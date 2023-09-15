زلزال المغرب وفيضانات ليبيا في عيون الإعلام الأوروبي

وفق آخر حصيلة رسمية غير نهائية (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2023)، بلغ عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب 2.946 قتيلا و5.674 جريحا، إضافة إلى انهيار 50 ألف منزل كليا أو جزئيا في خمسة أقاليم بالمملكة معظمها جبلية.

وفي ليبيا ضربت عاصفة دانيال بكل قواها، فقد انهار سدان بالقرب من مدينة درنة الليبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط والبالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة ما تسبب في جرف أحياء بأكملها إلى البحر. وأفادت بيانات الإدارة في شرق ليبيا بأن الكارثة أودت بحياة أكثر من 5.000 شخص، ويصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا بشكل مستقل. وكان عمدة مدينة درنة صرح بأنه يتخوف من وصول عدد القتلى في مدينته وحدها إلى 20 ألف شخص.

وقد واكبت الصحافة الألمانية والأوروبية تداعيات الواقعتين باهتمام كبير، صحيفة "فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" الألمانية (12 سبتمبر/ أيلول 2023) كتبت معلقة "إن الكوارث الطبيعية في ليبيا والمغرب تذكر الأوروبيين مرة أخرى بمدى هشاشة الوضع في جوارهم المباشر. وليس من الممكن حتى الآن التنبؤ بالاتجاه الذي ستأخذه الأحداث في كلا البلدين". واستطردت الصحيفة معتبرة أنه إذا كان المغرب يبدو مستقرا، رغم الجدل الذي واكب الساعات الأولى للزلزال وموافقة الرباط على مساعدات أربع دول فقط من أصل ستين (..)، فإن الوضع في ليبيا يبدو بشكل مختلف. ففي أفضل الأحوال" تقول الصحيفة، "يمكن للمساعدات الدولية أن تفتح قنوات جديدة للحوار في ليبيا وتحريك ديناميكية من شأنها كسر الجمود في شرق البلاد، الذي تهيمن عليه الميليشيات. وفي السيناريو الأسوأ، وربما الأكثر ترجيحاً، فإن هذا المأزق سوف يؤدي إلى عدم حصول الناس على أي مساعدات طارئة تقريباً، مما يؤدي إلى إغراقهم بشكل أعمق في البؤس".

من أشكال التضامن الألماني مع المغرب وليبيا

اتخذ التضامن الألماني على المستويين الرسمي والشعبي مع المغرب وليبياأشكالا مختلفة في مبادرات لا يسع لمجال لسرها كاملة. مدينة فرانكفورت كانت نموذجا لهذا التضامن، حيث عبرت المدينة عن تعازيها لضحايا الكارثتين. وجاء في الموقع الرسمي للمدينة "لقد أخذنا علمنا وبفزع شديد خبر الكوارث في المغرب وليبيا". وقال عمدة المدينة مايك جوزيف "أفكاري مع عائلات وأقارب الضحايا ومع كل من تأثر بهذا الأمر". كما دعا السكان إلى دعم منظمات الإغاثة في البلدين بالتبرعات. "كل يورو يساعد. وأضاف جوزيف "لذلك أطلب منكم ألا تتركوا شعبا ليبيا والمغرب وشأنهما".

"يعيش في فرانكفورت سكان ينتمون لـ178 دولة جنسية. ولهذا السبب فإن كل كارثة تضربنا في القلب مباشرة، لأنها تؤثر دائمًا على عائلة وأصدقاء السكان. أعزائي سكان فرانكفورت، لسوء الحظ علينا أن نناشد تضامنكم وتعاطفكم مرة أخرى. بعد الزلزال المروع الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي، يعاني الناس في المغرب وليبيا الآن من عواقب الكوارث الطبيعية. في كلا البلدين، يُترك الكثير من الناس بلا شيء. الرجاء المساعدة في تخفيف حاجتهم الكبيرة والتبرع بالمال، كل يورو له قيمة". وقال رئيس مجلس المدينة هيليم أرسلانر "أعلم أنه يمكنني الاعتماد على سكان فرانكفورت".

