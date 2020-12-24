ريكاردا فونك.. البحث عن ميدالية أوليمبية في الجليد

رغم انخفاض درجة الحرارة الى ما دون الصفر، تاخذ ريكاردا فونك قاربها لتبحر به وسط تلك الأجواء شديدة البرودة. تقول الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً إن الميداليات الرياضية مدفونة في الثلج!
وتوضح ريكاردا بطلة سباقات القوارب: "إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في الصيف، فعليك أن تعمل بجد الآن وفي الشتاء والبرد. أو كما قال أحد أبطال ألمانيا في سباقات الزوارق "عليك أن تتدرب في الشتاء."
وفي مركز تدريب اوغسبورغ تخوض ريكاردا تدريباً واختباراً قاسياً مكون من 6 مراحل، مدة كل منها خمس دقائق.
يقول كلاوس بوهلين مدرب المنتخب الوطني الألماني لسباقات القوارب إن الاختبار الذي تخضع له ريكاردا هو اختبار تدريجي بدءا من وضع الإحماء وحتى أقصى درجات النشاط بأقصى حمل، بحسب ما أورد موقع محطة SWR الألمانية
ويضيف بوهلين وهو يواصل مشاهدة ريكاردا فونك من جسر فوق قناة مائية: "نستمر في قياس نسبة اللاكتات في الدم للاعبين، ما يعني أننا نقيس قدرة الرياضيين على التحمل، وبناء على النتائج نعرف مدى نجاحهم وقدرتهم على التحمل عقب الخروج من كل مرحلة من مراحل هذا التدريب الشاق، صحيح أننا نأخذ منهم عينات دماء عدة مرات يومياً، لكن النجاح يستحق كل هذا الوخز بالإبر"
جانب من التدريبات الشاقة التي تمارسها ريكاردا
وخلال التدريب، تدفع الرياضية الشابة نفسها إلى أقصى حدود الجهد، وبعد نحو 5 دقائق من التدريب وأكثر من 400 ضربة مجداف، ونبض قلب متصاعد بشدة تقول وهي تضحك: "هذا جهد قاتل"، وتلهث ريكاردا وهي تضيف: "الآن أنا جسدي كله مشدود للغاية" وتضحك مرة أخرى.
تامل ريكاردا في أن تنافس في بطولة الألعاب الأولمبية وتقول: "نعم ، هذا هو حلمي. الحلم لا يزال كما كان في عام 2020."
أصيبت ريكاردا بخيبة أمل كبيرة عندما فشلت في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 لكنها تؤكد على تعلمها الكثير من هذه التجربة.
تلقي ريكاردا نظرة سريعة على تلك الأيام الماضية، لتعود وتنظر إلى الأمام من جديد استعداداً لدورة الألعاب الصيفية التي تم تأجيلها لمدة عام. "يجب أن أنتظر بضعة أشهر أخرى حتى الآن. لكنني سأتدرب خلال تلك الأشهر أيضًا."
تحلم ريكاردا بإضافة ميدالية أوليمبية إلى مجموعة ميدالياتها وكؤوسها
ومن أجل تحقيق هدفها الكبير، تخوض ريكاردا نحو 17 جلسة تدريبية في الأسبوع، بعضها باستخدام القارب وبعضها من دونه بمزيج من التدريبات المختلفة، وهو مزيج شديد التعقيد يجمع القوة العضلية مع التقنيات الفنية ويتطلب لياقة الجسم بالكامل. تشرح ريكاردا قائلة: "المقصود من كل هذه التدريبات هو أن ننقل قوتنا الجسدية والعضلية إلى القارب عن طريق أذرعنا وجذعنا".
أرادت ريكاردا الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الاتصالات الإعلامية بعد أن حصلت بالفعل على درجة البكالوريوس. تقول ريكاردا: "أجلت الكثير من المشاريع في الوقت الحالي .. يجب الآن التركيز على الرياضة وليس الجامعة .. يمكن للعلم أن ينتظر قليلاً".
حصلت ريكاردا بالفعل على ميداليات في بطولات داخل ألمانيا و في أوروبا والعالم. لذا فإن كل ما ينقص مجموعة كؤوسها وميدالياتها هو "المجد الأوليمبي". لذا عادت ريكاردا إلى صفحة المياه الباردة لتذكرنا دائما بعبارتها :"الميداليات مدفونة في الثلج".
