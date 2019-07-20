زرع شريحة في الرأس ستمكنك من التحكم بالكمبيوتر والهاتف عن بعد

من على خشبة مسرح أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، كشفت شركة "نيورالينك" الأمريكية الناشئة عن خطتها الجديدة لإجراء تجارب على البشر بغية زرع شريحة إلكترونية في المخ، سوف تمكن صاحبها من التحكم بجهاز الكمبيوتر عن بعد.
الشريحة سيتم زرعها بواسطة روبوت شديد الدقة لتجنب الاصطدام بالأوردة في المخ، وتتصل لاسلكيا بجهاز صغير يتم تركيبه خلف الأذن، حيث تقوم الشريحة بالتقاط الإشارات الصادرة من المخ وإرسالها للجهاز الصغير، الذي يقوم بدوره بالتواصل مباشرة مع الكمبيوتر وتحويل إشارات الدماغ إلى مجموعة أوامر يقوم الكمبيوتر بتفيذها.
ووعدت الشركة بأن يكون شكل وحجم الجهاز الذي يتم تركيبه خلف الأذن شبيها بأجهزة تقوية حاسة السمع، حيث يمكن إخفاؤه أسفل الشعر أو بارتداء قبعة.
ووفقا لموقع "أمريكان ساينس"، قامت الشركة بتجريب الفكرة على 3000 من حيوانات المختبر، وأتاحت ما توصلت له من نتائج للجميع عبر نشر ورقة بحث على شبكة الإنترنت.
ويأمل مؤسس الشركة، إلن موسك، في أن تتيح الفكرة لمصابي الشلل الرباعي استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى تحريك اليدين، كما يحلم بأن يفتح ذلك الباب أمام تحويل فكرة التخاطر عن بعد مع الآخرين إلى حقيقة.
كما أعلنت الشركة، التي تأسست عام 2016، عن استعداداها أخيرا للبدء في تجربة زرع الشريحة داخل دماغ بشري قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الشركة لم تحصل بعد على موافقة السلطات الأمريكية المختصة لتنفيذ الفكرة.
ولا تعد فكرة زرع شريحة إلكترونية في المخ أمرا غير مألوف، فالعديد من العلماء يعملون على تطوير تلك الفكرة لأغراض مختلفة، وبعض هذه الشرائح حصل على الموافقة من منظمة الأغذية والدواء الأمريكية حيث تستخدم لأغراض طبية مثل الحد من الارتجاف لدى مرضى الشلل الرعاش.
د.ا
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الحلوى مضرة للبشرة!
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الذكريات الجميلة والنجاح
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الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
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مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
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التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
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علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم