زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟

لأول مرة منذ 12 عاما - وزير خارجية الأردن يزور سوريا ويلتقي الأسد

قام وزير الخارجية الأردني بأول زيارة له إلى دمشق منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، لتأكيد التضامن معها والوقوف إلى جانبها في مواجهة كارثة الزلزال المدمر. وقد رحبت دمشق بالزيارة وشكرت عمان على المساعدات "السخية".