عماد حسن
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس العالم لكرة اليد للرجال
في مصر لن يكون هناك ذلك العدد الكبير من المشجعين الذي شهدته بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك والتي أقيمت عام 2019. ورغم كورونا، يتوقع الاتحاد الدولي لكرة اليد بأن تصل نسبة الحضور إلى 30 بالمائة. وتستضيف مصر البطولة من 13 كانون الثاني/ يناير إلى 31 من نفس الشهر. وقد أعطى الاتحاد الألماني للاعبي المنتخب حرية المشاركة من عدمها، وقد اعتذر البعض بالفعل.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أجبرت الجائحة منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن على تأجيل انطلاقها ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي: من 8 حتى 21 من شباط/ فبراير. وحسب ما هو مقرر ستنطلق البطولات الثلاث الكبرى الأخرى لكرة المضرب (غراند سلام) في المواعيد التالية: بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في باريس في 23 أيار/ مايو، وبطولة ويمبلدون في لندن في 28 حزيران/ يونيو، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 30 آب/ أغسطس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
مباراة "سوبر باول"
من المقرر أن تجري المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في 7 شباط/ فبراير، إلا إذا كان لكورونا رأي آخر. وملعب المباراة سيكون استاد ريموند جيمس في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. ومباراة "سوبر باول" واحدة من أكثر الأحداث الرياضية متابعة؛ إذ يشاهدها عبر البث المباشر عدة ملايين من المتفرجين.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
انطلاق سباقات الفورملا-1 في أستراليا
بطولة العالم في الفورمولا-1 تم اختصارها بسبب الجائحة. في عام 2021 ستجري سباقات أكثر من أي عام مضى. سيكون هناك 23 سباق جائزة كبرى، واحد منها للمرة الأولى في السعودية. ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 23 آذار/ مارس بسباق الجائزة الكبرى في أستراليا، حيث سيظهر مايك شوماخر، ابن ميشائيل شوماخر، للمرة في سباق الدرجة الأولى.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
بطولة العالم للهوكي
من المقرر أن يقام كأس العالم للهوكي في بيلاروسيا ولاتفيا في الفترة بين 21 مايو/أيار وحتى 6 حزيران/يونيو. وقد لا تقام البطولة في بلاروسيا نظراً للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للهوكي IIHF لسحب حق الاستضافة من منسك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان. في حال حدوث ذلك ستحل حليفة بيلاروسيا الأقرب، روسيا، محلها في الاستضافة المشتركة.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
كأس الأمم الأوروبية في 12 دولة
تغير التاريخ، لكن قميص المنتخب الألماني لم يتغير: نيكو شولتس وسيرغ غنابري وتيمو فيرنر ورفاقهم سيرتدون تلك القمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تأجلت سنة بسبب الوباء. وستجري منافسات البطولة بين 11 حزيران/ يونيو و11 تموز/يوليو في 12 دولة أوروبية كما كان مخططاً لها في الأساس. ستستضيف مدينة ميونيخ الألمانية أربع مباريات، بينما تجري مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية في مدينة لندن الإنكليزية.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباق فرنسا الدولي للدراجات
تنتهي ثلاث من 21 مرحلة من سباق فرنسا الدولي للدرجات (تور دو فرانس) بمرتفع يتعين على المتسابقين صعوده. وستقام البطولة بين 26 حزيران/ يونيو و18 تموز/يوليو. ويدافع السلوفيني تادي بوغاتشر عن لقبه. ويتعين على المتنافسين صعود جبل مونت فينتوكس مرتين في يوم واحد. الختام سيكون مع المسافة الطويلة للبطولة التي تبلغ في عام 2021 حوالي 3383 كيلومتراً، ونهاية المطاف كما هي العادة تكون في باريس.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان
"سنجعل هذه الألعاب الأولمبية رمزاً عظيماً للتضامن والوحدة في هذا العالم"، يقول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وقد كلفت تأجيل موعد الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من عام 2020 إلى 2021 الدولة المضيفة اليابان حوالي مليار يورو. وستجري الألعاب الأولمبية الاعتيادية من 23 تموز/ يوليو إلى 8 آب/أغسطس وتلك الخاصة يذوي الاحتياجات الخاصة من 24 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر.
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في صور.. أهم البطولات والمنافسات الرياضية العالمية في 2021
سباقات الرجل الحديدي في هاواي
في عام 2019 وقفت الألمانية آنه هاوغ (في الصورة) ومواطنها يان فرودينو على منصة تتويج مسابقات الرجل الحديدي "أيرون مان" في هاواي. وتتألف المسابقة من ثلاثة أجزاء: جري وسباحة وركوب الدراجة الهوائية. وأجبرت الجائحة المنظمين في البداية على تأجيلها ومن ثم إلغائها نهائياً عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1978. النسخة 44 من المسابقة ستجري في 9 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2021. شتيفان نستلر/خ.س.