 زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في القمة الأخيرة لهذا العام المضطرب | DW الأخبار | DW | 15.12.2022

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زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في القمة الأخيرة لهذا العام المضطرب

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في حدوث موجات صادمة في جميع أنحاء أوروبا ، ويجهد القادة لدعم أوكرانيا بينما يتصارعون مع التداعيات الاقتصادية.

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