زلزال المغرب يفاقم معاناة المزارعين في مناطق نائية

وقالت رئيسة البلدية نرجس إسكندري-غرونبرغ "إن الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا تجعلك عاجزًا عن الكلام. لقد كلفت آلاف الأرواح. لقد فقد الكثيرون كل شيء في غضون ساعات: منازلهم، ووظائفهم، وأحبائهم. في فرانكفورت، لدى العديد من الأشخاص لهم أصدقاء وعائلات في ليبيا والمغرب. أفكارنا معهم خلال هذا الوقت العصيب". وأضافت "الكوارث الطبيعية تصبح كوارث اجتماعية عندما يغض العالم النظر. يحتاج الناجون إلى الرعاية، ويحتاجون إلى الدعم لإعادة بناء منازلهم. ويمكن لمجتمعنا أن يساعد في احتواء الآثار المدمرة لتداعيات الكارثتين".

تواجد ألماني غير حكومي في موقع لزلزال

على الرغم من أن الرباط لم توافق رسميًا بعد علىمساعدة ألمانيا، غير أن منظمة "كاريتاس" الدولية، أكدت أن "منظمات شريكة لنا موجودة بالفعل في الموقع لتقييم محنة المتضررين وتقديم أسرع مساعدة ممكنة. وتجري الآن عمليات التسليم الأولى لمولدات الطاقة والخيام ومعدات الطقس البارد والأدوية. يبقى الموظفون في المغربفي الموقع من أجل الاحتفاظ بنظرة عامة على الوضع ومساعدة الأشخاص المتضررين بطريقة غير معقدة". كما وصل فريق من منظمة "مالتيزر إنترناشيونال" الألماني لموقع الزلزال. وقال أوليفر هوشيديز، رئيس قسم مساعدات الطوارئ في المنظمة "إن مستوى الدمار الذي رأيته اليوم، لا سيما في قرى جبال الأطلس، شديد. وفي بعض القرى لم يسلم منزل واحد. والناس هنا الآن في حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب وكذلك الخيام والمساعدات".

غير أنه وتزامنا مع ذلك، أعلن الصليب الأحمر الألماني (14 سبتمبر) أنه اضطر إلى إلغاء خطة لإيصال مساعداته إلى المغرب. وقالت المنظمة "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم". ولم يسمح المغرب بدخول مساعدات إغاثة أولية إلا من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، ورفض حتى الآن عروضا من دول أخرى بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط. صحيفة "باديشة تسايتونغ" الألمانية" كتبت تحت عنوان بارز (11 سبتمبر) "من المشروع تماما أن يرفض المغرب المساعدات المقدمة". واعتبرت الصحيفة أن هناك من الأسباب والدواعي الموضوعية التي تجعل الموقف المغربي قابلا للتفهم.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف تستضيف العاصمة الألمانية برلين الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021) جولة جديدة من محادثات السلام الليبية. ستركز المحادثات على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ومسألة تشكيل قوات أمنية موحدة. واستضافت برلين برعاية الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤتمرا حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في شباط/فبراير من عام 2011 اندلعت في بنغازي ومن ثم في مناطق أخرى تظاهرات جوبهت بعنف من قبل نظام معمر القذافي، الذي حكم البلاد منذ عام 1969 بقبضة من حديد. شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجمات على مقار قوات القذافي، بعد حصوله على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ثم انتقلت قيادة العملية الى حلف شمال الأطلسي. ولقي القذافي مصرعه في 20 تشرين الأول/أكتوبر بالقرب من مسقط رأسه في سرت.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف غرقت ليبيا في دوامة من العنف والاضطرابات السياسية لم يفلح المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل في الأيام الأولى للثورة برئاسة مصطفى عبد الجليل كبديل للنظام، في وضع حد لها. وفي يوليو/ تموز 2012 انتخب برلمان تسلم سلطاته بعد شهر من المجلس الوطني الانتقالي. تشكلت حكومة برئاسة علي زيدان في تشرين الأول/أكتوبر، بيد أنها سقطت بعد حجب الثقة عنها في آذار/مارس 2014.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف تعرضت السفارتان الأميركية في أيلول/سبتمبر 2012 والفرنسية في نيسان/أبريل 2013 لهجومين تسبب الأول بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز والثاني بإصابة حارسين فرنسيين، فأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في أيار/مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية "الكرامة" ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله حفتر. في حزيران/يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في نهاية آب/ أغسطس 2014 وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة. وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً، وقع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون في الصخيرات بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني. لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في السنوات التالية تنازعت سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة موازية في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر. جمع اجتماعان في باريس في عامي 2017 و2018 حفتر والسراج في محاولة للوصول إلى تسوية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بيد أنه لم يتم الالتزام بما اتفق عليه ومضت الحرب في طحن البلاد.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف في مطلع 2019، بدأت قوات حفتر بغزو الجنوب بدعم من القبائل المحلية، فسيطرت بلا معارك على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد. ومن ثم تقدمت باتجاه طرابلس، حيث جوبهت بمقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق التي شنت بعد عام تقريباً هجوماً معاكساً وحققت تقدماً، لكن في حزيران/ يونيو 2020 هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"التدخل" العسكري في ليبيا في حال تقدم قوات الوفاق نحو سرت.

