ريان في البئر - كيف انتهت حالات مشابهة حول العالم؟

يتابع سكان المغرب ومعهم الملايين في العالم العربي والعالم عموماً تطور عملية إنقاذ الطفل ريان، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد ثلاثة أيام من الحفر، من أجل إخراج الطفل من البئر التي سقط فيها.

وشهد الحدث المأساوي للطفل وعائلته تعاطفاً واسعاً، اكتسب شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الملايين في التغريدات والمنشورات على مختلف المنصات، طالبين الدعاء لريان كي يخرج حياً من جوف البئر.

وشارك في حملة التعاطف مع الطفل ريان (5 أعوام) على وسائل التواصل، مشاهير مغاربة وعرب أيضاً، مثل رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي. وانتشرت الهاشتاغات المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية للتضامن مع ريان.

مثل هذه الحادثة المفجعة ليست الأولى من نوعها في العالم، وإليكم بعضاً منها خلال السنوات القليلة الماضية.

إنقاذ طفل عمره عام واحد في الهند:

فقد شهدت الهند، مثلاً، تجربة مشابهة تماماً في عام 2019. فقد أوردت حينها صحيفة "صن" البريطانية أن طفلاً يبلغ من العمر عاماً واحداً سقط في بئر في مدينة هيسار شمال غربي الهند، بعدما كان مع أمه التي كانت تجمع الفاكهة.

وبسبب صعوبة انتشاله من البئر العميقة والضيقة، تدخلت السلطات الهندية واستعانت بجهاز تعقب لتحديد موقعه بدقة. ثم حفر عمال الإنقاذ بئراً أخرى على بعد 6 أمتار، وتتوازى مع البئر الأصلية، وعندما اقتربوا من الطفل توقفوا عن استخدام الآلات وحفروا يدوياً لضمان سلامته.

جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" أن فريق الإنقاذ ألقى أنابيب الأكسجين داخل البئر لمساعدة الطفل على التنفس، كما أنزلوا له البسكويت والعصائر.

وأظهرت لقطات مثيرة لحظة إنقاذ الطفل، حيث حمله رجل يرتدي زياً عسكرياً بعيداً عن البئر، بينما وقف عشرات السكان يراقبون المشهد. وخرج الطفل على قيد الحياة بعد أن تم إنقاذه، لكنه لا كان بحاجة إلى رعاية صحية.

طفل الصقيع الروسي

وفي عام 2017 نُقل طفل روسي (عمره ثلاثة أعوام) إلى المستشفى، بعدما صمد وحيداً في صقيع غابات الشمال (تايغا) في سيبيريا. وكانت عمليات إنقاذ كبيرة جداً أدت إلى العثور على الطفل تسيرين في قلب الغابة، على بعد ثلاثة كيلومترات عن قريته، بعد ثلاثة أيام من بقائه تائهاً في الغابة، بينما كان يلعب مع كلاب العائلة.

وصمد الطفل في هذه الظروف المناخية الصعبة، وظل بمنأى عن الحيوانات المفترسة التي تنتشر في الغابة، مثل الذئاب والدببة. ولحسن حظه أنه كانت بحوزته بضعة ألواح من الشوكولاتة، ساعدته على الصمود خلال الأيام الثلاثة التي بقي فيها في الغابة، حيث اتخذ من شجرة كبيرة ملجأ له.

سقط في البئر في جنوب إسبانيا

طفل بعمر سنتين سقط في بئر بعمق حوالي 100 متر في منطقة ملقة بجنوب إسبانيا. كان ذلك في يناير/ كانون الثاني 2019. وفشلت حينها كل المحاولات لإنقاذ الطفل، الذي سقط حينما كانت العائلة تتنزه في يوم العطلة، مستغلة الدفء الذي نشرته الشمس في شتاء منطقة الأندلس. وفجأة سقط الطفل - وهو يلعب - في البئر، التي لم تكن العائلة تعلم بوجودها.

سيدة ألمانية سقطت في بئر

بئر بعمق عشرة أمتار سقطت فيها، في ديسمبر/ كانون أول 2018، سيدة في بلدة روهت، غربي مدينة هايدلبيرغ (الجنوب الغربي من ألمانيا). وقد نجحت جهود عمال الإنقاذ في انتشال المرأة، باستخدام آلة خاصة، ساعدتهم على انتشالها، وفقاً لدائرة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية الثلج يغطي أماكن اللعب بعد أول تساقط للثلوج في هذا الموسم، اختفى حمام السباحة وطاولات الكرة، حيث يمضي بها صغار القرية معظم وقتهم. لكن عندما ينحسر تساقط الثلوج بالقرية، يحاول الناس ببطء استئناف حياتهم اليومية.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية تجفيف الملابس المتجمدة يتم تعليق الملابس كي تجف مرة أخرى مع بزوغ أول خيط من أشعة الشمس. بينما يستأنف معظم الرجال عملهم بالقرى المجاورة، تتحمل النساء عبء حياة القرية، وأغلبهن يمكن رؤيتهن بوجه مكشوف.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية التدفئة أثناء طهي الخبز تعيش القبائل الأمازيغة هنا في عائلات كبيرة. الأسرة مهمة للغاية، لأن بدونها لا يستطيع أي شخص التأقلم بمفرده مع العالم الجبلي القاحل. في القرية، لا تصنع النساء الخبز فحسب، بل يقمن أيضاً بأعمال شاقة، مثل تقطيع الخشب.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية رحلة البحث عن الطعام العثور على عشب للماشية في تضاريس قاحلة مغطاة بالثلوج ليس بالأمر الهين.في هذه الأماكن النائية في جبال الأطلس على ارتفاع حوالي 1800متر، يعيش الأمازيغ على تربية الماشية والزراعة، و يحصلون من الحيوانات على الصوف والأقمشة واللحوم.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية أشهر الشتاء الصعبة أثناء رعيه للأغنام، يحمي الحسن نفسه من البرد باللجوء إلى خيمته، وهو ربما يحلم بموسم ممطر، لأن الزراعة هنا تعتمد على تخزين مياه الأمطار في السدود. المياه الكافية تساعد الفاكهة والخضروات على النمو وتعد بمحصول وافر.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية الطاقة المتجددة تقتحم زمن القرية هنا تظهر إحدى اللوحات الشمسية المثبتة على سطح المنزل الذي يعيش فيه الصغير إحسان. ما يوفر للعائلة الكهرباء والتدفئة، وتساعد الأطفال على القيام بالواجبات المنزلية. لأنهم يذهبون أيضاً إلى إحدى المدارس القريبة خلال أشهر الشتاء.

بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية عجز أمام قسوة الطبيعة! بالنسبة لكبار السن مثل عقلي فاطمة، يكون طقس الشتاء أكثر قسوة عليهم.إذ يتعين على العائلة عزل المنزل وإغلاقه بالطوب أو أكياس النايلون. غير أن مياه الأمطار والثلوج الذائبة تستمر في اختراق غرفة المعيشة. بنبرة استسلام، تردد عقلي فاطمة: “نواجه مثل هذا الأمر كل عام، لا يمكن للمرء فعل أي شيء سوى الصلاة". كلوديا دين، د.ب.أ / إيمان ملوك



ف.ي/ ي.أ