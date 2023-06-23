زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني پريغوجن يقود تمردا صريحا وواضحا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
من هو "يفغيني پريغوجن"، الرجل الذي يزعم أن قواته المرتزقة ستزحف باتجاه الأراضي الروسية في تمرد صريح وواضح؟ لنتعرف عليه أكثر.
بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.
أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.
بيلاروسيا تعلن نجاح وساطتها في خفض التوتر في روسيا، وأنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه وانسحابهم إلى قواعدهم حقنا للدماء.
تظهر مجموعة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين، في أفريقيا كمزود للخدمات الأمنية بلا رحمة. ولكن يبدو الآن أن أنشطة المجموعة تتجاوز ذلك بكثير. ما هو دورها في خلفية ما يجري في السودان؟ وكيف يعمل "نظام فاغنر"؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول