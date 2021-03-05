 زعيم يضبط نبض العراق .. من هو السيد علي السيستاني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.03.2021

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سياسة واقتصاد

زعيم يضبط نبض العراق .. من هو السيد علي السيستاني؟

رغم أنه إيراني المولد لكنه يعيش في العراق منذ 70 عاماً، له وزنه الروحي على شيعة العراق والعالم، وتأثيره السياسي في العراق قد لا يضاهيه أحد. من هو السيد علي السيستاني زعيم الحوزة العلمية في النجف ومن أين يستمد قوته؟

أحد المتظاهرين العراقيين يحمل صورة علي السيستاني (بغداد 8 يونيو 2004)

"سياسيا يظهر السيستاني معتدلا وواقعيا" يقول إيكارت فوريتس "وعلى هذا السلوك بالتحديد تعتمد سلطته وسمعته"

ولد في عام 1931 في مدينة مشهد بإيران، إلا أنه يعيش منذ 70 عاما، أي منذ عام 1951 في العراق بمدينة النجف. السيد علي السيستاني هو أبرز العلماء المجتهدين الشيعة في العراق، وزعيم الحوزة العلمية في النجف وهي المدرسة الدينية التي تُدرس فيها علوم الفقه والشريعة. ولأنه أبرز المجتهدين في المذهب الشيعي الإثني عشري فإنه يحمل لقب آية الله العظمى.

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عاد المحتجون إلى شوارع بغداد لمواصلة مسيرة الانتفاضة ضد الفساد والنظام السياسي في البلاد، فيما فتحت قوى الأمن نيران اسلحتها وبذخيرة حية على المحتجين فسقط البعض منهم. والمرجعية الشيعية الأعلى تدعم المحتجين.

يستعد العراق لاستقبال البابا فرنسيس مطلع الشهر القادم ومقتدى الصدر يرحب بكل "أتباع خاتم الأنبياء"، بينما يكشف سفير العراق في الفاتيكان أن الزيارة ستشهد توقيع على وثيقة سلام مع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

منذ عشرين عاما بدأ السيد السيستاني بالظهور بقوة على الساحة العراقية، أي حتى قبل سقوط نظام صدام حسين، إلا أنه امتلك تأثيرا سياسيا أقوى بعد عام 2003 بسبب ثقله الديني والثقافي في وعي العراقيين. ومنذ عام 1979 وحتى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، عانى الشيعة من هذا النظام، رغم أنهم يمثلون أكثر من 60 بالمئة من الشعب العراقي. هذا التأثير السياسي لم يبحث عنه السيستاني بنفسه، بل إن صعوبة الوضع والفراغ السياسي في العراق جعلوه مضطرا إلى التدخل، بالنصيحة حينا وبالتوبيخ حينا آخر عن طريق ممثليه، ليصبح الفاعل السياسي الأبرز في الساحة العراقية، بسبب الاحترام الذي يمتلكه بين فئات الشعب العراقي.

هذا التأثير لم يكن ظاهرا بقوة خلال حكم صدام حسين "تحت تلك الظروف لم يُظهر السيستاني أي مواقف سياسية"، يقول الباحث السياسي وفي العلوم الإسلامية إيكارت فوريتس، مدير قسم دراسات الشرق الأوسط في معهد GIGA بمدينة هامبورغ، في لقاء مع DW. ويضيف أيضا: "هذا يشير أيضا إلى طبيعة تربية الأسرة التي جاء منها، فهو ولد في أسرة محافظة شيعية تقليدية هادئة، تبتعد عن النشاط السياسي".  واستمر السيستاني في الحفاظ على هذا النهج في العراق خلال فترة حكم صدام حسين، حيث كان تقريبا يقبع في الإقامة المنزلية، وكان عليه تحمل مسؤوليته تجاه الحوزة العلمية وتجاه كل طلاب العلوم الدينية وغيرهم ممن كانوا يدرسون عنده. وقد تمت ملاحقةأو قتل الكثير من هؤلاء الطلبة، خلال حكم صدام حسين.

مفهوم ديني محافظ 

يمثل السيستاني التيار المحافظ في الإسلام الشيعي. وعلى موقع مكتبه يطرح عليه الكثير من مقلديه أسئلة دينيةويجيب عليها باختصار معهود حسب طبيعة السؤال. بعض الأسئلة تخص مشاكل مرتبطة بالعولمة وآثارها على الناس، مثلا الانتقال للعيش في بلدان ذات غالبية غير مسلمة. فبالنسبة له مثلا فإن السفر إلى هذه البلدان غير ممنوع مادام يخدم الإسلام والمسلمين بشرط "أن تحافظ الأسرة على دينها". السيستاني من حيث المبدأ منفتح على قضايا العالم، بشرط عدم الحياد عن الدين. وبسبب "احترام منهجه للحوار وتبادل الأفكار والتسامح تعيش النجف مرحلة مهمة من التسامح هي الأفضل منذ تأسيس الحوزة العلمية فيها"، حسبما كتب الباحثان السياسيان عباس كاظم وباربرا سلافين في عام 2020 في دراسة لمركز "Atlantic Council" . وفي عام 2005 أصدر السيستاني فتوى بحكم قتل المثليين جنسيا، إلا أنه عاد وتراجع عنها في عام 2011.

