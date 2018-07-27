ريال مدريد يُعبد طريق برشلونة نحو صفقة الموسم!

منذ رحيل أسطورة برشلونة أندريس إنييستا، دخل الفريق الكتالوني في رحلة البحث عن خليفة "للرسام" الإسباني، لاسيما وأن "البلوغرانا" من الفرق التي تنافس على كل الألقاب في عالم الساحرة المستديرة، وتطمح إلى اعتلاء منصات التتويج نهاية كل موسم.

ويقتحم عدة لاعبين، يشغلون منصب وسط الميدان أجندة فريق برشلونة، غير أن نجاح "البلوغرانا" في الظفر بلاعب وسط من الطراز الرفيع، ربما يتطلب مساعدة على غير العادة من منافس مباشر للفريق الكتالوني.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سماح فريق ريال مدريد للاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد سيساعد برشلونة، على ضم نجم "الشياطين الحمر" بول بوغبا.

وأفاد موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن جوزيه مورينو ينوي الحصول على خدمات متوسط ميدان "الميرنغي" ماتيو كوفاسيتش، الذي أخبر علانية فريق العاصمة الإسبانية برغبته في الرحيل.

وتابع نفس المصدر أن المدرب البرتغالي مستعد لبيع بول بوغبا بمبلغ 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن النجم الفرنسي لا يعيش أحسن أيامه تحت قيادة مورينيو، الذي انتقده علانية في أكثر من مرة، وأضاف أن قدوم كوفاسيتش إلى ملعب "مسرح الأحلام"، سيُعجل برحيل بوغبا إلى برشلونة.

ويُتابع موقع "ديلي ستار"، أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي يُفضل التعاقد مع بول بوغبا (25 عاماً)، على حساب متوسط ميدان فريق بايرن ميونيخ الألماني تياغو ألكانتارا.