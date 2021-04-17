زعيم حزب الخضر بألمانيا: أولادي دنماركيون أكثر منهم ألمان!

كشف زعيم حزب الخضر الألماني والمرشح المحتمل من قبل الحزب لمنصب المستشار، روبرت هابيك، إن أولاده قد يكونوا دنماركيين أكثر منهم ألمان. وفي مقابلة مع إذاعة "دي آر" الدنماركية بُثَتْ اليوم السبت (17 نيسان/أبريل 2021)، قال هابيك إن أولاده الأربعة البالغين درسوا في الدنمارك ولديهم صديقات دنماركيات، ويتحدثون معاً بالدنماركية.

وأضاف هابيك أن أولاده التحقوا في صغرهم بحضانة دنماركية، ثم بمدرسة دنماركية في منطقة زودشليزفيغ بأقصى شمال ألمانيا على الحدود مع الدنمارك، وتابع: "ربما كانوا دنماركيين أكثر منهم ألمان، كما أنهم مرتبطون بعلاقات وثيقة مع الأقلية الدنماركية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين".

يذكر أن هابيك، الذي كان شغل منصباً وزارياً في ولاية شليزفيغ-هولشتاين، هو نفسه يتحدث الدنماركية، وكان درس في مدينة روسكيلده الدنماركية، حيث تعرف هناك على زوجته الحالية، قبل أن تنتقل الأسرة للعيش لاحقاً في مدينة سيلكبورغ، بالدنمارك أيضاً. وأوضح هابيك أن التقاليد الدنماركية تهيمن بقوة على احتفال أسرته بعيد الميلاد (الكريسماس) وأعياد ميلاد أفراد الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة حزب الخضر ستعلن بعد غد الاثنين ما إذا كان هابيك أو شريكته في رئاسة الحزب، أنالينا بيربوك، سيتصدر قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر المقبل (أي سيكون مرشحاً لمنصب المستشار).

واختتم هابيك تصريحاته بالقول إنه إذا زارت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، ألمانيا بعد الانتخابات في الخريف المقبل "فبمقدورها التحدث بالدنماركية مع المستشار الجديد"، وذلك في إشارة إلى نسبة التأييد الكبيرة التي يحصل عليها حزب الخضر في استطلاعات الرأي في ألمانيا.

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