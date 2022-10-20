ريشي سوناك سيصبح رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا

انتخب حزب المحافظين البريطاني الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) ريشي سوناك رئيسا له وسيصبح بالتالي رئيس الوزراء الجديدبعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت تقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية الأسبق.

وبذلك يصبح بذلك الطريق ممهدا أمام سوناك (42 عاما) لتولي رئاسة وزراء بريطانيا. ويصبح سوناك، المنحدر من عائلة هندية مهاجرة والمولود في مدينة ساوثهامبتون البريطانية، أول زعيم بريطاني من خلفية أقلية عرقية في بريطانيا.

وأكد رئيس لجنة المجموعة البرلمانية المختصة بانتخابات الحزب، غراهام برادي، في لندن أن "ريشي سوناك انتُخبرئيسا لحزب المحافظين".

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر الأحد تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم". وأضافت "لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب ا)