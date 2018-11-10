 زعماء العالم يحيون ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في باريس | أخبار | DW | 11.11.2018

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أخبار

زعماء العالم يحيون ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في باريس

من المقرر أن يحيي حوالي 65 من زعماء العالم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى باحتفال رسمي يقام عند "قوس النصر" في باريس. وسيحضر هؤلاء الزعماء بعد ذلك منتدى سلام ينظمه ماكرون لمناقشة مسألة الحكومة العالمية.

Frankreich Gedenktag Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa (Reuters/F. Guilllot)

يشارك رؤساء دول وحكومات حوالي سبعين بلدا في باريس، اليوم الأحد (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018)، في مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى، في تجمع خارج عن المألوف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لانتهاز فرصة تنظيمه للتأكيد على التعددية في العلاقات الدولية.

ومن بين الحضور، الرؤساء: الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونظيره الكندي جاستن ترودو وملك المغرب محمد السادس.

وسيصل عشرات القادة اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش إلى قصر الاليزيه الرئاسي حيث سيكون في استقبالهم ماكرون الذي نظم هذا التجمع الدولي في باريس حيث انتشر حوالي عشرة آلاف من عناصر الأمن.

وسيتوجهون بعد ذلك إلى قوس النصر الذي يشرف على جادة الشانزيليزيه الشهيرة والذي أقيم تحته قبر الجندي المجهول وشعلة لا تنطفئ للتذكير بحجم هذا النزاع الذي أودى بحياة 18 مليون شخص.

 

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وتعود المرة الأخيرة التي استقبلت فيها باريس هذا العدد من القادة إلى 11 كانون الثاني/ يناير 2015 بعد الاعتداءين الإرهابيين على مجلة شارلي ايبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.

وعقب مراسم عسكرية، سيتجمع الحشد تحت قوس النصر حيث أعد مكان مغطى بينما تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار.

 وبعد مقطوعة موسيقية ليوهان سيباستيان باخ سيعزفها عازف التشيلو يو يو ما، ثم أغنية تؤديها أنجيليك كيدجو تكريما "للقوات الاستعمارية" الفرنسية، سيتلو طلاب في المرحلة الثانوية شهادادت من الحرب تعود إلى 1918.

ومن ثمّ سيلقي الرئيس ماكرون خطابا ويعيد إيقاد الشعلة. وسيتحدث الرئيس الفرنسي في هذا التجمع عن الماضي، لكنه سينتهز الفرصة أيضا ليعلن رسالته السياسية المؤيدة للتعددية في الحكم الدولي، بينما تبدو دول عدة تميل إلى الابتعاد عن ذلك وعلى رأسها أكبر قوة في العالم - الولايات المتحدة.

 وفي قاعة لا فييت بشرق باريس، سيناقش عدد من رؤساء الدول والحكومات وكذلك ممثلين عن منظمات غير حكومية وأعضاء في المجتمع المدني مسألة الحكومة العالمية. ومن هنا أيضا، سيتم إيصال رسالة سياسية واضحة من أجل التعددية - المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

 

مشاركة ألمانية تاريخية في لندن

ومن المقرر أن ينضم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بوسط العاصمة لندن اليوم الأحد بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى. وقالت الحكومة البريطانية إن شتاينماير يخطط لوضع إكليل من الزهور نيابة عن الشعب الألماني في عملية تاريخية للمصالحة. ويعتبر شتاينماير أول زعيم ألماني يشارك في بريطانيا بالاحتفال السنوي بالذكرى، التي تخلد ذكرى قتلى الحرب في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل الحدث: "إن حضوره لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري يدل على أهمية هذا الحدث، بعد مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى". ومن المقرر أن تشاهد الملكة إليزابيث الثانية 92/ عاما/ المراسم من شرفة قريبة، مما يسمح لتشارلز بوضع إكليل الزهور نيابة عنها، كما فعلت العام الماضي، بعد أن قامت بوضع أكاليل الزهور شخصيا خلال سنوات ماضية.

ح.ز/ف.ي (أ.ف.ب، د.ب.أ)

 

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    الحرب العالمية الأولى

    نقدم لكم بعض الصور الملونة النادرة التي صورت بتقنية الأوتوكروم، والتي تتحدث عن قصص الحرب. الحرب بدأت في سنة 1914 بين قوات الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وروسيا) ودول المركز (ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية) وانتهت في سنة 1918 بهزيمة دول المركز.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور نادرة بالألوان عن الحرب

    صدر حديثا كتاب " الحرب العالمية الأولى بالألوان" الذي تضمن أكثر من 320 صورة ملونة جمعت من أرشيف الحرب في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وتم تصويرها عبر تقنية الأوتوكروم، كما مع صورة احتفال الحلفاء بالنصر عند قوس النصر بباريس في سنة 1919.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    تقنية الأوتوكروم تستعمل لأول مرة

    صاروخ فرنسي من مخلفات الحرب في سنة 1915 في منطقة الألزاس الحدودية مع ألمانيا. تقنية الأوتوكروم استعملت لأول مرة من قبل الأخوين الفرنسيين لوميير في سنة 1904 وكانت هذه الطريقة تمثل ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    وظيفة المصور الصحفي تظهر لأول مرة

    مدفعية فرنسية في مدينة فردان. تغطية المصور الصحفي للحروب بدأت أيضا مع الحرب العالمية الأولى. في سنة 1916 كان لدى الجيش الألماني القيصري أكثر من 400 مصورا صحفيا. إحدى مشاكل التصوير بهذه الطريقة القديمة كانت إرغام الناس المراد تصويرهم بالوقوف طويلا أو التحرك بصورة بطيئة أمام عدسة الكاميرا لأن عملية التصوير تحتاج لوقت طويل.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور لأغراض دعائية وإنسانية

    هذه الصورة صورت بطلب من المنظمة الأمريكية لدعم وإحياء فرنسا المنكوبة في سنة 1918 وتظهر مستودعات الأسلحة الفرنسية. المنظمة الأمريكية استعملت تقنية التصوير بالأوتوكروم في إعلاناتها للمساعدة وللتبرع لضحايا الحرب.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    صور شخصية لأول مرة

    الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول الصور الشخصية. قبل الحرب كان التصوير الفوتوغرافي شبه محتكر على الشركات الكبيرة والحكومات لارتفاع ثمن التصوير.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    أول حرب جوية في التاريخ

    الحرب العالمية الأولى شهدت أيضا أول حرب جوية وشاركت فيها عدد كبير من الطائرات الحديثة التي استعملت لأول مرة في الحرب. أكثر من 70 مليون جندي شارك في الحرب ينتمون لأكثر من 20 بلدا.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    دبابات لأول مرة في الحروب

    الدبابات استعملت هي الأخرى لأول مرة في الحرب العالمية الأولى وذلك في سنة 1916 من قبل البريطانيين. في السنة الأخيرة للحرب كان للحلفاء أكثر من 6000 دبابة.

  • Bildergalerie Der Erste Weltkrieg in Farbe Taschen Verlag

    صور نادرة بالألوان تروي قصة الحرب العالمية الأولى

    حرب غيرت خارطة المنطقة بالكامل

    أسلحة وآليات عسكرية كثيرة جربت وطورت لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، كالأسلحة الكيمائية والطائرات البرمائية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف العسكرية لنقل المصابين. انتهت الحرب بانتصار الحلفاء على دول المركز. الحرب أنهت أيضا وجود إمبراطورية ألمانيا القيصرية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.

    الكاتب: سارة هوفمان / زمن البدري


 

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