 زلزال بحر إيجه.. ″معجزة″ تحدث في إزمير وعدد القتلى يرتفع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.11.2020

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أخبار

زلزال بحر إيجه.. "معجزة" تحدث في إزمير وعدد القتلى يرتفع

بعد مرور أربعة أيام على زلزال بحر إيجه، استطاعت فرق الإنقاذ تحقيق ما وصف بالمعجزة، غير أن عدد القتلى ارتفع بشكل كبير، كما يعيش الآلاف دون مأوى غير الخيام التي نصبتها السلطات لإيوائهم مؤقتا.

زلزال بحر إيجه- انتشال طفلة ناجية

عايدة جزجين- المعجزة في إزمير

انتشلت فرق لإنقاذ طفلة صغيرة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أزمير في غرب تركيا اليوم الثلاثاء بعد مرور أكثر من 90 ساعة على زلزال مدمر في بحر إيجه يوم الجمعة أسفر عن سقوط 113 قتيلا على الأقل.

وسمع المنقذون صرخات عايدة جزجين، وعمرها 3 أو 4 سنوات، من تحت الأنقاض وتمكنوا من إخراجها بعد بضع ساعات. وأظهرت الصور عامل إغاثة يحتضن الطفلة ويقبلها بعد سحبها من تحت الأنقاض مغطاة بالغبار دون تعرضها لإصابات فيما أطلق البعض صيحات التكبير.

وقال لفينت أونور أحد عمال الإنقاذ الذين أخرجوا عايدة "ابتسمت. كانت تنتظرنا" وأضاف أن الطفلة كانت عالقة وراء غسالة كهربائية حمتها من الإصابة، فيما صرّح الوزيرمراد كوروم "معجزتنا بعد 91 ساعة اسمها عايدة. الحمد لله".

غير أن القدر لم يبتسم لأم الطفلة، إذ قالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إن رجال الإنقاذ عثروا عبيها ميتة بعد وقت قصير من إنقاذ عايدة.

وهذه ثاني طفلة يتم إنقاذها في إزمير بعد الطفلة أليف التي كان قد مرّ عليها 65 ساعة تحت الأنقاض.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى ارتفع إلى 111 في إزمير، بالإضافة إلى اثنين في جزيرة ساموس في اليونان، فضلاً عن إصابة 1035 مازال 137 منهم يتلقون العلاج في أزمير.

مختارات

يبذل عمال الإغاثة قصارى جهدهم للعثور على ناجين بين أنقاض الأبنية المنهارة في غرب تركيا غداة زلزال قوي أسفر عن مقتل 35 شخصا في هذا البلد واثنين في جزيرة ساموس اليونانية المجاورة والتي أعلنت الحداد.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى 29 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألف جريح، في وقت واصلت فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الركام السبت.

واستخدمت السلطات أكثر من 4600 خيمة و17 ألف سرير للإيواء المؤقت في تركيا حيث اجتذبت جهود الإغاثة نحو ثمانية آلاف فرد.

وزلزال الجمعة الذي ضرب بحر إيجه وتضرّرت منه أجزاء من تركيا اليونان هو الأكثر فتكا منذ نحو عشر سنوات. وقال معهد قنديلي في اسطنبول إن زلزال الجمعة بلغت شدته 6.9 درجة وتلته 1621 هزة تابعة، بينما كانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد قالت في وقت سابق إن زلزال الجمعة بلغت شدته 6.6 درجة.

وتقع تركيا في واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم. وقبل اليوم، كان آخر زلزال تعرّضت له قد وقع بداية هذا العام، عندما قتل 29 شخصا على الأقل شرق البلاد.

كما ضرب زلزال محافظة فان بجنوب الشرق عام 2011، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص. لكن الحصيلة الأخطر كانت عام 1999 بمقتل أكثر من 17 ألف في زلزال ضرب شمال غرب البلد.

إ.ع/ف.ي (رويترز)

  • Andamanen Inseln

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

  • Infografik, Karte, Tektonische Platten und Erdbeben

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

  • Nepal Rettungsaktion nach Erdbeben in Bhaktapur

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

  • Fukushima Japan Naturkatastrophen

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

  • Reisterassen von Honghe Hani

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    منطقة يونان الواقعة جنوب غربي الصين معروفة بطبيعتها الساحرة وزلازلها، حيث أنها تقع شمالي الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية.

  • Erdbeben Italien L´Aquila

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    أوروبا أيضا معرضة لخطر الزلازل، فعام 2009 قتل 300 شخص وشرد عشرات الآلاف حين ضرب زلزال مدينة لاكويلا الواقعة وسط إيطاليا.

  • Golden Gate Bridge

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    جسر البوابة الذهبية الذي هو شعار مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، معرض أيضا للدمار نتيجة خطر الزلازل، حيث يقول العلماء أن المدينة معرضة لزلزال مثل الذي وقع عام 1906.

  • Häuser und deutsche Architektur in Valdivia Südchile

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا.

    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو


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