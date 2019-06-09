زعيم "بيغيدا" في قفص الاتهام مجددا.. التحريض على العنف

تدور الشبهات مجددا حول تبني لوتس باخمان العضو المؤسس ورئيس جماعة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" المعروفة اختصارا باسم "بيغيدا" لدعاوى التحريض بالعنف ضد الأجانب في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الادعاء العام اليوم الخميس (15 آب/ أغسطس 2019) في دريسدن شرقي البلاد إن الادعاء العام هناك أصدر أمرا ببدء التحقيق في هذه الشكوك وغيرها. ولم يدل المتحدث بمعلومات أخرى عن المسالة، مبينا بالقول: "إن الأمر ما يزال في البداية تماما".

وقال تقرير لصحيفة "زيكسيشه تسايتونغ" إن هناك مقطع فيديو نشر على شبكة الإنترنت يبين كيف أن باخمان يصف اللاجئين بأنهم قتلة ومغتصبون وإرهابيون.

وكان باخمان صاحب السوابق الكثيرة لدى الشرطة الألمانية عوقب في آذار/ مارس 2018 بالغرامة المالية بسبب تحريضه ضد الأجانب وانتهاكه لقانون التجمع.

كما قام عام 2015 بنشر خطبة تحريض للمؤلف من مدينة بون عاكف بيرينجي، المُدان بسبب تهمة التحريض، على شبكة الإنترنت. كذلك نظم خلال الاحتفال الرئيسي بإعادة توحيد ألمانيا في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في درسدن مظاهرة، وصف فيها ضيوف ألمانيا بأنهم رعاع. كما حكم القضاء عليه في عام 2016 مرة أخرى بعقوبة مالية بسبب التحريض.

كما قام باخمان دائما بتشويه صورة اللاجئين بصورة عامة عبر مشاركات على منصة فيسبوك.

أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)