ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل هازارد!

رغم تأكيد إيدين هازارد في أكثر من مرة عزمه البقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الشائعات مازالت تتحدث بقوة عن انتقال النجم البلجيكي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما وأن "الميرنغي" في أمس الحاجة إلى لاعب بمواصفات عالمية يشغل الفراغ الكبير، الذي تركه رحيل النجم البرتغالي عن النادي الملكي.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن ريال مدريد سيحاول مجدداً الظفر بخدمات إيدين هازارد في فترة الانتقالات الشتوية، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي" سيضحي بلاعبه إيسكو من أجل التعاقد مع هازارد.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن ريال مدريد يريد إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي، حيث سيقدم "الميرنغي" نجمه إيسكو بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل موافقة "البلوز" على رحيل هازارد عن النادي اللندني في "الميركاتو" الشتوي.

ووفقا للخبر المنشور فإن إيسكو (26 عاماً) أصبح مشكلة في غرف خلع الملابس المدريدية، بسبب تصرفاته الأخيرة مع جماهير النادي، فضلا عن كونه لا يعيش هذا الموسم أحسن فتراته مع الفريق، بعدما جلس في مباريات كثيرة على دكة البدلاء.

من جهة آخرى، يحاول تشيلسي التمسك بإيدين هازارد، الذي يعد نجم الفريق الأول من دون منازع، بيد أن "البلوز" قد يوافق على عرض ريال مدريد من أجل الحصول على مقابل مهم للتعويض، خاصة وأن عقد النجم البلجيكي مع "البلوز" ينتهي مع الفريق بعد 18 شهراً.