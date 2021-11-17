زعيم صرب البوسنة يسعى للانفصال وتأسيس جيش

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أثارت تصريحات زعيم صرب البوسنة بالانفصال وتأسيس جيش ، أثارت المخاوف من اندلاع مواجهات جديدة بين الصرب والبوسنيين. ورغم ألتعايش شبه السلمي بين الصرب والبوسنة إلا أن المخاوف تزداد من الخطاب القومي.
رغم مرور 25 عاماً، لاتزال ذكرى مذبحة سريبرينيتشا المروعة عالقة في الأذهان. وتزامناً مع ذكرى المذبحة دعا الرئيس الألماني للمصالحة والمساءلة الجنائية، فيما أكد وزير الخارجية أن مثل هذا الأمر "يجب ألا يتكرر مطلقاً".
ملف الهجرة واللاجئين والتوسيع نحو الشرق والبريكست هي تحديات تواجه كرواتيا خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تنطلق مطلع 2020 وتستمر لمدة ستة أشهر. بيد أن هذا الهدف الطموح للدولة الفتية دونه عقبات وعراقيل كثيرة.
حادث مقتل سائقي شاحنات جزائرية قرب موقع "بئر لحلو" الواقع في المنطقة العازلة على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، هل يكون نقطة تحول نحو انزلاق الجزائر والمغرب إلى مواجهة أوسع، وكيف يمكن أن تكون ملامحها؟
يثير ازدياد حالات الوفاة جراء الأمراض في مدينة عدن جنوب اليمن منذ بداية أيار/مايو، قلق خبراء الصحة والمنظمات الإنسانية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل عجز السلطات عن التعرف على الإصابات بشكل دقيق.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول