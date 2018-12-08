 ريبيري يقود بايرن لمواصلة صحوته وتقليص الفارق مع دورتموند | عالم الرياضة | DW | 19.12.2018

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عالم الرياضة

ريبيري يقود بايرن لمواصلة صحوته وتقليص الفارق مع دورتموند

قلص فريق بايرن ميونيخ، بفضل جهود نجمه المخضرم ريبيري، الفارق بينه وبين المتصدر دورتموند إلى ست نقاط إثر فوزه الثمين على فريق لايبزيغ بهدف دون رد. فيما واصل شالكه نتائجه الهزيلة وسقط أمام ليفركوزن.

Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

أنقذ نجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه بايرن ميونخ من كمين التعادل وقاده لفوز ثمين بهدف دون رد على لايبزيغ اليوم الأربعاء (19 كانون الأول/ ديسمبر 2018) في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا) فيما ضاعف باير ليفركوزن محنة شالكه في المسابقة بالتغلب عليه 2/1 في عقر داره بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة ، تعادل فيردر بريمن مع هوفنهايم بهدف مقابل هدف وفرايبورغ مع هانوفر بنفس النتيجة وماينز مع إنتراخت فرانكفورت 2/2.

وواصل بايرن مزاحمته لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة متساويا معه بيد أن الأول يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط. كما وسع بايرن الفارق مع لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس ليضمن بايرن البقاء في المركز الثاني أو الثالث خلال عطلة الشتاء بغض النظر عن نتيجة مباراته في المرحلة التالية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 83 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع ريبيري. وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد ستيفان إيلسانكر لاعب لايبزيغ.

Fußball Bundesliga FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen (Imago/J. Schüler)

شالكه واصل عروضه الهزيلة وسقط هذه المرة أمام ليفركوزن.

مختارات

نجح دورتموند في مواصلة التحليق في صدارة الدوري الألماني بالفوز على ضيفه بريمن في الجولة 15 بالبطولة. ووسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 9 نقاط، كما ضمن لقب "بطل الخريف"، الذي يفوز صاحبه غالبا بدرع الدوري في النهاية. (15.12.2018)

من الريال قدم أشرف حكيمي لدورتموند على سبيل الإعارة وبعد جلوسه بداية على دكة البدلاء أصبح ركيزة أساسية في الفريق، ويرغب دورتموند التعاقد معه نهائيا. إنه مثار إعجاب لوتار ما تيوس ومرشح أفضل "روكي" بالبوندسليغا. (14.12.2018)

وواصل شالكه مسلسل نتائجه الهزيلة وخسر 1/2 أمام ضيفه باير ليفركوزن. وتجمد رصيد شالكه عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الثانية له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة، ورفع ليفركوزن رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ألكسندر دراجوفيتش ولوكاس ألاريو في الدقيقتين 27 و35 مقابل هدف سجله هاجي رايت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وفشل الفريقان في إضافة مزيد من الأهداف على مدار الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لليفركوزن.

وخفف الفوز من حدة الضغوط على هايكو هيرليش المدير الفني لليفركوزن فيما ضاعف من الضغوط على فريق شالكه الذي يحتل المركز الخامس من مؤخرة جدول المسابقة حاليا. 

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد مني بخسارته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم عندما سقط على ملعب فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد 1/2  يوم أمس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، فيما عزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز الثاني بفوز على ضيفه نورمبرغ 2-صفر.

ي.ب/أ.ح (د ب أ)

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    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء

    حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

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    بين صعود وهبوط

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    ثورة تقنية على مقاعد المدربين

    نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.

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    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

  • Deutschland BG Bundesliga | Borussia Dortmund Signal Iduna Park (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/C. Neundorf)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


مختارات

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

للمرة 56 ينطلق الموسم الكروي للدوري الألماني "بوندسليغا" ويبقى بطل الموسم الماضي بايرن ميونيخ الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب في هذا الموسم أيضاً. وهناك أشياء أخرى يجب على كل متابع لدوري الدرجة الأولى في ألمانيا معرفتها. (23.08.2018)  

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