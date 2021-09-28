يعتبر فريق ريد بول لايبزغ ظاهرة هذا الموسم في الدوري الألماني. الوافد الجديد تمكن في عامه الأول من قهر عمالقة الدوري واحتلال المركز الثاني في قائمة الترتيب بمرحلة الذهاب بفارق ثلاث نقاط على المتصدر بايرن ميونيخ.

لفت فريق ريد بول لايبزيغ الأنظار بشكل كبير هذا الموسم نظرا للنتائج الباهرة التي حققها في الشطر الأول من الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم. يشبهه البعض بفريق ليستر سيتي الإنجليزي الذي قهر الموسم الماضي أكبر الأندية الإنجليزية وظفر بلقب الدوري. ريد بول لايبزيغ كان يلعب في دوري الدرجة الخامسة في موسم 200/ 2010، واستطاع الصعود أربع مرات منذ ذلك الوقت، حتى بلغ دوري الدرجة الأولى. ويعيب عليه البعض أنه فريق صنعته أموال شركة ريد بول وأنه يفتقد للتاريخ في عالم كرة القدم.