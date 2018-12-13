زفاف أسطوري لابنة الملياردير الهندي أمباني بحضور كلينتون

تصدر حفل زفاف نجلة أحد أكبر الأثرياء في الهند بمدينة مومباي عناوين وسائل الإعلام، والتي وصفته بأنه من أفخم وأغلى حفلات الزفاف في العالم. والعروس هي إيشا أمباني (27 عاما) ابنة موكيش أمباني، رئيس شركة ريليانس، الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 43 مليار دولار. وتزوجت أمباني اليوم الأربعاء (الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول) من أناند بيرامال (33 عاما) وهو وريث لرجل أعمال في مجالي العقارات والأدوية. وتبلغ إجمالي ثروته 4.3 مليار دولار، وفقا لقائمة مجلة فوربس.

أقيم حفل الزفاف الذي وصف محلياً بـ"الزفاف الهندي الكبير الضخم" في مقر سكن أمباني في مومباي، والذي غُطي بالورود الحمراء وزين بالمصابيح والزهور.

وتسكن العروس في برج أنتيليا المؤلف من 27 طابقا، معروف بأنه واحد من أغلى المساكن في العالم. ووصل العريس وأسرته في سيارات كلاسيكية بينما منع حراس الأمن المارة والمصورين من اجتياز ممر ضيق في جنوب مومباي يؤدي إلى المبنى.



وبدأت الاحتفالات والاستعداد للزفاف في (سبتمبر/ أيلول الماضي)، بحفل خطوبة أقيم في قصر على بحيرة كومو بإيطاليا، حضره أكثر من 600 مدعو، تلاه حفلات ما قبل الزفاف شارك فيها نخبة من النجوم على رأسهم المغنية الشهيرة بيونسيه. ونشرت بيونسيه صورًا لنفسها في القصر، وهي ترتدي فستانا على الطراز الهندي عبر حسابها على إنستغرام دون ذكر اسم الحدث.

وقد شوهدت هيلاري كلينتون وهي ترقص مع شاه روخ خان، أحد أكبر نجوم السينما الهندية. وإلى جانب كلينتون، التي تقول وسائل إعلام هندية إنها على صلة بأسرة أمباني ترجع إلى أكثر من 18 عاما، تشمل قائمة المدعوين الممثلة بريانكا تشوبرا والمغني نيك جوناس اللذين تزوجا حديثا والرئيس الهندي السابق براناب موخيرجي ، ووزير الداخلية الاتحادي راجناث سينغ.

س.إ/ع.ش (د ب أ، رويترز)