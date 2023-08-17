 زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في كامب ديفيد | DW الأخبار | DW | 18.08.2023

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DW الأخبار

زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في كامب ديفيد

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لعقد قمة ثلاثية "غير مسبوقة" تهدف لإظهار التضامن في مواجهة كوريا الشمالية والصين.

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