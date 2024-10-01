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زابينه كينكارتس

كل ما له علاقة بالسياسة والاقتصاد

كيف تجري الأمور في ألمانيا؟ وكيف حال الناس في هذا البلد؟ سابينه كينكارتس منجذبة لاستكشاف هذا الأمر مرارًا وتكرارًا. إنها لا تبحث عن العناوين الكبيرة بقدر ما تبحث عن القصة وراء تلك العناوين.

عملت زابينه كينكارتس لدى مؤسسة DW عندما كانت تقارير الطقس لا تزال تبث إلى العالم عبر موجات الراديو القصيرة. كانت مذيعة في كولونيا ومراسلة في برلين - حتى قبل أن تصبح أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا. ولفترة طويلة، انصب تركيزها على الحكومة الألمانية، والبرلمان الألماني "بوندستاغ" وعلى جماعات الضغط التجارية المؤثرة في قرارات الحكومة. لقد تعلمت كينكارتس شيئًا واحدًا: في النهاية، يتعلق الأمر عادةً بالسلطة والمال. كينكارتس لا تزال مهتمة بتغطية كل هذه التفاصيل في إطار تداخل السياسة والمال والسلطة. لكن ما هو أكثر أهمية الآن هو كيفية تعامل الأشخاص الأقل قوة في البلاد مع ما تقرره الأجنحة القوى السياسية التنفيذية.

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