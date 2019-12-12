 زبون ″يحتال″ قانونيا على شركة للاتصالات ويقبض منها 225 ألف يورو | عالم المنوعات | DW | 13.12.2019

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منوعات

زبون "يحتال" قانونيا على شركة للاتصالات ويقبض منها 225 ألف يورو

ألزمت محكمة ألمانية شركة تلفونيكا للهاتف المحمول بدفع 225 ألف يورو لأحد عملائها الذي استغل عرضا ترويجيا للشركة أسمته "الحصول على مال سهل". وأخذ الزبون اسم العرض محمل الجد واستغل ثغرة قانونية وتقنية للحصول على مبلغ مالي.

موبايل

العميل "الذكي" استغل ثغرة قانونية لتكوين ثروة من رصيد المكالمات

قضت المحكمة العليا بولاية بافاريا، أمس الخميس (12 ديسمبر/كانون الأول 2019) في مدينة ميونيخ، بحق العميل في الحصول على رصيد بدفع 225 ألف يورو من شركة تلفونكا للهاتف المحمول، وذلك بعد نزاع قضائي استمر عدة سنوات بين الشركة والعميل بشأن ما تسميه الشركة في عرضها "مال سهل".

مختارات

قرر العميل أخذ وعد الشركة بالحصول على "مال سهل" مأخذ الجد، وطبق العرض حرفيا، واشترى ما إجماله 508 بطاقات مسبوقة الدفع لدى شركة تلفونيكا، التي تمتلك حقوق تسويق خط المحمول O2، ثم حول أحد الشعارات الترويجية للشركة إلى نموذج استثماري ناجح، حيث تقدم الشركة خلال هذا العرض 2 سنت عن كل اتصال وارد لمشتري بطاقات الشحن مسبوقة الدفع.

استخدم الرجل تطبيقات للمحمول للاتصال بنفسه بشكل دائم، وراكم بهذه الطريقة رصيدا هائلا لدى الشركة. بعد ذلك أوقفت الشركة في البداية البطاقات الـ 508 الخاصة بالعميل، ثم فسخت عقودها معه، ورفضت في النهاية دفع الرصيد المتراكم للرجل، مبررة ذلك بأن العميل انتهك الشروط العامة للتعاقد، إضافة لتعامله بشكل يتنافى مع الأخلاق التي تقتضيها الأمانة والصدق.

وقالت الشركة إن ذلك ينعكس في لجوء العميل لاستخدام الحاسوب من أجل الحصول على مبلغ 2 سنت عن كل اتصال وارد، رغم أن ذلك لا علاقة له بفكرة العرض، وهو ما دفع الرجل للجوء للمحكمة، وحصل بالفعل على حكم لصالحه في أول درجة، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة أمس الخميس في ميونيخ، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد الحكم.

ع.اع./ز.أ.ب (د ب أ)

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