توق الليبيين إلى السلام.. طريق طويل من المؤتمرات والعنف بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير 2021 إلى توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار "بمفعول فوري". ومن ثم جرى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت ثقة البرلمان في آذار/ مارس. ومهمة حكومة الدبيبة السير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات. وبذلك عاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع. إعداد: خالد سلامة الكاتب: خالد سلامة



مساعدات ألمانية وازنة لليبيا ولكن!

بعدما طالبت ليبياالاتحاد الأوروبي بإرسال مساعدات عاجلة بعد كارثة السيول، سارعت ألمانيا إلى إرسال طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو كأول دفعة من مساعدات عينية مخصصة للمناطق المنكوبة. وقال يوهان زاتهوف ممثل وزارة الداخلية في البرلمان إن المساعدات عبارة عن نحو 100 خيمة و1.000 سرير وفُرُش وأكياس نوم ومولدات كهرباء للطوارئ، وذكر أن قيمة المساعدات تقدر بنحو 500 ألف يورو. من جهتها، أعلنت الوكالة الألمانية للإغاثة الفنية بأن من الممكن لهذه المواد أن تقدم مساعدة مباشرة لـ 1.000 شخص هناك. وتضم هذه المساعدات حيث ذكر أن من المنتظر انطلاق طائرتي نقل وعلى متنهما مواد تتكون من فُرُش وخيام وأغطية وأَسِرَّة خلوية ومولدات.

من جهة أخرى، تعالت الأصوات في ليبيا للمطالبة بالتحقيق في المسؤولية عن الكارثة التي ضربت البلاد وتسببت في مقتل الآلاف الذين كان من الممكن أن يبقوا على قيد الحياة. ودعت الحكومة الليبية (14 سبتمبر) للتحقيق حول ما إذا كان هناك تقصير. وبهذا الصدد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه كان بالإمكان تجنب الخسائر البشرية الفادحة لو كانت البلاد تملك هيئة أرصاد جوية قادرة على إصدار التحذيرات للمواطنين كما هو الحال في الدول التي تتوفر على مؤسسات وهيئات تعمل بشكل عادي. ولفت مراقبون إلى تحذيرات تضمنها بحث أكاديمي نشر العام الماضي من قبل خبير في علوم المياه أوضحت مدى هشاشة بنيات مدينة درنة في مواجهة الفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود. وتعالت الأصوات لمحاسبة المسؤولين عن التقاعس الذي أدى لانهيار السد.

