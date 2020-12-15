 زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يعترف بفوز بايدن بالرئاسة ويهنئه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2020

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أخبار

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يعترف بفوز بايدن بالرئاسة ويهنئه

هنأ رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأشاد به وبنائبته كامالا هاريس. وماكونيل هو أكبر زعيم جمهوري حتى الآن يعترف بهزيمة ترامب ويهنئ بايدن.

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يلقي كلمة بعد تأكيد المجمع الانتخابي فوزه بالرئاسة

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يعترف بفوز جو بايدن بالرئاسة ويشيد به ونائبته

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

 وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول/ ديسمبر 2020) إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

مختارات

قررت مجلة تايم الأمريكية منح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لقب شخصية العام. وبررت المجلة هذا الاختيار بأنه "لإظهار أن قوى التعاطف أكبر من روح الانقسام".

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مقابلة تلفزيونية له منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ظهر على قناة "فوكس بيزنس نيوز"، مكررا مزاعم تزوير الانتخابات رافضا الإقرار بالهزيمة.

 وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

 وأضاف أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة". وتابع ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير".

 وأشاد الزعيم الجمهوري ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ. وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بانه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".

 وبعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء الى خياراته القانونية"، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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