ريال مدريد يُوافق على فتح خزائنه لضم هازارد

يبدو أن ريال مدريد لن يدخرا وقتا طويلا، من أجل البحث عن لاعب بمواصفات عالمية يحل مكان أحسن لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، فقد أكدت تقارير صحفية أن "الميرنغي" سيفتح خزائنه لضم أحد نجوم الساحرة المستديرة في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن ريال مدريد وافق على طلبات تشيلسي المالية للتخلي عن نجم الفريق إدين هازارد، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي" سيدفع حوالي 178 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى صحيفة "الكونفيدونسيال" ذائعة الصيت أن ريال مدريد، سيدفع هذا المبلغ الكبير للحصول على خدمات نجم "البلوز"، من أجل قطع الطريق على فريق برشلونة، الذي أبدى بدوره رغبة في الظفر بخدمات إدين هازارد، وأضاف أن ريال مدريد يخشى من انتقال هازارد إلى فريق برشلونة.

وتابع نفس المصدر، أن "الأبيض الملكي" يُريد استغلال رغبة هازارد (27 عاما)، بالبحث عن تجربة كروية جديدة، بهدف إقناعه باللعب للعملاق الإسباني، خاصة بعد رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

في المقابل، لازال مدرب تشيلسي الجديد الإيطالي ماوريسيو ساري متمسكا بخدمات النجم البلجيكي، إذ عبر في أكثر من مرة في عن رغبته في الحفاظ على كل نجوم الفريق، من أجل إعادة بناء النادي اللندني، والعودة مرة آخرى إلى منصات التتويج.