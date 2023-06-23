 زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني پريغوجن يقود تمردا صريحا وواضحا | DW الأخبار | DW | 24.06.2023

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زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني پريغوجن يقود تمردا صريحا وواضحا

من هو "يفغيني پريغوجن"، الرجل الذي يزعم أن قواته المرتزقة ستزحف باتجاه الأراضي الروسية في تمرد صريح وواضح؟ لنتعرف عليه أكثر.

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Russia Putin Address 8466524 24.06.2023 Russian Putin delivers a televised address to the nation after Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, called for armed rebellion and reached the southern city of Rostov-on-Don with his troops, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxONLY Copyright: xPavelxBednyakovx

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This undated photograph handed out by French military shows Russian mercenaries boarding a helicopter in northern Mali. Russia has engaged in under-the-radar military operations in at least half a dozen countries in Africa in the last five years using a shadowy mercenary force analysts say is loyal to President Vladimir Putin. The analysts say the Wagner Group of mercenaries is also key to Putin's ambitions to re-impose Russian influence on a global scale. (French Army via AP)

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