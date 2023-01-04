 زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟ | مسائية DW | DW | 21.02.2023

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مسائية DW

زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟

بعد زيارة الرئيس السوري إلى سلطنة عُمان وإقدام دول عربية على تقديم المساعدات إلى دمشق بعد الزلزال المدمر وتنشيط العلاقات الدبلوماسية معها، هل بدأت مرحلة التطبيع مع نظام الأسد.. وهل كسر الزلزال عزلة الرئيس السوري؟

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