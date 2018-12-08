ريبيري يقود بايرن لمواصلة صحوته وتقليص الفارق مع دورتموند

أنقذ نجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري فريقه بايرن ميونخ من كمين التعادل وقاده لفوز ثمين بهدف دون رد على لايبزيغ اليوم الأربعاء (19 كانون الأول/ ديسمبر 2018) في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا) فيما ضاعف باير ليفركوزن محنة شالكه في المسابقة بالتغلب عليه 2/1 في عقر داره بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة ، تعادل فيردر بريمن مع هوفنهايم بهدف مقابل هدف وفرايبورغ مع هانوفر بنفس النتيجة وماينز مع إنتراخت فرانكفورت 2/2.

وواصل بايرن مزاحمته لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة متساويا معه بيد أن الأول يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط. كما وسع بايرن الفارق مع لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس ليضمن بايرن البقاء في المركز الثاني أو الثالث خلال عطلة الشتاء بغض النظر عن نتيجة مباراته في المرحلة التالية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 83 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع ريبيري. وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد ستيفان إيلسانكر لاعب لايبزيغ.

شالكه واصل عروضه الهزيلة وسقط هذه المرة أمام ليفركوزن.

وواصل شالكه مسلسل نتائجه الهزيلة وخسر 1/2 أمام ضيفه باير ليفركوزن. وتجمد رصيد شالكه عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الثانية له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة، ورفع ليفركوزن رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ألكسندر دراجوفيتش ولوكاس ألاريو في الدقيقتين 27 و35 مقابل هدف سجله هاجي رايت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وفشل الفريقان في إضافة مزيد من الأهداف على مدار الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لليفركوزن.

وخفف الفوز من حدة الضغوط على هايكو هيرليش المدير الفني لليفركوزن فيما ضاعف من الضغوط على فريق شالكه الذي يحتل المركز الخامس من مؤخرة جدول المسابقة حاليا.

وكان فريق بوروسيا دورتموند قد مني بخسارته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم عندما سقط على ملعب فورتونا دوسلدورف الوافد الجديد 1/2 يوم أمس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، فيما عزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في المركز الثاني بفوز على ضيفه نورمبرغ 2-صفر.

ي.ب/أ.ح (د ب أ)