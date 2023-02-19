زلزال جديد يضرب تركيا وإيقاف البحث عن ناجين باستثناء محافظتين

ضرب زلزال بقوة 4,7 درجات على مقياس ريختر عصر اليوم الأحد (19 شباط/ فبراير 2023) ولاية ملطية شرقي تركيا. وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إن الزلزال ضرب منطقة يسليورت على عمق 7 كيلومترات، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا فى الزلزال الذى وقع فى الساعة 15:04 بالتوقيت المحلي (12:04 بتوقيت غرينتش).
وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت آفاد أن الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، أعقبه حتى الآن أكثر من 6000 هزة ارتدادية.
وقال أورهان تاتار، المسؤول في هيئة إدارة الكوارث التركية، للصحفيين في أنقرة، إن الهيئة كانت تسجل هزات أرضية "كل ثلاث أو أربع دقائق" منذ وقوع الزلزال، وكانت قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس ريختر. جدير بالذكر أن الزلزالين أسفرا عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالاضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا.
وقف جهو الإنقاذ
ومن جهته قال رئيس هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) يونس سزر اليوم الأحد إن جهود البحث والإنقاذ في تسع محافظات دمرها الزلزال، انتهت، فيما "تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي، في نحو أربعين مبنى".
وأسفر الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين (6 شباط/ فبراير) وبلغت قوته 7,8 درجات والذي أحدث دمارا هائلا في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل حوالى 45 ألف شخص بينهم 40689 شخصاً في تركيا، وفقاً لآخر حصيلة رسمية نشرتها الإدارة اليوم.
ويعتقد أنه تم إجلاء أكثر من 1,2 مليون شخص، في منطقة الكارثة في جنوب شرق تركيا. وذكر سيزر أن أكثر من مليون من السكان المحليين يعيشون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في محافظات ضربها الزلزال.
ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الـ24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكية عاصمة محافظة هاتاي، أمس السبت بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، انتُشل سبعة ناجين من تحت الأنقاض في أنطاكية، بينهم ابن الزوجين الذي توفي بعيد إنقاذه.
وفي محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال، تبدو فرص النجاة أقل من نظيراتها في هاتاي، بسبب الصقيع ووصول الحرارة الى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الليل في المناطق الثلجية مثل ألبستان، حسبما أفادت فرق الإنقاذ لوكالة فرانس برس.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن 105 آلاف مبنى انهارت أو تضررت بشدة وسيتم هدمها. وسُجّلت أكثر من ستة آلاف هزّة ارتدادية منذ وقوع الكارثة، بلغت قوة إحداها 6,6 درجات، بينما راوحت قوة 40 هزة بين 5 و6 درجات، وفقاً لمنظمة الإغاثة.
وطلبت هيئة إدارة الكوارث في رسالة عبر موقع "تويتر" من المنكوبين، عدم محاولة الدخول إلى المباني المتضرّرة لاستعادة أغراض تخصهم، "ولو لفترة وجيزة". كما أعلنت أن "طلبات المساعدة السكنية" مفتوحة لهؤلاء الذين فقدوا بيوتهم. ولم يُعلن حتى الآن عدد الأشخاص الذين باتوا من دون مأوى بسبب الكارثة.
وأعلنت "أفاد" نشر أكثر من 265 ألفاً من طواقم الإغاثة الأتراك في المناطق المتضررة، بينهم فرقها وفرق تابعة للجيش والشرطة ومتطوعون ومنظمات غير حكومية. كذلك، انضمّ حوالى 11500 مسعف جاؤوا من الخارج، إلى جهود البحث والإغاثة، وفقاً لوزارة الخارجية.
أطباء بلا حدود تدخل شمال غرب سوريا
وفي شمال غرب سوريا التي تضررت بشدة نتيجة الزلزال، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إن قافلة من 14 شاحنة تابعة لها دخلت المنطقة اليوم الأحد من معبر حدودي قريب للمساهمة في عمليات الإغاثة من الزلزال مع تنامي المخاوف من تعذر دخول المنطقة التي تمزقها الحرب.
ويضغط برنامج الأغذية العالمي على السلطات في تلك المنطقة من سوريا للكف عن منع الدخول مع سعيها لمساعدة مئات الآلاف في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز المنطقة يوم السادس من فبراير/ شباط.
وقال ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي لرويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إن الحكومتين السورية والتركية تتعاونان على نحو جيد جدا، لكن عمليات البرنامج تتعثر في شمال غرب سوريا.
ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
آمال العثور على ناجين باتت نادرة
لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
عدد الضحايا مفزع
تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
ملايين بدون مأوى
سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
الانقسام السياسي يزيد المعاناة
عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
نظام يستغل الزلزال لصالحه!
تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
هناك من يستغل الزلزال للسرقة!
يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ
أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
خسائر مادية باهظة
قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.
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تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار
ما الحل لمواجهة الزلزال؟
أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.
الكاتب: إسماعيل عزام