متطوعون عراقيون يحملون السلاح بعد اجتاح داعش للعراق (14 يونيو 2014)

آلاف العراقيين تطوعوا إلى حمل السلاح والدفاع عن العراق، بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها السيستاني عام 2014.

فتوى الجهاد الكفائي

يميل السيستاني إلى اتخاذ مواقف معتدلة، "سياسيا يظهر السيستاني معتدلا وواقعيا" يقول إيكارت فوريتس "وعلى هذا السلوك بالتحديد تعتمد سلطته وسمعته". كان أول اختبار للتعامل السياسي في أوقات صعبة واجهه السيستاني في شهر آب/ أغسطس عام 2004، حين دخلت ميليشيا "جيش المهدي" التابعة لمقتدى الصدر في حرب شوارع مع القوات الأميركية بمدينة النجف. وحين تحصن أفراد من "جيش المهدي" في مرقد الإمام علي، منحت القوات العراقية قوات مقتدى الصدر مهلة للخروج من المرقد، فقطع السيستاني رحلته العلاجية في لندن وعاد إلى النجف وتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بخروج القوات الأميركية والعسكرية من النجف مقابل الخروج من المرقد والإبقاء على قوات أمنية عراقية تدير أمن المدينة، السيستاني وبسبب سقوط عدد كبير من المقاتلين سواء من الجيش العراقي أو ميليشيا "جيش المهدي" وحقنا للدماء أعلن أن القتال ضد الأميركيين غير ضروري، وبدلا من ذلك يمكن العمل معهم، "بهذا قدم السيستاني مساهمة كبيرة في منع تصاعد العنف في العراق"، يوضح إيكارت فوريتس. وأكسبه "هذا الموقف سمعة كبيرة ليس فقط في العراق، بل أيضا في الولايات المتحدة". وبالفعل، رُشح السيستاني مرتين لجائزة نوبل للسلام في عام 2005 و2014. وفي عام 2014 أصدر السيستاني فتوى الجهاد الكفائي بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي مدينة الموصل ومناطق مختلفة من غرب العراق، حينها أعلن أن على "المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح الدفاع عن أرضهم وشعبهم ومناطقهم المقدسة"، حسبما ما أعلن الشيخ مهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء.

الموقف تجاه إيران

البطش الذي ظهر عليه تنظيم داعش في العراق وسوريا والمعادي للشيعة خصوصا، دفع طهران إلى القلق وتقديم الدعم للعراق. ومن أجل المحافظة على تأثير أكبر في البلد المجاور دعمت إيران ميليشيات شيعية موالية لها بعض قادتها "مدنيون" ممثلون في البرلمان العراقي. ومع تصاعد التأثير الإيراني في العراق أخذ السيستاني مواقف مبتعدة عن إيران. إذ وبسبب فتواه للجهاد الكفائي تأسس "الحشد الشعبي" الذي دعمه السيستاني لتحرير أراضي عراقية، وابتعد السيستاني خلال الأعوام التالية من الميليشيات التي تقع تحت التأثير الإيراني. ففي عام 2020 انسحبت بطلب منه، مجموعات قاتلت تنظيم داعش وشاركت في تحرير أراضي عراقية من الحشد الشعبي، وهي "رسالة واضحة تظهر عدم رضاه عن المجموعات الموالية لإيران"، حسبما كتبت مواقع متخصصة منها موقع "المونيتور" الإخباري حينها. هذا الموقف  دفع ميليشيات إلى تهديد أنصار السيستاني إذا لم يتوقفوا عن المزيد من "الانقسام" في الحشد الشعبي. 

طلاب علوم الدين في واحدة من المحاضرات في الحوزة العلمية في النجف (2 فبراير 2020)

علي السيستاني هو أبرز العلماء المجتهدين الشيعة في العراق، وزعيم الحوزة العلمية في النجف

ضد الفساد والسلاح غير المرخص

لكن رجل الدين والزعيم الروحي والديني للشيعة لم يتأثر بهذه التهديدات. ففي أيلول/ سبتمبر من عام 2020 أعلن السيستاني دعمه لرئيس الوزراء العراقي المكلف حينها مصطفى الكاظمي، الذي يحرص على إبقاء العراق مستقلا قدر الإمكان من التأثير الإيراني. وانطلاقا من مواقفهما يمكن وصفالسيستاني والكاظمي بأنهما وطنيان عراقيان. ويحرص  السيستاني على إيصال مطالبه عبر ممثليه في صلوات الجمعة، وهي مطالب تتعلق بتنفيذ القانون والحرب على الفساد ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

كما أدان السيستاني، ومن دون ذكر أسماء، كل المحاولات الرامية إلى تقسيم العراق إلى مناطق نفوذ مختلفة، وهو موقف واضح ضد المليشيا الموالية لإيران في العراق. بالإضافة إلى دعوته إلى إجراء تحقيقات في القمع الدمويالذي طال التظاهرات في خريف عام 2019  في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، حين خرج آلاف الشباب العراقيين العابرين للطوائف ضد الفساد، والحكومة والتأثيرات الخارجية على العراق. وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر في ميليشيات موالية لإيران، في التسبب بمقتل أو اختطاف كثير من المتظاهرين.

