزب في مؤتمره القادم في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ليس هذا فحسب، بل أكدت أنها لن تترشح مجددا لمنصب المستشارية بعد انتهاء ولايتها الرابعة عام 2021. لكن السؤال الذي يردده المراقبون هو: هل ستكمل ميركل ولايتها الرابعة حقا؟

مطالبات بتنحيها عن منصب المستشارية نهاية العام

رابطة شباب حزبها، المسيحي الديمقراطي، في ولاية بادن- فورتمبرغ جنوبي ألمانيا دعتها اليوم إلى الاستقالة أيضا من منصبها كمستشارة. رئيس الرابطة فيليب بوركله أشاد، في مقابلة لصحيفة "شفابيشه تسايتونغ"، بقرارها بعدم الترشح لرئاسة الحزب لكنه شدد على أن يكون "أن يكون رئيس الحزب (المقبل) مستشارا".

وأضاف بوركله قائلا: "لذا يجب أن يقود الرئيس الاتحادي الجديد (للحزب المسيحي الديمقراطي) الحكومة أيضا وبالتالي يصبح مستشارا اتحاديا".

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون فريدريش ميرتس الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون مناهض لسياسة ميركل كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون أنغريت كرامب ـ كارنباور اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون ينس شبان أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون أورزولا فون دير لاين هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون يوليا كلوكنر تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون بيتر ألتماير رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون أرمين لاشيت مدافع عن الاتحاد الأوربي، ليبرالي، لكنه وصف من طرف منتقديه باللطيف جدا في السياسة. منذ السنة الماضية، وهو رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بولاية شمال الراين- ويستفيليا. شكل فوزه هزيمة كبرى للاشتراكيين الديمقراطيين. الكاثوليكي والصحفي السابق، ذو 56 عاما، هو أيضا واحد من خمسة نواب في مجلس إدارة حزب ميركل، مثل بوفير، كلوكنر وفون دير لاين. إيان جونسون/ مريم مرغيش



كارثة هيسن تعجل بالأمور

ميركل اتخذت قرارها غداة الخسارة الفادحة لحزبها في انتخابات ولاية هيسن. بيد أن متاعب ميركل تسبق هذه الانتخابات بكثير حتى إلى ما قبل هزيمة حليفها المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. متاعب ميركل بدأت في الواقع منذ إعلانها نيتها الترشح لولاية رابعة. فرغم فوزها في الانتخابات التشريعية العامة، استغرقت ميركل أشهرا طويلة حتى تمكنت من تشكيل حكومة جديدة مع الاشتراكين بعد فشل المفاوضات مع الخضر والليبراليين.

ليس هذا فحسب، بل وحتى بعد تشكيل حكومة الائتلاف الكبير انتهى الأمر بالناخبين للتعبير عن سأمهم من طريقة الحلول الوسط التي اتبعتها ميركل بين معسكرها المحافظ والاشتراكيين الديموقراطيين، مع صعود اليمين الشعبوي. خصوصا الزوابع التي أثارها وزير داخليتها وحليفها البافاري هورست زيهوفر.

2015 ـ عام الحسم لميركل

ويرى البعض أن بداية النهاية لعهد ميركل كانت في الواقع في عام 2015. يومها تغير شيء في صيف ذلك العام حين اتخذت ميركل قرارا تاريخيا بفتح بلادها أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين والعراقيين والأفغان الذين عبروا أوروبا سيرا بعد المجازفة برحلات خطرة في البحر.

وفي نهاية 2015 أثارت ميركل المشاعر عبر التقاطها صور السلفي برفقة مهاجرين ممتنين لها. وتحولت المستشارة، التي وصفت بالنازية بسب سياستها المالية المتصلبة إزاء اليونان المديونة، إلى "ماما ميركل" لدى اللاجئين.

ورغم القلق المحيط بذلك، وعدت بدمجهم في المجتمع الألماني وحمايتهم. وقالت آنذاك مقولتها الشهيرة حول قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين: "سنتمكن من ذلك"، لكن انهالت عليها الانتقادات واستفاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من هذه القضية واستغلها لصالحه.

وفي أيلول/سبتمبر 2017 سجل هذا الحزب صاحب شعار "ميركل يجب أن ترحل"، دخولا تاريخيا إلى البرلمان وكسر بذلك محرمات كانت سائدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتوالت نجاحاته وتمكن من دخول برلمانات الولايات، بعد ذلك وبنسب عالية، وكانت آخرها انتخابات ولاية هيسن بنسبة 13,2% من الأصوات.

وفي خطوة حاسمة باتجاه إنهاء مسيرتها السياسية، قالت المستشارة، التي قادت بلادها طيلة 13 عاما، إنها تأمل أن ينهي رحيلها الخلافات المريرة داخل الائتلاف لكي يتم التركيز على مهمة حكم أكبر اقتصاد أوروبي. وأضافت "اليوم، حان وقت فتح صفحة جديدة"، معلنةً أنها لن تختار خلفاً لها على رأس الحزب".

لكن هل يكفي تنحيها عن رئاسة الحزب لفتح صفحة جديدة، أم أن المطلوب منها هو مغادرة الحلبة السياسية بالكامل، أي ترك منصب المستشار وليس رئاسة الحزب فحسب؟ الزمن كفيل بالإجابة عن هذا السؤال. بيد أن مطالبة شباب حزبها في جنوب ألمانيا واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير.

أ.ح/هـ.د (أ ف ب، د ب أ)