زعيمة كنسية ألمانية بارزة تنتقد أردوغان بسبب آيا صوفيا

انتقدت زعيمة بارزة في الكنيسة الإنجيلية بألمانيا تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد واتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بممارسة "الألعاب السياسية". وكتبت الرئيسة السابقة للكنيسة مارغوت كيسمان في مقالة افتتاحية لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020): "إن الألعاب السياسية التكتيكية التي يمارسها الرئيس الذي يريد إثارة إعجاب المسلمين المحافظين يرثى لها".وقالت اللاهوتية: "بعد 85 عاماً، تم استخدام آيا صوفيا لإثبات القوة وإثارة الفتنة". وأطلقت على وصف أردوغان تحويل المتحف بأنه "إحياء" وبأنه "استفزاز مستهدف".

وأضافت كيسمان أن مصطلح "صوفيا"، وهو مصطلح يوناني يعني الحكمة، مشيرة إلى أنه: "من الواضح أن السيد أردوغان ليس لديه الكثير من ذلك. لأن القائد الحكيم يسعى إلى المصالحة ولا يريد الانقسام".

كيسمان: "بعد 85 عاماً، تم استخدام آيا صوفيا لإثبات القوة وإثارة الفتنة".

وقبل عشرة أيام أعلن أردوغان أن البناء الذي يعود للقرن السادس الميلادي سيعاد فتحه كمسجد، بعد وقت قصير من قرار المحكمة بإلغاء قرار عام 1934 بتحويله إلى متحف. وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليونان، إلى جانب اليونسكو، عن فزعهم من تحويل الموقع.

ويشرف المتحف السابق على أفق اسطنبول لقرون، وقد برز لفترة طويلة كرمز للعلمانية في الجمهورية التركية الحديثة. وكان المبنى بمثابة الكاتدرائية الرئيسية في العصر البيزنطي حتى دخلها العثمانيون عام 1453 وتم تحويلها إلى مسجد منذ ذلك الوقت حتى عام 1934.

ع.خ/ ع.غ (د ب ا)