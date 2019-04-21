زعماء العالم يدينون سلسلة تفجيرات سريلانكا في عيد الفصح

أبدى سياسيون ورجال دين صدمتهم وإدانتهم للهجمات التي استهدفت اليوم الأحد (21 نيسان/ أبريل 2019) ثلاث كنائس وأربعة فنادق، إذ قال رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر "أقدم تعازيي القلبية لأسر الضحايا الذين تجمعوا للعبادة بشكل سلمي أو جاءوا لزيارة هذا البلد الجميل. نحن على استعداد لدعمهم".

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي "يجب أن نقف معا للتأكد من أنه لا يتعين على الإطلاق أن يمارس أحد ديانته في حالة من الخوف".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "تعازينا القلبية من الشعب الأمريكي لشعب سريلانكا بسبب الهجمات الإرهابية المروعة على كنائس وفنادق والتي أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة حوالي 450 آخرين". بدوره قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "نشعر بالحزن العميق بسبب الهجمات الإرهابية ضد الكنائس والفنادق في سريلانكا. ندين بقوة تلك الأعمال البغيضة. نقف مع شعب سريلانكا".

وذكر رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز "لن يتغلب علينا الإرهاب والهمجية على الإطلاق". وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في خطاب لرئيس سريلانكا "إنها جريمة بشعة خلال أعياد الفصح. أعتقد أن الجناة ومساعديهم سيحصلون على العقاب الذي يستحقونه".

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن تعاطفه "مع أسر هؤلاء القتلى في الهجمات على الكنائس والفنادق". وقال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي "أنباء الهجمات في سريلانكا على الكنائس والمصلين والسائحين في أحد الفصح أصابتني بالحزن وأشعر بالقلق الحقيقي إزاء هذا التعبير الجديد عن الكراهية" .

كما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة التفجيرات في يوم الفصح قائلا إنها "هجوم على كل البشرية". كما دانت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي الذي قال: "إننا ندين بقوة تلك الهجمات الإرهابية الوحشية في كولومبو".

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يدينان بشدة

أما البابا فرنسيس فقد قال لعشرات الآلاف الذين كانوا يستمعون لعظة عيد القيامة في ساحة القديس بطرس: "علمت بالحزن والألم بأنباء الهجمات الخطيرة التي تسببت اليوم بالتحديد، في عيد القيامة، في حزن وألم في الكنائس وأماكن أخرى تجمع فيها الناس في سريلانكا. "أود إبداء تعاطفي مع الجالية المسيحية التي تعرضت لهجوم أثناء تجمعها للصلاة وكل ضحايا مثل هذا العنف".

من جانبه قال أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيان: "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم. هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان، أدعو لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء".

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م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز)