 ريال مدريد يُعبد طريق برشلونة نحو صفقة الموسم! | عالم الرياضة | DW | 01.08.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يُعبد طريق برشلونة نحو صفقة الموسم!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد ربما، سيساعد خصمه الأول برشلونة بطريقة غير مباشرة على تطعيم كتيبته الكروية بلاعب ينشر من مدة سحره الكروي فوق الملاعب الإنجليزية. فكيف ذلك؟

WM Finale Frankreich Pogba Pokal (Getty Images/AFP/F. Fife)

منذ رحيل أسطورة برشلونة أندريس إنييستا، دخل الفريق الكتالوني في رحلة البحث عن خليفة "للرسام" الإسباني، لاسيما وأن "البلوغرانا" من الفرق التي تنافس على كل الألقاب في عالم الساحرة المستديرة، وتطمح إلى اعتلاء منصات التتويج نهاية كل موسم.

ويقتحم عدة لاعبين، يشغلون منصب وسط الميدان أجندة  فريق برشلونة، غير أن نجاح "البلوغرانا" في الظفر بلاعب وسط من الطراز الرفيع، ربما يتطلب مساعدة على غير العادة من منافس مباشر للفريق الكتالوني.

مختارات

يبدو أن ليونيل ميسي عاقد العزم على العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على دوري أبطال أوروبا. صاحب القدم اليسرى الساحرة طلب من إدارة "البلوغرانا" التعاقد مع نجم يلعب في مانشستر يونايتد. (05.07.2018)

كثيرا ما تصدى جوزيه مورينيو للانتقادات التي يتعرض لها أحيانا بول بوغبا. بيد أن مورينيو استشاط غضبا على الدولي الفرنسي في مبارة الفريق الأخيرة. ما يطرح عدة تساؤلات عن "غضبة" محتملة على أغلى صفقة في تاريخ "الشياطين الحمر". (02.02.2018)

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سماح فريق ريال مدريد للاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد سيساعد برشلونة، على ضم نجم "الشياطين الحمر" بول بوغبا.

وأفاد موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن جوزيه مورينو ينوي الحصول على خدمات متوسط ميدان "الميرنغي" ماتيو كوفاسيتش، الذي أخبر علانية فريق العاصمة الإسبانية برغبته في الرحيل.

وتابع نفس المصدر أن المدرب البرتغالي مستعد لبيع بول بوغبا بمبلغ 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن النجم الفرنسي لا يعيش أحسن أيامه تحت قيادة مورينيو، الذي انتقده علانية في أكثر من مرة، وأضاف أن قدوم كوفاسيتش إلى ملعب "مسرح الأحلام"، سيُعجل برحيل بوغبا إلى برشلونة.

ويُتابع موقع "ديلي ستار"، أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي يُفضل التعاقد مع بول بوغبا (25 عاماً)، على حساب متوسط ميدان فريق بايرن ميونيخ الألماني تياغو ألكانتارا.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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