موقع "تاغسشاو. دي.إي" التابع للقناة الألمانية الأولى (13 سبتمبر) كتب معلقا "لم يتضح بعد الحجم الكامل لخسائر الفيضانات في ليبيا، لكن الغضب تأجج منذ فترة طويلة، حيث تشير أصابع الاتهام للفساد والصراع على السلطة والإهمال، أسباب جعلت وقوع ما حدث ممكنا". وهذا ما دفع معلقين آخرين للتعبير عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الكارثة إلى تقوية القوى المتشددة في ليبيا. فتحت عنوان "الكوارث الطبيعية يمكن أن تستفيد منها القوى الإسلامية" علقت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية (13 سبتمبر) بشأن عواقب الكوارث الطبيعية الأخيرة في شمال إفريقيا وكتبت "في المغرب النظام مستقر (..) غير أن هناك علامات استفهام وبعض الاستياء يغلي تحت السطح. ليبيا بلد اتسم بعقود من الدكتاتورية قبل أن تدمره الحرب الأهلية. مركز الفيضانات هو درنة في الشرق، والتي أصبحت تعرف كواحدة من عواصم الجهاد الدولي، والتي ساهمت بدورها في صعود أمير الحرب الليبي الشرقي خليفة حفتر (..) وهذا يمكن أن تستفيد منه مرة أخرى القوى الإسلامية المتطرفة والقوى التي تدعو للمصالحة مع النظام القديم".

جدل المساعدات بين الرباط وباريس

رغم تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل بالجدل الإعلامي بعدما امتنعت الرباط عن قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا إثر الزلزال، غير أن تساؤلات ظهرت في دول أخرى حول الدوافع السياسية المحتملة التي قد تكون دفعت الرباط إلى هذا الموقف. وكان ماكرون أعلن الأحد أنّ بلاده مستعدّة للتدخل "فور" تلقيها طلباً بهذا الشأن من السلطات المغربية. وقال ماكرون في رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي "من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن تحت تصرّف خيارهما السيادي". وسبق لملك المغرب محمد السادس أن حدد في خطاب شهير عقيدة السياسة الخارجية للمملكة، حيث أكد أن المغرب يبني علاقاته مع الدول وفقا لمواقفها من قضية الصحراء الغربية. بعض المعلقين الفرنسيين رأوا في عدم قبول الرباط لمساعدات باريس عقابا لماكرون لعدم اعترافه بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه، خصوصا بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء ودعم إسبانيا لمشروع الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب عملية انتشال الجثث مستمرة في إقليم الحوز جنوب المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة أزيد من 2400 شخص وخلف أكثر من 2470 جريح حتى ظهر الاثنين (11 أيلول/سبتمبر 2023). هنا في قرية تافغاغت الجبلية جنوب غرب مدينة مراكش ينتشل أفراد الجيش المغربي جثة لأحد ضحايا الزلزال.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب حزن وألم على فراق الأحباب الذين قضوا في الزلزال. هنا في قرية إيمي نتالا بالقرب من أمزميز في وسط المغرب تبكي هؤلاء النسوة فقدان أفراد عائلتهن بعد انتشالهم من تحت الأنقاض. من بين الضحايا سيدة فقدت زوجها وأولادها الأربعة، لتصبح بين عشية وضحايا وحيدة بدون زوج وأولاد.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب تخوض فرق الإنقاذ سباقاً مع الزمن للعثور على ناجين بين الأنقاض بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال الذي خلف أكبر عدد من الضحايا في المغرب خلال أكثر من ستة عقود. والتحدي الأكبر هو صعوبة التضاريس في الكثير من المناطق التي وقع فيها الزلزال مما يعقد من عملية الوصول إلى الضحايا.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب عناصر من فرق الإغاثة من إسبانيا يتفقدون أنقاض مبنى في بلدة مولاي إبراهيم، على بعد 55 كيلومتراً جنوب مراكش وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع الجمعة الماضية، والتي طالت عدة أقاليم في جنوب البلاد. قبل المغرب لحد الآن عروض مساعدة من أربعة دول فقط وهي إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب مئات الأشخاص في مراكش والنواحي قضوا لياليهم في العراء خوفاً من هزات أرضية ارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتسبب في تشرد الكثيرين بعد فقدانهم لمنازلهم. تواصلت الهزات الارتدادية بجهة مراكش بعد الزلزال العنيف الذي بلغ 7 درجات على مقياس ريختر، وفق ما سجلته الشبكة المغربية لرصد الزلازل.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب صرخة ألم وحزن من سيدة تعرض منزلها لضرر كبير بسبب الزلزال بالمدينة القديمة في مراكش. هذا الجزء من المدينة والمصنف ضمن التراث العالمي لليونيسكو لم يسلم من الزلزال وتعرضت أجزاء كبيرة منه للدمار.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب ألحق الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أضرارا بالغة بمسجد تينمل أحد أهم المواقع التاريخية في جبال الأطلس الكبير. ورداً على سؤال لرويترز عن الأضرار التي لحقت بالمسجد، قال مصدر بوزارة الثقافة المغربية إن الوزارة قررت ترميمه وستخصص ميزانية له دون الخوض في تفاصيل. وبُني المسجد الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في أحد أودية جبال الأطلس، حيث أقامت دولة الموحدين عاصمتها الأولى.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب العشرات من الأشخاص يتجمعون أمام مركز للمستعجلات في المدينة القديمة بمراكش في انتظار التعرف على مصير ذويهم. وسجل أكثر من نصف القتلى في قرى إقليم الحوز الجبلية. ويمتد هذا الإقليم في معظمه على جبال الأطلس الكبير محتضناً العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوتها تقليدية ليست مقاومة للزلازل.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب نساء يطبخن داخل خيمة نزحن إليها في بلدة أمزميز، بالقرب من مراكش خوفا من الهزات الارتدادية التي تلت الزلزال المدمر. وتقرّر تعليق الدراسة في 42 جماعة (دائرة) في الأقاليم التي ضربها الزلزال اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية الأحد.

