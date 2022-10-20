 ريشي سوناك سيصبح رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2022

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أخبار

ريشي سوناك سيصبح رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا

بات الطريق ممهدا أمام ريشي سوناك وزير المالية البريطاني السابق ليصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعدما سحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت ترشحها. كما مهد انسحاب رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون الطريق أمام فوز سوناك.

ريشي سوناك زعيم المحافظين الجديد

ريشي سوناك زعيم المحافظين الجديد

انتخب حزب المحافظين البريطاني الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) ريشي سوناك رئيسا له وسيصبح بالتالي رئيس الوزراء الجديدبعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

مختارات

منذ استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس كثرت التكهنات حول عودة وزير المالية السابق سوناك للمنافسة مجددا على زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا. سوناك أعلن ترشحه فيما انسحب جونسون من السباق.

بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة، أعلنت ليز تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها، بعد مواجهتها النكسة تلو الأخرى وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية والجلسة الصاخبة الأخيرة في البرلمان.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت تقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

وبذلك يصبح بذلك الطريق ممهدا أمام سوناك (42 عاما) لتولي رئاسة وزراء بريطانيا. ويصبح سوناك، المنحدر من عائلة هندية مهاجرة والمولود في مدينة ساوثهامبتون البريطانية، أول زعيم بريطاني من خلفية أقلية عرقية في بريطانيا.

وأكد رئيس لجنة المجموعة البرلمانية المختصة بانتخابات الحزب، غراهام برادي، في لندن أن "ريشي سوناك انتُخبرئيسا لحزب المحافظين".

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر الأحد تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم". وأضافت "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا)

بريطانيا .. ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين

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