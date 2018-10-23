زعيمة اليسار بألمانيا تتهم أردوغان بـ"المناورة" في ملف خاشقجي

اتهمت كاتيا كيبينغ، رئيسة حزب اليسار الألماني المعارض، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيام بــ"مناورة مكشوفة" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كيبينغ اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن أردوغان يطالب بمحاكمة الأشخاص المسؤولين (عن مقتل خاشقجي) في تركيا "غير أنه لم يعد هناك (في تركيا) وجود لدولة القانون". وأضافت رئيسة حزب اليسار الألماني المعارض أن "أردوغان المستبد يريد من خلال ذلك تبرئة قضائه الفاسد وتسويقه على المستوى الدولي"، حسب تعبيرها.

وعلى عكس ما طالب به أردوغان، أي محاكمة المسؤولين عن مقتل خاشقجي في تركيا، دعت كاتيا كيبينغ إلى إجراء تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة. وطلبت السياسية اليسارية المعارضة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العمل من أجل ذلك، مضيفة أنه يجب على ألمانيا أن توقف فورا صادرات الأسلحة إلى السعودية.

وكان الرئيس التركي قد ألقى كلمة اليوم الثلاثاء وصف فيها ما حدث لخاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول بـأنه "قتل وحشي تم التخطيط له".

يذكر أن جمال خاشقجي، المعارض لسياسة ولي العهد السعودي، قد اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول قبل ثلاثة أسابيع. وبعد إنكار طويل بمعرفة مصيره، اعترفت الرياض بعد 18 يوما من اختفائه بأنه قتل في "اشتباك بالأيدي" مع آخرين في القنصلية.

غير أن تلك الرواية لم تلق ترحيبا في الدول الغربية، والتي طالبت السعودية بتحقيق شفاف، وكشف ملابسات مقتله. وقد وعدت الرياض اليوم الثلاثاء بمحاسبة المسؤولين عن ذلك "أيا من كانوا".



ص.ش/أ.ح (د ب أ)