18 عاما مرت على الغزو الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، ومازال العراق يعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي. وقد قدم  السيستاني خلال هذه المدة مساهمة كبيرة في إبقاء البلاد على المسار الصحيح والحفاظ على العراق قدر الإمكان. واليوم يبلغ السيستاني من العمر  90 عاماً، وربما لن يكون قادرا في يوم من الأيام على الاستمرار في مهامه، حينها سيفتقد العراق ليس إلى سلطة دينية وروحية لها ثقلها فحسب، بل إلى سلطة سياسية كبيرة.

كريستين كنيب/ ع.خ

  • Irak Proteste gegen Regierung in Basra (Getty Images/AFP/H. Faleh)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    استقالة لم تقنع المتظاهرين

    استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لم تقنع المتظاهرين بإنهاء احتجاجاتهم المتواصلة في بغداد والمناطق الجنوبية، مؤكدين عزمهم على "تنحية جميع رموز الفساد". فيما دعا نائب عراقي إلى محاكمة عبد المهدي وأركان حكومته.

  • Adil Abdul Mahdi (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    لم يصمد أمام الاحتجاجات

    دفعت المظاهرات عبد المهدي إلى الاستقالة في الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن سحبت قوى سياسية دعمها له. مجلس النواب العراقي وافق على الاستقالة وأعلنت كتلة سائرون وهي الأكبر، تنازلها عن حقها في ترشيح خليفة لرئيس الوزراء المستقيل وتركت الاختيار للشارع. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري.

  • Irak Proteste in Nasiriya (Reuters)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    الرصاص الحي ضد المحتجين

    مع تواصل الاحتجاجات تزداد حدة العنف ويسقط عشرات الضحايا، كما حدث في محافظة ذي قار، حيث سقط في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر فقط، نحو 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

  • Irak Bagdad Protestierender vor Schriftzug (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    صب مزيد من الزيت على نيران الاحتجاجات

    في خضم الاحتجاجات، نشرت صحيفة نيوريورك تايمز وموقع ذي انترسبت الأمريكيين يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية كتبت بين 2014 و2015، كشفت حجم التدخل الإيراني السافر في العراق. وحسب هذه التسريبات فإن البلاد سقطت تماما في قبضة النظام الإيراني بعد عام 2003 والانسحاب الأمريكي من العراق وليصبح معظم المسؤولين مجرد متلقين للأوامر من إيران!

  • Irak Proteste - Iranische Botschaft in Brand gesetz (AFP/H. Hamdani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    هجوم على قنصليات إيران

    مع تصاعد المظاهرات المطالبة بوقف التدخل الإيراني، هاجم محتجون مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين. وتكرر ذلك مع القنصلية في النجف بعدما أضرم متظاهرون النار في المبنى. واستنكرت إيران إحراق قنصليتيها وطالبت بغداد بحماية مقراتها الدبلوماسية. كما أجج الحادث العنف في العراق.

  • Irak Ajatollah Ali al-Sistani (AFP Photo/Getty Images)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    السيستاني يدعم المحتجين

    في نبرة متصاعدة، أبدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبته التي قرأها ممثل عنه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال إنه لا يتدخل في أمور السياسة إلا في أوقات الأزمة، محذرا من أن التدخل الخارجي في شؤون البلاد سيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

  • Irak Anti-Regierungsproteste & Ausschreitungen in Basra (Reuters/E. al-Sudani)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    تكتيك غير مسبوق!

    مع تصاعد الاحتجاجات والعنف، بدأ المتظاهرون باستخدام تكتيك جديد في مواجهة حملات التضييق والقمع التي تشنها السلطات، حيث بدأوا بقطع الطرق ومنع الوصول إلى المدارس والدوائر الرسمية والدخول في إضراب طوعي، وبالتالي توقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً إلى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية.

  • Ayatollah Ali Khamenei Tehran (picture-alliance/abaca/Salam Pix)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "إيران بره بره".. وخامنئي يرد

    كشفت الاحتجاجات حجم دور وتدخل إيران في العراق، حيث يطالبها المحتجون بالكف عن تدخلها. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

  • Irak Bagdad Proteste (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع!

    بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، يواصلون مظاهراتهم ويطالبون برحيل النظام.

  • Muqtada as-Sadr (picture-alliance/AP Photo/K. Kadim)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    مقتدى الصدر يسحب دعمه!

    شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

  • Irak Demonstration auf dem Tahrir Square (AFP)

    احتجاجات العراق.. أحداث ومحطات رئيسية

    "بغداد حرة حرة"..

    اندلعت الاحتجاجات السلمية بالعراق في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة ووقف التدخل الإيراني. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، ورغم سلميتها قوبلت برد أمني عنيف سقط على إثره 257 شخصاً في الشهر الأول من الاحتجاجات. إعداد: م. س/ م.م


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