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ريد بول لايبزيغ

يعتبر فريق ريد بول لايبزغ ظاهرة هذا الموسم في الدوري الألماني. الوافد الجديد تمكن في عامه الأول من قهر عمالقة الدوري واحتلال المركز الثاني في قائمة الترتيب بمرحلة الذهاب بفارق ثلاث نقاط على المتصدر بايرن ميونيخ.

لفت فريق ريد بول لايبزيغ الأنظار بشكل كبير هذا الموسم نظرا للنتائج الباهرة التي حققها في الشطر الأول من الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم. يشبهه البعض بفريق ليستر سيتي الإنجليزي الذي قهر الموسم الماضي أكبر الأندية الإنجليزية وظفر بلقب الدوري. ريد بول لايبزيغ كان يلعب في دوري الدرجة الخامسة في موسم 200/ 2010، واستطاع الصعود أربع مرات منذ ذلك الوقت، حتى بلغ دوري الدرجة الأولى. ويعيب عليه البعض أنه فريق صنعته أموال شركة ريد بول وأنه يفتقد للتاريخ في عالم كرة القدم.

Soccer Football - Champions League - Group C - Borussia Dortmund v Sporting Lisbon - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - September 28, 2021 Borussia Dortmund players applaud fans after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen

دوري الأبطال: دورتموند يواصل التألق وتعثر جديد للايبزيغ 28.09.2021

نجح فريق بورسيا دورتموند من تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتفوقه على سبورتينغ لشبونة. بالمقابل مني لايبزيغ بخسارة جديدة ليتذيل ترتيب مجموعته.
Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2019/2020, 25. Spieltag, Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund am 07.03.2020 im Borussia Park in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Tor zum 0:1, Einzelaktion von Thorgan HAZARD (Borussia Dortmund) DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. | Verwendung weltweit

بوندسليغا: دورتموند يتألق وينتزع المركز الثاني من لايبزيغ المتعثر 07.03.2020

ضيق بوروسيا دورتموند الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وقلص معه الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة، فيما تعثر لايبزيغ وتراجع للمركز الثالث. أما ليفركوزن فاستمر في تألقه وعزز مكانته بين الكبار بعدما سحق فرانكفورت.
Naby Keita (Leipzig) Porträt, Portrait lacht, lachen, fröhlich, strahlend, optimistisch | Verwendung weltweit

أناقة نبي كيتا نجم لايبزيغ تلفت انتباه الألمان 26.09.2017

بموهبته واجتهاده تحول الغيني نبي كيتا من شاب بسيط إلى نجم يشار إليه بالبنان. وتضاعف سعره كلاعب عشرات الأضعاف خلال ثلاث سنوات. ومؤخرا لفت إليه الانظار بملابس جعلت الكثيرون يتحدثون عنها وعن قيمتها المالية.

Fußball: Bundesliga, Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln, 1. Spieltag am 20.08.2017 im Borussia-Park in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Der Gladbacher Nico Elvedi (r) erzielt das 1:0. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

دورتموند يتصدر الدوري الألماني بعد ختام الجولة الأولى 20.08.2017

انتهت الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مساء الأحد، ليتأكد صدارة دورتموند للترتيب، متقدما على بايرن ميونيخ. وكانت آخر مباريات الجولة قد شهدت خسارة كولونيا أمام غلادباخ وتعادل فرانفكورت مع فرايبورغ.

Football Soccer - RB Leipzig v Bayern Munich - Bundesliga - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - 13/5/17 RB Leipzig players applaud their fans after the match Reuters / Hannibal Hanschke Livepic DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050.

من المستفيد من استبعاد لايبزيغ من دوري أبطال أوروبا؟ 25.05.2017

رغم الإعجاز الذي حققه لايبزيغ في أول مواسمه وصعوده لدوري أبطال أوروبا، فإن النادي مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية. المدير الرياضي واثق من عدم الاستبعاد. وهناك أندية ستسفيد بل وربما تتمنى استبعاد لايبزيغ. فما هي؟
MUNICH, GERMANY - MAY 20: Philipp Lahm and Xabi Alonso of Bayern Muenchen lift the Championship trophy in celebration of the 67th German Championship title following the Bundesliga match between Bayern Muenchen and SC Freiburg at Allianz Arena on May 20, 2017 in Munich, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

موسم 2016/ 2017 ـ "الثابت والمتحول" في الدوري الألماني 22.05.2017

انتهى الدوري الألماني بفوز بايرن باللقب كالعادة. لا جديد؟ كلا! فهناك دروس وظواهر أخرى ظهرت هذا الموسم، نذكر منها ظاهرة ريد بول لايبزيغ، الفريق الصاعد، الذي بدلا من السعي لعدم الهبوط أخذ ينافس على اللقب. وهناك دورس أخرى.

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إبراهيموفيتش بعيون أفضل صانع أهداف في الدوري الألماني 11.05.2017

العملاق السويدي إبراهيموفيتش صاحب شخصية مثيرة للجدل، لكنه أيضا يلقى تقديرا كبيرا كلاعب يؤدي بكل جدية. وكشف كتاب خرج للتو معلومات جديدة عنه، بينما كشف زميل سابق له كيف أن زلاتان لديه شخصية تجمع بين "المزاح والجد".

