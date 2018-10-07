 ريبيري يفقد أعصابه ويتشاجر مع ابن وطنه | عالم الرياضة | DW | 12.11.2018

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عالم الرياضة

ريبيري يفقد أعصابه ويتشاجر مع ابن وطنه

يبدو أن خسارة بايرن ميونيخ الأخيرة أمام متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند قد ألقت بظلالها على أعصاب فرانك ريبيري. الدولي الفرنسي السابق دخل في سجال مع خبير رياضي فرنسي. فماذا حدث؟ وما سبب غضب ريبيري؟

Deutschland Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern München (picture-alliance/N. Schmidt)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "شبورت 1" أن نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري، تشاجر مع الخبير الرياضي الفرنسي باتريك غيلو، نهاية الأسبوع الماضي عقب خسارة النادي البافاري بـ2-3 أمام بوروسيا دورتموند، برسم الأسبوع الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأشار موقع "شبورت 1" أن ريبيري (35 عاماً) دخل في سجال مع باتريك غيلو، الذي يعرفه منذ عدة سنوات، حينما كان في طريقه إلى صعود حافلة بايرن ميونيخ، وذلك بعد انتهاء كلاسيكو "البوندسليغا"، وأضاف الموقع الألماني أن ريبيري شتم غيلو.

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وبحسب نفس المصدر، يعود سبب الخلاف بين ريبيري وغيلو ربما إلى الانتقادات، التي وجهها الخبير الرياضي إلى مواطنه فرانك ريبيري، بسبب مستواه في لقاء بايرن الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند، حيث حمل غيلو الجناح الفرنسي ريبيري مسؤولية تلقي شباك النادي البافاري لهدفين من أصل ثلاثة.

وفي نفس السياق، أكد مدير الكرة في بايرن ميونيخ صالح حميديتش وقوع سجال بين ريبيري وغيلو، قائلاً "أخبرنا فرانك ريبيري أنه دخل في سجال مع باتريك غيلو، الذي يعرفه بشكل جيد منذ سنوات".

إلى ذلك، نجح بوروسيا دورتموند في توسيع الفارق مع حامل لقب الموسم الماضي بايرن ميونيخ إلى سبع نقاط كاملة، إذ نجح دورتموند في قلب الطاولة على الفريق البافاري في المباراة الأخيرة بينهما بعدما كان مُتأخراً في النتيجة.

في المقابل، يزداد الضغط على كاهل مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش عقب تراجع البايرن إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "البوندسليغا"، فيما يتوقع مراقبون إقالة كوفاتش من تدريب البايرن في حال لم ينجح من انتشاله من دوامة النتائج السلبية في أقرب وقت ممكن.

  • Fußballspieler Corentin Tolisso (picture-alliance/Ansa/A. Di Marco)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    كورينتين توليسو ـ 41,5 مليون يورو

    انتقل لاعب خط الوسط كورينتين توليسو من أولمبيك ليون إلى بايرن ميونيخ مقابل 41,5 مليون يورو في صفقة تعتبر لحد الآن الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. وقدم الدولي الفرنسي موسما جيدا مع موناكو سجل فيه 14 هدفا، وذلك بالرغم من أنه يلعب في وسط المعب وليس مهاجما.

  • Fußball Bundesliga Bayer Leverkusen vs Bayern München Javi Martinez (imago/Team 2)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    خافيير مارتينيزـ 40 مليون يورو

    كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر 23 عاما عندما استقطبه فريق بايرن ميونيخ من أتليتيكو بلباو الإسباني مقابل 40 مليون يورو. وظلت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ البوندسليغا قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتين توليسو.

  • Bildergalerie Vorschau Bundesliga 2013 2014 (picture-alliance/dpa)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    ماريو غوتسه ـ 37 مليون يورو

    دفع بايرن ميونيخ 37 مليون يورو لدورتموند في موسم 2013/2014 مقابل الاستفادة من خدمات جوهرة الكرة الألمانية في ذلك الوقت وصاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل، ماريو غوتسه.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München v Mönchengladbach Arturo Vidal Torschütze (Getty Images/AFP/C. Stache)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    أرتورو فيدال ـ 37 مليون يورو

    وفي عام 2015 أيضا دفع بايرن ميونيخ مبلغا ضخما للتعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال. صفقة فيدال كلفت بايرن ميونيخ 37 مليون يورو ضخها في خزينة يوفنتوس آنذاك.

