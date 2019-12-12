زبون "يحتال" قانونيا على شركة للاتصالات ويقبض منها 225 ألف يورو

قضت المحكمة العليا بولاية بافاريا، أمس الخميس (12 ديسمبر/كانون الأول 2019) في مدينة ميونيخ، بحق العميل في الحصول على رصيد بدفع 225 ألف يورو من شركة تلفونكا للهاتف المحمول، وذلك بعد نزاع قضائي استمر عدة سنوات بين الشركة والعميل بشأن ما تسميه الشركة في عرضها "مال سهل".
قرر العميل أخذ وعد الشركة بالحصول على "مال سهل" مأخذ الجد، وطبق العرض حرفيا، واشترى ما إجماله 508 بطاقات مسبوقة الدفع لدى شركة تلفونيكا، التي تمتلك حقوق تسويق خط المحمول O2، ثم حول أحد الشعارات الترويجية للشركة إلى نموذج استثماري ناجح، حيث تقدم الشركة خلال هذا العرض 2 سنت عن كل اتصال وارد لمشتري بطاقات الشحن مسبوقة الدفع.
استخدم الرجل تطبيقات للمحمول للاتصال بنفسه بشكل دائم، وراكم بهذه الطريقة رصيدا هائلا لدى الشركة. بعد ذلك أوقفت الشركة في البداية البطاقات الـ 508 الخاصة بالعميل، ثم فسخت عقودها معه، ورفضت في النهاية دفع الرصيد المتراكم للرجل، مبررة ذلك بأن العميل انتهك الشروط العامة للتعاقد، إضافة لتعامله بشكل يتنافى مع الأخلاق التي تقتضيها الأمانة والصدق.
وقالت الشركة إن ذلك ينعكس في لجوء العميل لاستخدام الحاسوب من أجل الحصول على مبلغ 2 سنت عن كل اتصال وارد، رغم أن ذلك لا علاقة له بفكرة العرض، وهو ما دفع الرجل للجوء للمحكمة، وحصل بالفعل على حكم لصالحه في أول درجة، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة أمس الخميس في ميونيخ، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به الشركة ضد الحكم.
ع.اع./ز.أ.ب (د ب أ)
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الهاتف المحمول.. بعد نصف قرن من اكتشافه
موتورولا دينا تاك 8000X
أول هاتف محمول في العالم كان من إنتاج شركة إيريكسون في خمسينات القرن الماضي. الهاتف الأول كان ثقيلا وباهظ الثمن ولم يستخدمه إلا القليل من الناس. في سنة 1973 أنتجت شركة موتورولا هاتفها المحمول الأول الظاهر في الصورة. واحتاجت موتورولا عشرة أعوام لطرحه في الأسواق العالمية. موتورولا دينا تاك اشتهر وانتشر بسرعة في العالم، رغم سعره المرتفع في ذلك الوقت والذي كان نحو 4000 دولار.
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الكاتب: زمن البدري