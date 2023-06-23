زعيم مجموعة فاغنر الروسية يفغيني پريغوجن يقود تمردا صريحا وواضحا

قائد فاغنر سيستقر في بيلاروسيا بعد وساطة لوكاشينكو لإنهاء التمرد غير المسبوق

أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.