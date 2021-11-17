 زعيم صرب البوسنة يسعى للانفصال وتأسيس جيش | DW الأخبار | DW | 17.11.2021

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DW الأخبار

زعيم صرب البوسنة يسعى للانفصال وتأسيس جيش

أثارت تصريحات زعيم صرب البوسنة بالانفصال وتأسيس جيش ، أثارت المخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين الصرب والبوسنيين. ورغم ألتعايش شبه السلمي بين الصرب والبوسنة إلا أن المخاوف تزداد من الخطاب القومي.

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