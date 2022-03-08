 ″ريمونتادا″ خيالية.. بنزيمة يقود الريال لربع نهائي دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.03.2022

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رياضة

"ريمونتادا" خيالية.. بنزيمة يقود الريال لربع نهائي دوري الأبطال

بعدما بدا باريس سان جيرمان في طريقه لإزاحة ريال مدريد من بطولته المفضلة، قاد الفرنسي كريم بنزيمة "ريمونتادا" خيالية، وسجل ثلاثة أهداف متتالية ليحجز بطاقة دور ربع النهائي بدوري الأبطال، الذي رافقه إليه أيضا مانشستر سيتي.

كريم بنزيمة يحتفل بعد تسجيله في مرمى باريس سان جرمان بدوري الأبطال (9/3/2022)

كريم بنزيمة يسجل "هاتريك" ويمنح ريال مدريد بطاقة الصعود لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان

سطع النجم الفرنسي كريمه بنزيمة على ملعب (سانتياغو برنابيو) وقاد فريقه ريال مدريد الإسباني باقتدار للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر الفريق الملكي صفر / 1 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى انتصار مثير 3 / 1، مساء الأربعاء (التاسع من مارس/ آذار 2022) في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

مختارات

في خطوة مفاجئة، أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عودة مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب المشارك في بطولة كأس أوروبا. وكان بنزيمة استُبعد من المنتخب بعد فضيحة ابتزاز عام 2015.

وكان الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل الاستمرار في المسابقة التي غاب لقبها عن خزائنه منذ عام 2018، وذلك عقب خسارته صفر / 1 أمام منافسه الفرنسي في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي.

وتلقى الريال لطمة قوية في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم سان جيرمان بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 39، بعدما تلقى الجناح الشاب تمريرة أمامية من نيمار، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يطلق قذيفة زاحفة بيمناه على يمين كورتوا، وتعانق الكرة الشباك.

بنزيمة يسجل ثلاثية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، قاد بنزيمه انتفاضة الريال، بعدما سجل الأهداف الثلاثة للفريق الإسباني في الدقائق 61 و76 و78، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع ويطيح بسان جيرمان مبكرا من البطولة، التي مازال يبحث عن لقبه الأول بها.

وجاء هدف بنزيمة الأول، بعدما استغل هفوة قاتلة من الحارس الإيطالي دوناروما، حارس باريس، الذي تلقى تمريرة من أحد زملائه، ليمرر كرة خاطئة إلى فينيسيوس، بعدما تعرض للضغط من المهاجم الفرنسي. وأرسل فينيسوس الكرة لبنزيمة، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة بكل أريحية داخل الشباك.

وترجم الريال سيطرته على اللقاء، بعدما أضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من لوكا مودريتش، لينفرد بالمرمى مستغلا سوء تمركز مدافعي سان جيرمان، واضعا الكرة داخل الشباك. وواصل بنزيمة أداءه البطولي في المباراة، بعدما أضاف الهدف الثالث للريال في الدقيقة 78 .

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سيتي يتعادل مع سبورتينغ ويرافق الريال

كما حجز مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي مقعده في ربع نهائي المسابقة للمرة الخامسة توالياً والسادسة في آخر سبعة مواسم، وذلك بتعادله مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي صفر/ صفر في إياب ثمن النهائي.
 ورغم فشله في الوصول إلى الشباك للمرة الأولى منذ الخسارة في الدوري المحلي على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2 في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ سيتي ربع النهائي بفضل فوزه الكاسح ذهاباً خارج الديار بخماسية نظيفة ما سمح لمدربه الإسباني جوزيب غوارديولا بإراحة بعض نجومه في لقاء الإياب.

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 فرانكفورت وليون يقتربان من دور الثمانية للدوري الأوروبي

وفي بطولة الدوري الأوروبي، وضع فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، قدما في دور الثمانية للبطولة. وتغلب فرانكفورت 1/2 على مضيفه ريال بيتيس الإسباني، في حين فاز ليون 1 / صفر على مضيفه بورتو البرتغالي مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (بينتو فيامارين)، بادر فرانكفورت بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي فيليب كوستيتش في الدقيقة 14، لكن الفرنسي نبيل فقير أدرك التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 30. 

ولم يهنأ الفريق الإسباني كثيرا بهدف التعادل، بعدما أعاد الياباني دايتشي كامادا التقدم لمصلحة فرانكفورت من جديد، بإحرازه الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 32. وأهدر فرانكفورت فرصة لتعزيز تقدمه، بعدما أضاع لاعبه الكولومبي رافاييل بوري ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وعلى ملعب (الدراغاو)، تقمص البرازيلي لوكاس باكيتا دور البطولة في لقاء فريقه ليون مع مضيفه بورتو، بعدما أحرز الهدف الوحيد للفريق الفرنسي في الدقيقة 59، دون أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبات فرانكفورت وليون بحاجة للتعادل فقط في جولة الإياب التي ستقام على ملعبيهما الأسبوع القادم من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، فيما يتعين على منافسيهما الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أرادا الاستمرار في المسابقة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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