 زعيمة الخضر تطالب ألمانيا باستقبال عراقيات وأطفالهن من ضحايا ″داعش″ | أخبار | DW | 28.12.2019

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أخبار

زعيمة الخضر تطالب ألمانيا باستقبال عراقيات وأطفالهن من ضحايا "داعش"

لا القوانين العراقية ولا الأعراف الإيزيدية تعترف بأن الأطفال لأمهات إيزيديات اغتصبن من مقاتلي داعش ينتمون للإيزيديين. وتطالب زعيمة الخضر الحكومة الألمانية باستقبال هؤلاء، وتعتزم في حالة الرفض طرح الموضوع في البوندستاغ.

إيزيديات في الموصل بعد الفرار من داعش في جبل سنجار

نساء إيزيديات فررن من جبل سنجار أثناء حصار داعش للمنطقة وتم إنقاذهن بواسطة المقاتلين الأكراد لكن كثيرين منهن وقعن في قبضة مقاتلي داعش.

تريد أنالينا بيربوك، زعيمة حزب الخضر، من البرلمان الألماني (بوندستاغ) أن يقرر في مصير عدة مئات من النساء والأطفال الأيزيديين من العراق، إذا لم تجلب الحكومة الاتحادية هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا، حسبما قالت لصحيفة "شفبيشه تسايتونغ" في عدد اليوم السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2019).

مختارات

قوبلت وزيرة الدفاع الألمانية وزعيمة حزب ميركل كرامب ـ كارنباور باستقبال حافل في أربيل عاصمة كردستان العراق خلال زيارتها الأولى للمنطقة منذ توليها مهام منصبها الوزراي، حيث التقت الوزيرة أيضا بنساء إيزيديات من ضحايا داعش. (21.08.2019)

قال تنظيم "داعش" إن مقاتليه هاجموا مقر احتجاز تابع للمسلحين الأكراد غربي الرقة وقتلوا عناصر فيه مضيفة أنهم "حرروا" محتجزات بعد مداهمة مقر في قرية المحمودلي التابعة لناحية الجرنية غربي الرقة. (17.10.2019)

ومنذ الصيف الماضي تطالب زعيمة حزب الخضر، بدعم من الرئيس السابق لكتلة حزب ميركل فولكر كاودر ونائب رئيس البرلمان الحالي الاشتراكي توماس أوبرمان، الحكومة الألمانية بالمبادرة لاستقبال عدة مئات من نساء من الأقلية الإيزيدية في شمال العراق تم اغتصابهن من قبل مقاتلي تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" (داعش) وولدن منهم أطفالا لا تعترف بهم لا القوانين العراقية ولا العرف الاجتماعي الإيزيدي في المنطقة بأنهم إيزيديين لأن اسمائهم ودينهم يرتبطون بآباءهم. كما أن الأمهات لا يمكنهن العودة إلى مناطقهن بعد التحرر من "داعش" إلا إذا تخلين عن أبنائهن. 

وأكدت بيربوك للصحيفة: "هذا هو بالضبط السبب في أننا نقترح استقبال هذه المجموعة الخاصة لأسباب إنسانية. إنهم نساء وأطفال معرضون للخطر بشكل خاص"، مضيفة أنه في حال رفضت الحكومة المبادرة، فإنها ستطرح الموضوع للتصويت عليه في البرلمان الألماني.

وكانت القيادية في حزب الخضر قد زارت معسكرا للنازحين الإيزيديين في شمال العراق في حزيران/ يونيو الماضي والتقت هناك بالعديد من النساء اللواتي تعرضن للأسر والخطف وللاغتصاب من قبل مقاتلي داعش. وحملن من مقاتلي التنظيم الإرهابي وولدن أطفالا لا تعترف بهم لا القوانين الوضعية العراقية ولا العرف الاجتماعي الإيزيدي. لذلك يعاني هؤلاء من العزلة في المجتمع ورفض المحيط الاجتماعي لهم.

القيادية في حزب الخضر أنالينا بيربوك زارت معسكر لنازحي المتحررين من قبضة داعش من نسلاء وأطفال

زعمية حزب الخضر تطالب الحكومة باستقبال نساء إيزديات من شمال العراق تعرضن للاغتصاب من قبل مقاتلي داعش

كما يعاني الكثير من النساء من تبعات ما بعد الصدمة، في ظل نظام قمعي دموي مثل النظام الداعشي، حيث تعرضن باستمرار لعمليات غسيل المخ ويحتاج هؤلاء النساء وأولادهن إلى علاج طبي. لكن أوضاع معسكرات النازحين في شمال العراق لا تسمح لا بالعلاج الطبي ولا توفر ظروفا ملائمة للتعامل مع النساء المصدومات.

وقالت بيربوك في حديثها لصحيفة "شفبيشه تسايتونغ": "سنراجع وزارة الداخلية الاتحادية بهذا الخصوص ونفاتحها مرة أخرى بالأمر، وفي حال رفض الحكومة الاتحادية لمبادرتنا أو عدم فعل شيء، سنقوم بطرح المبادرة على البرلمان الألماني ـ البوندستاغ.

يذكر أن وزارات الداخلية في بعض الولايات قد أعلنت عن موافقتها واستعدادها لاستقبال عدد من هؤلاء النساء العراقيات المقيمات في معسكرات النازحين في شمال العراق مع أطفالهن.

ح.ع.ح/ص.ش (ك ن ا، DW)

  • Yazidi women and girls stretch in lines after their cardio warm-up in preparation for a two-hour boxing session in Dohuk, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    "أخوات الملاكمة"

    تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.

  • Yazidi women stand in line as they take turns hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تأهيل.. جسدي ونفسي

    لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".

  • Husna Said Yusef holds her gloves up while another girl practices a combination of different punches as she walks forward across the mat

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تجاوز الطاقة السلبية

    "في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.

  • Yazidi women and girls do abdominal exercises to warm up before boxing class.

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    شغف الرياضة منذ الصغر

    لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".

  • A Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the trailers in Rwanga camp, Duhok, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    ترحيب بعد الرفض

    في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".

  • Two girls Yazidi girls spar with each other while Husna Said Yusef coaches them

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    داخل الحلبة

    في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.

  • The girls help clean up after class by putting the gloves and protective gear back in their bags

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    فرصة ثانية

    عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

في رحلتهن الطويلة إلى التعافي من آثار الصدمة، اختارت بعض النساء والفتيات الإيزيديات الناجيات من الإبادة الجماعية والعبودية الجنسية، التي ارتكبها "داعش" بحقهن، الملاكمة. وسيلة تساعدهن أيضاً على استعادة الثقة بأنفسهن. (03.08.2019)  

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