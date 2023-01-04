زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟

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بعد زيارة الرئيس السوري إلى سلطنة عُمان وإقدام دول عربية على تقديم المساعدات إلى دمشق بعد الزلزال المدمر وتنشيط العلاقات الدبلوماسية معها، هل بدأت مرحلة التطبيع مع نظام الأسد.. وهل كسر الزلزال عزلة الرئيس السوري؟
قام وزير الخارجية الأردني بأول زيارة له إلى دمشق منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، لتأكيد التضامن معها والوقوف إلى جانبها في مواجهة كارثة الزلزال المدمر. وقد رحبت دمشق بالزيارة وشكرت عمان على المساعدات "السخية".
الزلزال في تركيا وسوريا دفع دولا إلى تسريع اتصالاتها مع النظام السوري من أجل إيصال المساعدات للمتضررين، بينما تفضل دول أخرى التنسيق مع تركيا لمساعدة السوريين المنكوبين. وبين هذا وذاك يكابد آلاف السورين المعاناة لوحدهم.
حصلت الحقوقية السورية جمانة سيف على جائزة "آن كلاين" للمرأة لعام 2023 لأنها كرست حياتها للدفاع عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية. وفي حديث لـDW عبرت عن حلمها لسوريا.
أيدت محكمة النقض الفرنسية حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد بتهمة بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
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