10.09.2016 +++++ Fußball: Bundesliga, RB Leipzig - Borussia Dortmund, 2. Spieltag am 10.09.2016 in der Red Bull Arena, Leipzig (Sachsen). Die Leipziger Spieler Stefan Ilsanker (l-r), Torschütze Naby Keita, Timo Werner und Marcel Halstenberg jubeln nach dem 1:0-Sieg. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++- Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/J. Woitas

تفاديا لمصير هوفنهايم.. لاعبو لايبزيغ ممنوعون من الفيراري 06.04.2017

يعد فريق ريد بول لايبزيغ صاحب أفضل نتائج للموسم الأول لفريق صاعد في تاريخ الدوري الألماني بوندسليغا. ونظرا لتجربته السابقة مع نادي هوفنهايم يخشى رالف رانغنيك المدير الرياضي بلايبزيغ أن يصاب نجوم فريقه بالغرور.
16.10.2016*** WOLFSBURG, GERMANY - OCTOBER 16: Ralph Hasenhuettl, head coach of Leipzig celebrates during the Bundesliga match between VfL Wolfsburg and RB Leipzig at Volkswagen Arena on October 16, 2016 in Wolfsburg, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

من يوقف زحف "ليستر سيتي" الكرة الألمانية؟ 26.11.2016

أكد فريق ريد بول لايبزيغ مجددا نتائجه الرائعة التي يحققها هذا الموسم بعد إضافة فوز آخر إلى رصيده. ومع توالي المباريات يبرهن الوافد الجديد على البوندسليغا على أنه سيكون ظاهرة الموسم بامتياز، وهذا ليس من قبيل المصادفة.
Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - RB Leipzig, 12. Spieltag am 25.11.2016 in Schwarzwald-Stadion, Freiburg (Baden-Württemberg). Emil Forsberg, Timo Werner, Davie Selke und Yussuf Yurary Poulsen und Naby Deco Keita (l-r) von Leipzig bejubeln den 3:1-Treffer. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

لايبزيغ يفوز على فرايبورغ ويعزز صدارته للدوري الألماني 25.11.2016

واصل فريق ريد بول لايبزيغ عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم بعد عودته بفوز مهم من فرايبورغ في افتتاح الأسبوع 12 من البونديسليغا. وبهذه النتيجة عزز لايبزيغ موقعه في صدارة الدوري الألماني.
06.11.2016 +++ RB Leipzig - Mainz / Fu§ball Bundesliga Leipzig, 06.11.2016, Red Bull Arena, Fu§ball, GER, 1.BL, 10. Spieltag , RB Leipzig vs. 1.FSV Mainz 05 , Im Bild: Torschütze Timo Werner (RB Leipzig), Torjubel nach dem Treffer zum 1:0. , RB Leipzig Mainz Bundesliga Leipzig 06 11 2016 Red Bull Arena ger 1 BL 10 Matchday RB Leipzig vs 1 FSV Mainz 05 in Picture Scorer Timo Werner RB Leipzig goal celebration After the Results to 1 0

لايبزيغ يواصل التحدي ويهدد عرش بايرن ميونيخ ولو مؤقتا 17.11.2016

ظل رصيد فريق لايبزيغ لحد الآن خاليا من الهزائم في الدوري الألماني، وستكون أمامه فرصة مواتية للانقضاض على الصدارة وإزاحة بايرن ميونيخ منها ولو مؤقتا عند مواجهته لليفركوزن في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الألماني.

MUNICH, GERMANY - APRIL 29: Uli Hoeness, former president of FC Bayern Muenchen attends the opening of the exhibition 'Professional Football Player - Dream And Reality' at FCB Erlebniswelt on April 29, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/L. Preiss

بوادر "حرب قمة" بين بايرن ميونيخ وريد بول لايبزيغ 05.11.2016

انطلقت بوادر حرب كلامية بين مسؤولي فريق بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، ومطارده المباشر ريد بول لايبزيغ، إذ بدأ "التراشق" بالتصريحات مع اقتراب المواجهة بينهما. فهل هي حرب على الصدارة، أم أن في ألأمر خفايا أخرى؟
10.09.2016 +++++ Fußball: Bundesliga, RB Leipzig - Borussia Dortmund, 2. Spieltag am 10.09.2016 in der Red Bull Arena, Leipzig (Sachsen). Die Leipziger Spieler Stefan Ilsanker (l-r), Torschütze Naby Keita, Timo Werner und Marcel Halstenberg jubeln nach dem 1:0-Sieg. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++- Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/J. Woitas

هل بإمكان لايبزيغ أن يسبب خطورة حقيقية على بايرن؟ 25.10.2016

صعد ريد بول لايبزيغ إلى الدوري الألماني هذا الموسم وحقق رقما قياسيا جديدا في البطولة. إنه يزاحم بايرن حاليا على الصدارة، ولديه مدرب ناجح ولاعبين بإمكانيات جيدة. فهل يمكن له أن ينهي احتكار بايرن للبطولة الألمانية؟