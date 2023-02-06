 زلزال تركيا وسوريا ـ ألمانيا تتعاطف وإسرائيل تعرض المساعدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2023

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أخبار

زلزال تركيا وسوريا ـ ألمانيا تتعاطف وإسرائيل تعرض المساعدة

ضرب زلزال ثان وسط تركيا بعد زلزال قوي امتدت ارتداداته إلى مناطق أبعد من الشرق الأوسط، كما تفاقم عدد الضحايا في في تركيا وسوريا. وفيما عبر كلا من الرئيس والمستشار الألمانيين عن تعاطفهما، عرضت إسرائيل مساعدتها الإنسانية.

مشاهد من دمار الزلزال في ديار باكسر التركية (السادس من فبراير / شباط 2023)

مشاهد من دمار الزلزال في ديار باكسر التركية (السادس من فبراير / شباط 2023)

ضرب زلزال ثان بقوة 7,5 درجة على مقياس ريختر منطقة جنوب شرق تركيا، وشعر به أيضا سكان سوريا ولبنان. وكان  زلزال مدمر ضرب المنطقة في وقت مبكر من اليوم الاثنين (السادس من شباط / فبراير 2023) ، وحصد أرواح أكثر من 1400 شخص، من بينهم 912 في تركيا، والمئات في سوريا. ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصيب أكثر من 5300 شخص في تركيا جراء الزلزال الأول. ووفقا لمرصد الزلازل في اسطنبول، كان مركز الزلزال الآخر في محافظة كهرمان مرعش.

 

تعاطف ألماني

من جهته، أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال المدمر وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين "لقد صدمت بشدة من حجم الموت والدمار. قلبي مع العديد من الضحايا وتعاطفي مع عائلاتهم"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف: "آمل أن يتم إنقاذ المزيد من الأفراد من تحت الأنقاض". 

كما غرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... ". وقدم شولتس تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال شولتس إن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة. وأضاف في رسالة التعزية "قلوبنا مع المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل والكامل، ومع أولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم بشكل غير متوقع... ألمانيا مستعدة لتقديم العون والمساعدة في التعامل مع هذه الكارثة". 

 

إسرائيل تعرض المساعدة

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا وسوريا، وأعلن عن إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية "بناء على طلب الحكومة التركية". ولم يتم الإفصاح بدقة عن طبيعة المساعدات الإسرائيلية لجارتها الشمالية، والتي لا تزال في حالة حرب معها. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت الجيش في وقت سابق بالاستعداد لنشر وحدة مساعدات إنسانية في تركيا.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية (زاكا) إنها على استعداد للمساعدة في عمليات البحث. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في تغريدة عبر تويتر، "اشعر بالحزن العميق إزاء الكارثة الضخمة التي حلت بتركيا إثر الزلزال الذي وقع الليلة الماضية. وأبعث بالتعازي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي في ضحايا الزلزال وتدمير سبل العيش". 

 

مختارات

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى. وأشار أردوغان إلى أن 2818 مبنى انهار بعد الزلزال الأول ووصف الأمر بأنه "أكبر كارثة" تمر بها البلاد منذ زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور". وتابع قائلا "لا نعرف إلى أي مدى سيرتفع عدد الضحايا لدى تواصل جهود رفع أنقاض العديد من البنايات في منطقة الزلزال". وأشار إلى أن نحو تسعة آلاف يشاركون في عمليات الإنقاذ وأن بلاده تلقت عروضا لتقديم المساعدة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي و45 دولة. وذكر أن عدد المصابين وصل حتى الآن إلى 5385 من بينهم 2470 انتشلوا من تحت الأنقاض.

ديار بكر تضررت بشدة من قوة الزلزال

ديار بكر تضررت بشدة من قوة الزلزال

شمال سوريا

وفي سوريا أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 371 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة في حصيلة جديدة يتم تحديثها تباعاً، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق عن 339 قتيلاً. وسجلت معظم الإصابات في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط). وفي المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، أوردت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) عن مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 بجروح، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع "بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض". وحذرت المنظمة، العاملة في مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة، من "صعوبات كبيرة" تواجه فرقها وحاجتها "لمعدات ثقيلة للإنقاذ".

وتتوالي وعود المساعدات التي تقدم من قبل دول غربية وشرق أوسطية، فقد تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر  بتقديم مساعدات شاملة  لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية -السورية. وقالت الوزيرة في برلين اليوم الاثنين: "ننسق سويا بشكل وثيق وسنساعد بكل الوسائل المتاحة لنا والتي لها ضرورة قصوى الآن".

