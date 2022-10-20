زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في القمة الأخيرة لهذا العام المضطرب

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تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في حدوث موجات صادمة في جميع أنحاء أوروبا ، ويجهد القادة لدعم أوكرانيا بينما يتصارعون مع التداعيات الاقتصادية.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن حفاظ تركيا على شراكة وثيقة مع روسيا رغم غزوها لأوكرانيا. الاتحاد حذر من أن تساعد تركيا روسيا في الإفلات من العقوبات عبر بعض الأساليب والتقنيات في التبادل التجاري.
تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بكثافة في جنوب شرق آسيا خلال قمة في بروكسل مع أعضاء رابطة (آسيان) وذلك خلال مباحثات خيمت عليها ظلال الصين التي شكلت موضوعاً رئيسياً للنقاش بسبب أنشطتها في المنطقة
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
تصدر لجنة الإنقاذ الدولية كل عام قائمة تتضمن عشرين دولة تعاني من أسوأ الأزمات حول العالم، وقد تصدرت الصومال قائمة 2022 التي تضمنت دولا عربية أيضا. ورغم أن الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل أيضا!.
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