 ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل هازارد! | عالم الرياضة | DW | 15.12.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يُضحي بنجمه من أجل هازارد!

تقارير تفيد بتخطيط ريال مدريد لصفقة تبادلية مدوية مع تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية. النادي الملكي سيدرج في الصفقة نجماً يحمل قميص "الميرنغي" منذ سنوات، من أجل إقناع إدارة تشيلسي التخلي عن النجم البلجيكي إيدين هازارد.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

رغم تأكيد إيدين هازارد في أكثر من مرة عزمه البقاء مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أن الشائعات مازالت تتحدث بقوة عن انتقال النجم البلجيكي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما وأن "الميرنغي" في أمس الحاجة إلى لاعب بمواصفات عالمية يشغل الفراغ الكبير، الذي تركه رحيل النجم البرتغالي عن النادي الملكي.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن ريال مدريد سيحاول مجدداً الظفر بخدمات إيدين هازارد في فترة الانتقالات الشتوية، وأضاف الموقع البريطاني أن "الميرنغي" سيضحي بلاعبه إيسكو من أجل التعاقد مع هازارد.

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أشعل أسطورة البرتغال لويس فيغو التكهنات مجدداً بانضمام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد بعد أن كان انتقاله الصيف الماضي قبيل مونديال روسيا 2018 وعقبه وشيكاً، معتبراً أن هازارد "لاعب من الطراز الرفيع". (26.10.2018)

باتت جماهير فريق تشيلسي أكثر انفتاحا على رحيل إيدين هازارد عن النادي اللندني. جماهير "البلوز" طالبت بمغادرة النجم البلجيكي الفريق بسبب مستواه المخيب في مباراة تشيلسي الأخيرة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. (06.12.2018)

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن ريال مدريد يريد إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي، حيث سيقدم "الميرنغي" نجمه إيسكو بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل موافقة "البلوز" على رحيل هازارد عن النادي اللندني في "الميركاتو" الشتوي.

ووفقا للخبر المنشور فإن  إيسكو (26 عاماً) أصبح مشكلة في غرف خلع الملابس المدريدية، بسبب تصرفاته الأخيرة مع جماهير النادي، فضلا عن كونه لا يعيش هذا الموسم أحسن فتراته مع الفريق، بعدما جلس في مباريات كثيرة على دكة البدلاء.

من جهة آخرى، يحاول تشيلسي التمسك بإيدين هازارد، الذي يعد نجم الفريق الأول من دون منازع، بيد أن "البلوز" قد يوافق على عرض ريال مدريد من أجل الحصول على مقابل مهم للتعويض، خاصة وأن عقد النجم البلجيكي مع "البلوز" ينتهي مع الفريق بعد 18 شهراً.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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