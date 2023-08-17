زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في كامب ديفيد

بعد ثمانية عقود على هيروشيما شبح الحرب النووية يخيم على العالم

أمام احتدام المنافسة الجيوسياسية، وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى، تشتد المخاوف من اندلاع حرب نووية، والذكرى 78 للقصف النووي على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية كانت مناسبة لتذكير العالم بكارثة ليس لها نظير.