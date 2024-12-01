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رينا غولدنبيرغ

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موضوعات من رينا غولدنبيرغ

Olaf Scholz lächelt und blinzelt

الانتخابات المبكرة في ألمانيا ـ مرشحو الأحزاب لمنصب المستشار

الانتخابات المبكرة في ألمانيا ـ مرشحو الأحزاب لمنصب المستشار

اختارت الأحزاب الألمانية الرئيسية مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية 2025 للمنافسة على منصب المستشار. نبذة عن كل مرشح.
سياسة٢ ديسمبر ٢٠٢٤7 صورة
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