  • Fußball 1. Bundesliga - VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt | Julian Draxler (picture-alliance/Sven Simon/F. Waelischmiller)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    يوليان دراكسلر ـ 36 مليون يورو

    في المركز الرابع ضمن قائمة أغلى الانتقالات في البوندسليغا تأتي صفقة انتقال نجم الكرة الألمانية الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى فولفسبورغ مقابل 36 مليون يورو.

  • Fußball 1. Bundesliga BVB Dortmund Dortmunds Spieler Mats Hummels (picture alliance/Sven Simon)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    هوميلس ـ 35 مليون يورو

    اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع الألماني ماتس هوميلس جعله يدفع 35 مليون يورو لغريمه دورتموند. ومنذ 2016 والدولي الألماني يحمل ألوان بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق قائدا لفريق دورتموند.

  • Fußball Benfica Lissabon Renato Sanches (Getty Images/AFP/M. Riopa)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    ريناتو سانشيز ـ 35 مليون يورو

    البرتغالي ريناتو سانشيز لا يتعدى عمره 19 عاما إلا أن موهبته الكروية كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ موسم 2016ـ2017 على دفع 35 مليون يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل الاستفادة من خدمات هذا اللاعب. ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009 (AP)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    ماريو غوميزـ 35 مليون يورو

    عام 2009 انتقل مهاجم المنتخب الألماني ماريو غوميز من شتوتغارت إلى بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو. لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل في عام 2013 إلى فيورينتينا الإيطالي. وهو يلعب حاليا مع فريق فولفسبورغ الألماني.

  • Fußball Chelsea Andre Schürrle (picture-alliance/dpa/T. Cohen)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    آندري شورله ـ 32 مليون يورو

    انضم الألماني اندريه شورله عام 2015 لفريق فولفسبورغ الألماني قادما إليه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو. ولعب شورله قبل ذلك بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2013. حاليا يحمل شورله قميص دورتموند.

  • Vorstellung von Breel Embolo auf Schalke (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    بريل إيمبولوـ 27 مليون يورو

    الدولي السويسري من أصول كاميرونية بريل إيمبولو انتقل في موسم 2016/2017 من بازل السويسري إلى شالكه الألماني مقابل 27 مليون يورو. ابن 19 عاما مرتبط بعقد مع شالكه يمتد إلى 2021.

  • Deutschland Henrikh Mkhitaryan (imago/Jan Huebner)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    هينريك مخيتاريان ـ 26 مليون يورو

    في موسم 2013 دفع فريق دورتموند 26 مليون يورو لفريق شاختار دونيتسك الأرميني من أجل التعاقد مع الأرميني هينريك مخيتاريان. واستفاد دورتموند آنذاك من الأموال التي حصل عليها من صفقة بيع عقد ماريو غوتسه إلى بايرن ميونيخ. يذكر أن مخيتاريان يلعب حاليا بمانشستر يونايتد.

  • Medhi Benatia 13.12.2014 Bayern vs Augsburg (Reuters/M. Rehle)

    أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

    مهدي بنعطية ـ 26 مليون يورو

    بعد إصابة المدافع خافيير مارتينيز بتمزق في أربطة الركبة صيف 2014، بحث بايرن ميونيخ عن مدافع جديد وتعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية مقابل 26 مليون يورو دفعها النادي البافاري لفريق روما الذي كان يلعب فيه بنعطية. الدولي المغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمين فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس الإيطالي. الكاتب: هشام الدريوش

    الكاتب: هشام الدريوش


مختارات

أغلى صفقات البوندسليغا ـ فرنسي على رأس القائمة

يتربع اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو على رأس قائمة أغلى الصفقات بألمانيا بعد أن ضمه فريق بايرن ميونيخ لصفوفه مقابل 41,5 مليون يورو. هذه الصور تقدم نبذة عن أغلى صفقات الدوري الألماني "بوندسليغا". (15.06.2017)  

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