بالصور: وجع ودمار.. زلزال القرن المدمر في المغرب يأخذ بعض المتطوعين قسطاً من الراحة لتناول بعض الطعام قبل مواصلة المساعدة في أعمال الإغاثة على أمل العثور على أحياء تحت الأنقاض. وهو أمل يتضاءل مع الوقت بسبب الصعوبة في الوصول إلى الأنقاض خاصة في المناطق الجبلية. إعداد: هشام الدريوش الكاتب: هشام الدريوش



صحيفة "إلباييس" الإسبانية كتبت معلقة "لقد تعرض المغرب لأعنف زلزال في تاريخه، والذي جلب الموت والدمار إلى جبال الأطلس جنوب مراكش. وكانت الحصيلة رهيبة بالفعل، (..) وكان مركز الزلزال في منطقة أكثر كثافة من الناحية السكانية، مثل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط من هذا العام. غالبا ما تشكل الكوارث الطبيعية لحظة خاصة في العلاقات بين دول الجوار، خاصة عندما تكون متوترة (..) العلاقات الوثيقة بين إسبانيا والمغرب لها طبيعة مختلفة. يشكل المغاربة أكبر مجموعة مهاجرة في إسبانيا، والإسبان، مع جيبيهما في شمال أفريقيا، سبتة ومليلية، ليسوا جيرانًا مباشرين فحسب، بل يتمتعون أيضًا بحضور ثقافي واقتصادي كبير في المغرب. وفي كل الأحوال، فإن كارثة مثل هذه، تشكل فرصة لتعزيز العلاقات وتحسين التعايش بين المواطنين وإنهاء الخلافات والتركيز على مساعدة الضحايا".

حسن زنيند