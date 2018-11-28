ريناتو سانشيز يلوح بنهاية مريرة للتجربة البافارية

كشف لاعب وسط نادي بايرن الألماني ريناتو سانشيز أنه يضع نصب عينيّه حالياً إمكانية الرحيل عن العملاق البافاري في الصيف المقبل، موضحاً أن الأمر يتوقف على طبيعة مشاركته في مباريات جولة الإياب من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وقال اللاعب البرتغالي في مقابلة مع Sport1: "بالنسبة إلي، فإنني أطمح إلى الأفضل، ولو كان الأفضل بقائي سأبقى"، لكنه أضاف: "ولو كان الأفضل لي أن أرحل عن بايرن فسأرحل". يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى 2021.

ورغم أن سانشيز يبدي نوعاً من التفهم للمنافسة الكبيرة على مركز خط الوسط في تشكيلة حامل لقب الدوري الألماني، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه غير راضٍ بالمرة على وضعه الحالي تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش. بيد أنه يأمل بالحصول على دقائق لعب أكثر.

ويقول في هذا السياق: "رغم سعادتي بوجودي في صفوف بايرن، إلا أنني من الطبيعي أن أطمح إلى اللعب أكثر". يُذكر أن الدولي البرتغالي لم يشارك في هذا الموسم سوى في 16 مباراة فقط منذ عودته إلى البوندسليغا بعد انتهاء إعارته إلى سوانزي سيتي الإنجليزي. وفي هذه المباريات الـ16 لم يسجل سوى هدف واحد وشارك في صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

ويعد البرتغالي ريناتو سانشيز من المواهب الكروية الشابة التي برز نجمها في بطولة كأس أمم أوروبا العام الماضي، التي فاز فيها سانشيز باللقب مع منتخب بلاده البرتغال. وبعد تألقه في بنفيكا البرتغالي نجح بايرن منافسة مانشستر يونايتد عليه والحصول على خدمات سانشيز مقابل 35 مليون يورو في تموز/ يوليو 2016. لكنه لم يبرز في صفوف بايرن بالمستوى المُرتجى منه.

وبعد موسم يتيم مع بايرن انتقل على سبيل الإعارة إلى سوانزي سيتي الإنجليزي، حيث لم يحقق الكثير هناك، حتى أن مدرب سوانزي سيتي، باول كليميتنز، انتقد أداءه في تصريحات سابقة وقال "إنه يفتقد إلى الثقة بالنفس ولم يتمكن في كل المرات التي لعب فيها معنا من إظهار موهبته الكروية".