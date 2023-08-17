زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في كامب ديفيد

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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لعقد قمة ثلاثية "غير مسبوقة" تهدف لإظهار التضامن في مواجهة كوريا الشمالية والصين.
أمام احتدام المنافسة الجيوسياسية، وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى، تشتد المخاوف من اندلاع حرب نووية، والذكرى 78 للقصف النووي على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية كانت مناسبة لتذكير العالم بكارثة ليس لها نظير.
مع السلالة "إي.جي.5" أو "اريس"، عاد النقاش من جديد حول وباء كوفيد-19. وتضع منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة من متحور أوميكرون تحت الملاحظة. فهل هناك الآن عودة وشيكة للوباء؟
باتت إسرائيل قضية انتخابية في الولايات المتحدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذ تتزايد انتقادات الديمقراطيين للمشروع الإسرائيلي الخاص بالتغيير القضائي، فيما يتعهد الجمهوريون بـ "دعمهم المطلق" لحكومة نتانياهو.
أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.
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