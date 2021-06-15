 زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لكريستيان إريكسن

تطور جديد في حالة كريستيان إريكسن. فاللاعب الدنماركي حصل على جهاز تنظيم ضربات القلب عقب حادثة انهياره خلال مباراة بلاده أمام فنلندا. وطبيب ألماني يكشف كواليس اللحظات الأولى بعد سقوط إريكسن على أرض الملعب.

اللاعب كريستيان إركسن

اللاعب كريستيان إركسن

قال طبيب المنتخب الدنماركي في بيان اليوم الخميس (17 حزيران/يونيو 2021) إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب بعدما سقط أرضا أمام فنلندا وعاد قلبه ينبض بفضل الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى، حيث يمكث هناك لمواصلة التعافي. وسيخضع إريكسن لجراحة لزراعة الجهاز الإلكتروني الصغير الذي يمنع السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب. وقال مورتن بوسن طبيب الدنمرك "بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة، تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب". وأكد الطبيب أن هذا الجهاز بات ضروريا بعدما تعرض إريكسن لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

مشاهدة الفيديو 02:06

اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية

وتابع بوسن "وافق كريستيان على هذا الحل، وتم تأكيد هذه الخطة عن طريق المتخصصين محليا ودوليا حيث أوصوا جميعا بالعلاج ذاته".

يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على منظم ضربات القلب مزيل الرجفان، لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث أن هناك رياضيين أمثال  المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور، يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام ذات الجهاز الطبي.

كواليس لحظات صادمة

وكان طبيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي اشرف على صانع ألعاب الدنمارك كريستيان اريكسن لدى تعرضه لازمة قلبية حادة ضد فنلندا في كأس اوروبا، تطرق الى "اللحظة المؤثرة" عندما أيقن بأن اللاعب لا يزال على قيد الحياة. وشرح الطبيب الالماني ينس كلاينفيلد كيف استعاد اللاعب وعيه بعد دقائق عدة من التدليك ومحاولة انعاشه وقال في هذا الصدد "بعد حوالي 30 ثانية، فتح اللاعب عينيه وتمكن من التحدّث الي مباشرة".

وأضاف "كانت لحظات مؤثرة جدا لأنه في هذه الحالات من الطوارئ في الحياة اليومية، تكون حظوظ النجاح قليلة جدا". وكشف الطبيب بأنه نظر الى لاعب إنتر وقال له "هل عدت الينا؟، فأجابه اريكسن +نعم لقد عدت بينكم، لا زلت في التاسعة والعشرين" وأضاف الطبيب "في تلك اللحظة، ادركت بأن دماغه لم يتأثر وبأنه عاد الى الحياة تماما".

ورد أريكسن على جميع الأسئلة التي طرحت عليه من اجل التأكد من أن دماغه لم يلحق به أي أضرار وقد خرج من الملعب بكامل وعيه، لكن الطبيب كشف بأن الأمر تطلب وقتا من أجل تثبيت الماكينة الطبية من أجل نقله الى المستشفى. وأضاف الطبيب "كنت واثقا بنسبة 99 في المئة من أن حالته ستكون مستقرة عندما يصل ال المستشفى".

ا.ف/ و.ب  (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


مختارات

يورو 2020.. سقوط المانشافت فرضته قوة الديوك

أهدى المدافع الألماني ماتس هوملس فرنسا فوزا ثمينا في يورو 2020 على منتخب بلاده بتسجيله هدفا ضد مرماه. ورغم السيطرة الألمانية في الاستحواذ على الكرة، كان التفوق الفرنسي باديا للعيان. فما الذي كان ينقص المنتخب الألماني؟  

كأس أمم أوروبا – استئناف مباراة فنلندا والدنمارك بعد انهيار لاعب

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف مباراة فنلندا والدنمارك ضمن كأس أمم أوروبا، بعد إيقافها سابقاً بسبب انهيار لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن أثناء المباراة، التي انتهت بفوز فنلندا في أول ظهور لها بكأس أمم أوروبا.  

أمم أوروبا - إيطاليا أول المتأهلين وتركيا تخسر مجددا

أمست إيطاليا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد فوز عريض على منتخب سويسرا، بينما خسرت تركيا مجددا وهذه المرة أمام أعين الرئيس أردوغان، فيما أحيا منتخب روسيا آماله للصعود لدور الـ16.  

مواضيع ذات صلة

Europameisterschaft 2020 - Group B - Dänemark v Finnland

كريستيان إريكسن يطمئن جمهوره من سريره: أنا بخير 15.06.2021

طمأن لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن جمهوره حول العالم بأنه "بخير رغم الظروف"، معبراً عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده في بطولة أمم أوروبا.

اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية 13.06.2021

استقرار حالة اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعد إصابته بنوبة قلبية على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا ضمن بطولة أمم أوروبا والتي انتهت بفوز فنلندا بهدف لصفر.