وذكرت فيزر أن الوكالة الألمانية للإغاثة التقنية تُعد بالفعل توريد مولدات كهرباء للطوارئ وخيام وأغطية، كما تعمل على توفير ملاجئ طارئة ومرافق لمعالجة المياه. ولقي المئات حتفهم إثر الزلزال الذى كان مركزه في كهرمان ماراس بجنوب تركيا اليوم.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، طلبت تركيا فرق متخصصة في الانقاذ والانتشال من تحت الأنقاض عبر ما يسمى بإجراءات الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تقديم مساعدات إنسانية لسوريا من خلال منظمات دولية مثل "مالتيزر". وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه تم زيادة أموال الدعم هنا بمقدار مليون يورو.

توقف تدفقات النفط 

من جانبها أوقفت تركيا تدفقات النفط الخام إلى محطة "جيهان" للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط، كإجراء احترازي في أعقاب وقوع  زلزال مدمر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بحسب ما قاله مسؤول مطلع على الأمر. وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن شركة "بوتاش" الحكومية التركية التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب النفط الخاصة بالبلاد، اتخذت هذا القرار صباح اليوم الاثنين، بعد وقوع واحد من أقوى الزلازل في منطقة الشرق الأوسط منذ أعوام.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم رصد أي تسريبات في خطوط الأنابيب التي تغذي الميناء. وتمر خطوط أنابيب النفط التي تربط تركيا بالمنتجين في العراق وأذربيجان عبر المناطق التي ضربها الزلزال. كما تضم المنطقة محطة جيهان الرئيسية للطاقة في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وكان زلزال بقوة 8,7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا صباح اليوم على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

ع.خ/  (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

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    خسائر كبيرة في الأرواح

    حسب الحكومة الأفغانية، أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم وجرح أكثر من 600 في شرقي البلاد بسبب زلزال مدمر. رقم الضحايا يبقى مؤقتاً وقد يرتفع أكثر مع وجود أنقاض كبيرة وعدم تقدم عمليات الإنقاذ وقلة المعلومات المتوفرة. بلغت قوة الزلزال 6.1 على مقياس ريشتر، وأدى إلى تدمير قرى بالكامل وطرقات وشبكة الهاتف.

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    مقابر جماعية

    سكان إقليم باكتيكا يقومون بمحاولة إنقاذ الجرحى وإخراجهم من الركام. رجل اسمه كوسار، فقد والده في الزلزال، صرّح لـDW إنهم استيقظوا ليلة الزلزال الساعة الواحدة صباحا على وقع اهتزاز كبير، وبعدها تحوّل كل شيء إلى غبار. ويتابع أنه تم حفر مقابر جماعية ودفنت فيها الجثث، لافتاً إلى أن الناجين يحتاجون بشدة إلى الغذاء والمأوى.

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    صعوبات في الإنقاذ

    أرسلت السلطات طائرات مروحية لمحاولة إنقاذ المتضررين ونقل الجرحى. غير أن أفغانستان لا تتوفر سوى على عدد ضئيل للغاية من هذه الطائرات، كما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات جمة في بلد يعاني مسبقا من أزمات كبيرة. ما يزيد من تعميق صعوبات الوصول إلى الضحايا وقوع الزلزال في منطقة جبلية وتأكيد السلطات أنها غير قادرة على الوصول لكل الضحايا.

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    تحديات كبيرة لحركة طالبان

    طالبت حركة طالبان، التي تحكم افغانستان منذ سيطرتها على كابول الصيف الماضي، المنظمات الدولية بدعم سريع للبلد. الزلزال يمثل تحديا كبيرا للحركة لأجل العمل مع المنظمات الأممية مجددا، خصوصا بعد انقطاع العديد من المساعدات الدولية بسبب العقوبات المفروضة على الحركة ورفض هذه الأخيرة تنفيذ تعهداتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

  • Afghanistan | Tote nach Erdbeben in Afghanistan

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    الحظ التعيش لسكان الشرق

    تقع عدة أجزاء من أفغانستان في منطقة زلزالية نشيطة، وخصوصا منطقة جبال هندوكوش الشرقية التي توجد كذلك في شمال غرب باكستان، حيث وقعت زلازل هناك على مدى العقود الماضية. ما يزيد من عمق المأساة أن البنى التحتية في هذا الجزء من أفغانستان سيئة للغاية، والمنازل المبنية بالطين غير مشيدة بشكل آمن، ما يجعلها عرضة للسقوط.

  • Tote nach Erdbeben in Afghanistan

    زلزال أفغانستان.. "غضب الطبيعة" فوق القهر اليومي للأفغان

    دعم باكستاني رغم التوتر

    وعدت باكستان بإرسال المساعدة لجارتها أفغانستان، خصوصا أن الزلزال وقع على الحدود الغربية لباكستان. رغم تأكيد سكان باكستانيين شعورهم بالزلزال في مناطقهم، إلّا أنه لم تسجل حالات وفاة أو سقوط منازل. العلاقة بين باكستان وحركة طالبان ليست وردية حاليا، بسبب اتهام إسلام آباد لكابول بعدم القيام بجهد كبير لمنع هجمات إرهابية تنطلق من أفغانستان على أهداف في باكستان.


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