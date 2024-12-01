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رينا غولدنبيرغ
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موضوعات من رينا غولدنبيرغ
الانتخابات المبكرة في ألمانيا ـ مرشحو الأحزاب لمنصب المستشار
الانتخابات المبكرة في ألمانيا ـ مرشحو الأحزاب لمنصب المستشار
اختارت الأحزاب الألمانية الرئيسية مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية 2025 للمنافسة على منصب المستشار. نبذة عن كل مرشح.
سياسة
2024/12/2
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
7 صورة
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