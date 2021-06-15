زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

قال طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس (17 حزيران/يونيو 2021) إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب بعدما سقط أرضا أمام فنلندا وعاد قلبه ينبض بفضل الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى، حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي. وسيخضع إريكسن لجراحة لزراعة الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يمنع السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب. وقال مورتن بوسن طبيب الدنمرك "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب". وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uqCM اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية

وتابع بوسن "وافق كريستيان على هذا الحل، وتم تأكيد هذه الخطة عن طريق المتخصصين محليا ودوليا حيث أوصوا جميعا بالعلاج ذاته".

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على منظم ضربات القلب مزيل الرجفان، لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث أن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور، يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام ذات الجهاز الطبي.

كواليس لحظات صادمة

وكان طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي اشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان اريكسن لدى تعرضه لازمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس اوروبا، تطرق الى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة. وشرح الطبيب الالماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة انعاشه وقال في هذا الصدد "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث الي مباشرة".

وأضاف "كانت لحظات مؤثرة جدا لأنه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا". وكشف الطبيب بأنه نظر الى لاعب إنتر وقال له "هل عدت الينا؟، فأجابه اريكسن +نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين" وأضاف الطبيب "في تلك اللحظة، ادركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد الى الحياة تماما".

ورد أريكسن على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من اجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بأن الأمر تطلب وقتا من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله الى المستشفى. وأضاف الطبيب "كنت واثقا بنسبة 99 في المئة من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل ال المستشفى".

ا.ف/ و.ب (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)