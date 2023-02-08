زلزال عنيف يضرب طاجيكستان وحصيلة زلازل تركيا تتجاوز 43,5 ألف قتيل

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر أجزاء من شرق طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس (23 شباط/فبراير 2023). ووقع الزلزال في الساعة 0037 بتوقيت غرينتش على بعد نحو 65 كيلومترا غربي مورغوب قرب الحدود مع إقليم شينغيانغ الصيني، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عددا من الهزات الارتدادية، بما في ذلك هزة بلغت قوتها 5 درجات عند الساعة 0055 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي، فإن "عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان" معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال. وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.

ومنطقة غورنو-باداخشان يقطنها عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير الشاهقة وتقع فيها بحيرة ساريز. وساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في 1911 هي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان. وخلف بحيرة ساريز، في قلب جبال بامير، يوجد سدّ طبيعي. ويحذّر خبراء من أنّ العواقب ستكون كارثية إذا ما انهار هذا السدّ.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا

على صعيد منفصل قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن حصيلة القتلى جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا الشهر ارتفعت إلى 43556. وذكر صويلو لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية أن 7930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول في السادس من فبراير شباط، مضيفا أن أكثر من 600 ألف شقة و150 ألفا من المباني التجارية تعرضت لأضرار طفيفة على الأقل.

ا.ف/ م.س (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)